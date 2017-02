El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado este miércoles dispuesto a negociar con Unidos Podemos para tratar de endurecer las puertas giratorias después de que Red Eléctrica Española haya fichado al ex director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como nuevo consejero.

En los pasillos del Congreso, Rivera ha señalado que no existe "ninguna justificación" detrás de ese fichaje, como tampoco de otros que se han conocido en los que el PP y PSOE han "colocado" en los consejos de administración de diferentes empresas a personas que no tienen "ningún vínculo" con el ámbito del que pasan a formar parte, como es el caso de Fernández de Mesa.

El líder naranja cree que puede llegar a entender que el que es experto en una materia pueda acabar o no por sus propios méritos en una empresa como Red Eléctrica Española. "Pero las responsabilidades policiales no me parecen un motivo suficiente para colocar a alguien en el consejo de administración de una eléctrica", ha apostillado. "Es normal que los españoles se cabreen", ha dicho, máxime cuando ven que exministros 'populares' y socialistas no dejan de beneficiarse de continuos dedazos.

Así, el presidente de Ciudadanos ha subrayado que no sólo es urgente exigir que esas puertas giratorias se "endurezcan", sino que PP y PSOE, al margen de la ley, tengan "un poquito de decencia". En este sentido, ha comentado que para evitar que el caso de Fernández de Mesa sea "el último" su partido está dispuesto a negociar con Unidos Podemos para intentar endurecer las puertas giratorias. "Vamos a hablar para intentar hacerlo", ha apuntado.

Desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, ha pedido que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparezca en el Congreso para dar explicaciones por el fichaje como consejero de Red Eléctrica Española (REE) del ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, en lo que considera un nuevo ejemplo del funcionamiento de las puertas giratorias, de "pago de favores" y de "corrupción institucionalizada".

El portavoz de la confluencia gallega de Podemos en el Congreso ha anunciado una serie de preguntas escritas para que el Ejecutivo detalle los criterios que se han seguido para la contratación del que fuera delegado del Gobierno en Galicia cuando tuvo lugar la catástrofe del Prestige. Gómez-Reino considera de Fernández de Mesa no cumple los requisitos técnicos ni de formación para ser consejero de Red Eléctrica y demanda que Nadal acuda a la Comisión de Energía o a la de Calidad Democrática para dar cuenta de este asunto.

Además, ha abogado por fijar un "periodo de cadencia muy amplio" para poder hacer el tránsito que ha hecho Fernández de Mesa, quien, en tan sólo dos meses, ha pasado de ocupar un puesto de responsabilidad en la administración a desempeñarlo en una empresa que en la que el Estado es el primer accionista a través de la SEPI. "Es un nuevo caso de puertas giratorias, de pago por favores y de corrupción institucionalizada", ha denunciado Gómez-Reino, remarcando que Fernández de Mesa va a cobrar 175.000 euros al año como consejero de REE. "Ya sabemos, en tiempos de pobreza energética, dónde va el dinero de los españoles", ha apuntado.



A este asunto también se ha referido el portavoz parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón, durante la sesion de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. El número dos de Podemos, en una pregunta oral sobre corrupción para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado al Ejecutivo el reciente nombramiento del ex director de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como nuevo consejero de Red Eléctrica de España: "Sí hay razones para que los españoles tengan hipersensibilidad, cuando han visto recientemente que alguien tan cualificado para solucionar el gran problema de la energía eléctrica en nuestro país, experto con un gran currículum como ser delegado del Gobierno cuando el caso Prestige o como ser director de la Guardia Civil cuando la tragedia del Tarajal, es enchufado en la Red Eléctrica Española por 150.000 euros al año", ha enfatizado.