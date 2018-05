Sánchez dice que Ciudadanos se niega hasta hablar con el PSOE de la situación de Madrid

El secretario general del PSOE, denunció este miércoles la actitud de Ciudadanos, que hasta se niega a dialogar sobre la situación de Madrid con su partido, pese a los intentos que ha hecho él mismo y el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

Sánchez, que acudió a la celebración institucional del Día de la Comunidad de Madrid, indicó que no entiende la postura de este partido de no querer ni hablar ante el actual escenario político, “porque lo hemos intentado. Yo he querido hablar con Albert Rivera y Gabilondo con Ignacio Aguado, pero sin ningún éxito”, afirmó.

El líder socialista indicó que la postura del partido naranja es absolutamente “incoherente” con lo que dice, y le volvió a pedir que cambiar de posición. “Estamos en un momento político en el que todos los partidos deben dar lo mejor de sí mismos y dar un paso al frente por la regeneración democrática e institucional de Madrid”, dijo.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, saluda a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

Sánchez recordó que ni siquiera pide el voto de Ciudadanos, sólo que se abstenga para que pueda abrirse una nueva etapa en la Comunidad de Madrid, “que devuelva a la dignidad a las instituciones”.

Para el secretario general del PSOE, el hecho de que no hayan acudido al acto los últimos cuatro presidentes del PP de Madrid, y que todos ellos estén siendo investigados por la Justicia, es la mejor prueba de que “la corrupción en el PP es sistemática, y no es un problema de nombres”.

El líder socialista también comentó las encuestas que se han publicado en diversos medios sobre la Comunidad madrileña que, en su mayoría, sitúan al PSOE como segunda fuerza política. Sánchez indicó que “no firmaría” ese resultado, y aseguró que los socialistas aspiran a ser el partido más votado en la Comunidad de Madrid.

También se pronunció en el mismo acto el candidato del PSOE a la investidura, Ángel Gabilondo, quien reiteró su llamamiento a Ciudadanos para que cumpla con el mensaje de regeneración que predica. “Ahora tiene una manera de demostrar que es verdad lo que dice. Y apoyar al Partido Popular no es el camino”, señaló.

Gabilondo indicó que la crisis institucional es “bastante seria” y requiere un cambio de Gobierno que afronte la actuación situación de deterioro de la política en Madrid.