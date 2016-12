Rufián: "Habrá referéndum sobre la independencia en 2017; eso ya no se puede parar en un despacho"

Madrid, 24 dic (EFE).- El coportavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, está convencido de que habrá referéndum sobre la independencia de Catalunya en 2017, pues es un proceso que ya "no se puede parar en un despacho". Es más, apoya la posibilidad de que, si hay inhabilitaciones "en masa", la consulta se adelante.

"Quien crea que la independencia se puede parar en un despacho se equivoca. El referéndum se hará y además será vinculante. Eso significa que el día después pasarán cosas. Además, se ha planteado que, si se producen inhabilitaciones en masa, se adelante el referéndum, y yo estoy de acuerdo. Es una posibilidad".







Un día después de la cumbre soberanista y de que el Gobierno haya manifestado por medio de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que la consulta no tendrá lugar, el diputado de ERC, de 34 años, asegura también que las posibles inhabilitaciones a cargos públicos catalanes por desacatar sentencias del Tribunal Constitucional terminarán ocurriendo.

Es un supuesto que ERC tiene "muy claro" que sucederá, pero el proceso seguirá, porque, antes que de los líderes políticos, el proceso soberanista es de la gente, dice.



Rufián, de hecho, cuenta con una hoja de ruta nítida, incluso si se ratifican esas inhabilitaciones: "Se aprobarán tres leyes más, entre ellas la de la transición jurídica, que es una declaración de independencia de facto; se hará el referéndum y se pondrá en marcha el Estado de Derecho catalán".



La previsión de las fuerzas independentistas catalanas sitúa el referéndum en septiembre de 2017, un horizonte que tiene el visto bueno del Parlament y que no tiene en cuenta si la consulta está pactada o no con el Gobierno de Mariano Rajoy. El choque de trenes parece inevitable, algo que el independentismo, "guste o no", lleva en su idiosincrasia.

Según explica el diputado catalán, el proceso implica que "la legalidad española y la futura legalidad catalana acaben chocando", como se ha visto ya con la causa abierta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



Por otro lado, si faltara una pieza para apuntalar socialmente el proceso independentista, esa pieza es, para Rufián, el movimiento que aglutina En Comù Podem, integrado en el grupo de Unidos Podemos en el Congreso.

"Ojalá Colau sea coherente y nos ayude"

Sus votantes conforman ese espacio a la izquierda por el que se puede expandir el independentismo; de ahí que el diputado de ERC apele a Ada Colau (ayer, en la cumbre soberanista, Carles Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona unieron fuerzas para hacer campaña por el referéndum): "Ojalá (Colau) sea coherente y nos ayude", ha apostillado.

Más allá de quien encabece En Comù Podem, si Xavier Domenech, el presidente de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, o la propia Colau, el coportavoz parlamentario de ERC les pide que precisen su posición sobre la independencia, toda vez que "sus votantes deben entender que no hay nada más revolucionario que la autodeterminación".

"Me hubiera gustado que Sánchez fuera como el rebelde revolucionario que parece ahora, en chupa de cuero por los pueblos"

Para otros partidos como Ciudadanos, o para otros líderes, como Albert Rivera, no hay matices y las criticas son duras. Según sus propios términos, la formación naranja es "el Frente Nacional".



Del PSOE lamenta su viraje reciente, aunque no reserva tampoco palabras amables para la época de Pedro Sánchez ni para el propio ex secretario general. "Me hubiera gustado que Sánchez fuera como el rebelde revolucionario que parece ahora, en chupa de cuero por los pueblos, pero no lo es; está más a la derecha que José Luis Rodríguez Zapatero", sentencia.

El coportavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. EFE/Ballesteros

El PSOE de ahora, desde Susana Díaz a Eduardo Madina, ilustra a "una clase política que ve mermado su estatus y sus intereses". "Las críticas que me hace Madina son puro clasismo, pero forma parte de esa clase política cuyo tiempo ha pasado", puntualiza.

Podemos es otra cosa, sobre todo Pablo Iglesias, de quien alaba su "sentido del espectáculo político". Por el contrario, admite estar más lejos de Íñigo Errejón. Pero, según explica, son "gustos".

Dejando de lado estas filias, asegura que con Podemos hay "muchísima afinidad ideológica", aun a sabiendas de que dentro de Podemos "hay muchos Podemos".