No sólo en la decisiva votación de este lunes no se alcanzó la cifra de 176 diputados (mayoría absoluta) para renovar el Consejo de RTVE, también el pasado martes en la primera votación del pleno del Congreso para designar a los candidatos a consejeros del ente público, aunque no era determinante, sólo se contabilizaron 175 votos a favor, exactamente los mismos que en esta última votación, no llegándose a la mayoría absoluta.

En aquella sesión ya se sabía que no iban a ser aprobados los consejeros propuestos, ya que la ley marca un respaldo de dos tercios de la Cámara Baja (234 diputados), que eran imposibles de conseguir. No obstante, de los 301 votos, exactamente 175 respaldaron la candidatura pactada por PSOE y Unidos Podemos. En la última votación hubo 305 votos en total.

La coincidencia ha levantado todo tipo de suspicacias que apuntan a que lo ocurrido en el pleno del lunes, que da al traste con la renovación de RTVE, no se ha debido sólo a dos "fallos humanos" como se ha dicho.

De hecho, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, afirmó nada mas acabar el pleno que "no deja de ser sospechoso" que el fallo "caído del cielo" en la votación, se haya producido después de que algunos tuvieran "tanta insistencia" en que dicha renovación de RTVE no saliera adelante. "No puede ser casualidad", añadió.

"Sospechamos que quizá alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que la dirección transitoria de RTVE se ponga a trabajar ya de forma definitiva. Las casualidades en el Congreso por desgracia no suelen existir", añadió la diputada.

Esta misma sospecha es compartida por algunos directivos de RTVE consultados por Público que, sin poder demostrar nada, sí muestran su sorpresa por lo ocurrido y la coincidencia de que en ambas votaciones no se haya llegado a la mayoría absoluta necesaria, aunque en la primera fuese irrelevante este hecho.

La fórmula de votación, individual, en urna y con sobre cerrado, hace imposible saber si hay una mano negra detrás, o ha sido todo debido a "fallo humano".