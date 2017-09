El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma de la Ley de la Corporación de RTVE, cuyo Consejo de Administración y presidente serán elegidos por concurso público, y por mayoría de tres quintos (al menos 210 votos) de cada Cámara en segunda votación, de no alcanzarse la mayoría de dos tercios (al menos 233 votos) en una primera. El texto ha sido votado por partes y ha salido adelante sin el consenso unánime alcanzado en el Congreso.

Así, se ha acordado tras debatir el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, y que ya había incorporado todas las enmiendas presentadas por el PP, entre las que se incluía establecer que el presidente de RTVE sea elegido en segunda vuelta por tres quintos de la cámara en lugar de por mayoría absoluta (176 votos). De esta forma, PP y PSOE se aseguran el control de la elección de cargos en el ente público.

Los populares han sacado adelante esta modificación gracias al apoyo del PNV y los nacionalistas canarios (Coalición Canaria y Agrupación Herreña Independiente) y UPN. En contra ha votado Ciudadanos, Podemos, un senador socialista y Bildu. Mientras, el PSOE, ERC y el PDeCAT se han abstenido.

Además, se han aprobado dos enmiendas transaccionales. En concreto, la primera enmienda transaccional ha sido aprobada por 208 votos a favor entre ellos los del PP, PSOE, PNV, Agrupación Herreña y Coalición Canaria. En contra han votado Podemos, Bildu y la senadora independiente, y se ha producido la abstención del PdeCAT, Ciudadanos y ERC.

El texto aprobado finalmente establece que "las Cortes Generales aprobarán, en el plazo de tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, la normativa que contemple la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación RTVE por concurso público, con la participación de un Comité de expertos designados por los grupos parlamentarios".

"Este Comité hará públicos sus informes de evaluación y serán remitidos a la Comisión competente para la correspondiente audiencia de los candidatos", agrega la nueva redacción. Por otro lado, la reforma indica que "en tanto no se apruebe la normativa contemplada en el apartado anterior, la elección y las comparecencias previstas en el artículo 11 de la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, se llevarán a cabo con arreglo al procedimiento reglamentario vigente".

También se ha enmendado el problema del número de miembros del Consejo. Así, PP, PSOE, PNV, Agrupación Herreña y Coalición Canaria han aprobado que el Consejo de Administración de la Corporación RTVE esté compuesto por diez miembros y que se respete el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Se han abstenido ERC, PDeCAT y Ciudadanos, y en contra ha votado Podemos, Bildu, un senador popular y la independiente.

La senadora de Unidos Podemos Pilar Lima ha defendido sus tres enmiendas y ha agradecido que se haya conseguido acordar el tema de la paridad en el Consejo porque el actual sistema da "vergüenza", así como el concurso público para la elección del presidente y los miembros del Consejo. "Vamos a estar enfrente, vamos a estar vigilantes para que se cumplan todos los acuerdos aquí adoptados", ha advertido.

Desde el grupo socialista, el parlamentario Óscar López ha lanzado un "mensaje de esperanza" a los trabajadores de RTVE en relación con la aprobación de la Ley, que fue apoyada por unanimidad en el Congreso. "Esperanza, tranquilidad y confianza a los trabajadores y a los ciudadanos", ha subrayado, para después explicar que el objetivo de la reforma es "desgubernamentalizar" RTVE y "acabar con el bloqueo".

López ha cuestionado que Ciudadanos no apoye esta reforma de la Ley. "¿Por qué el Consejo no tiene nueve miembros?", ha interpelado al senador de la formación naranja, para agregar: "No me lo creo, se sentirá usted defraudado o algo tendrá con el PP".

En relación con el desbloqueo de la elección, López ha defendido que su grupo sigue pensando que los dos tercios "era la mejor fórmula del consenso". "Tenemos una gran oportunidad porque es una proposición de ley", ha subrayado. El texto aprobado en la Cámara Baja establecía que si no se elegía por dos tercios de las cámaras en una primera votación, sería necesaria solo una mayoría absoluta.

El Senado dará ahora traslado de los cambios aprobados en el Pleno al Congreso para que se pronuncie sobre ellos, antes del refrendo definitivo por parte del Rey.