Sánchez exige a Cifuentes que comparezca y aclare las dudas sobre su expediente académico

Más de 48 horas después de que estallara el “caso Cifuentes”, sobre la presunta falsificación de notas en un máster, Pedro Sánchez se pronunció este jueves en A Coruña sobre este asunto para exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid que comparezca cuanto antes en la Asamblea “y aclare todas las dudas sobre su expediente académico”.

Sánchez no se refirió el miércoles a este tema en una asamblea en Oviedo similar a la celebrada en tierra gallegas, y tampoco lo hizo en la intervención inicial en el encuentro. Y se limitó simplemente a elevar esta petición a la presidenta autonómica para que dé explicaciones –“el buen gobierno es dar buen ejemplo”, indicó, sin profundizar más en el asunto. Todo ello lo hizo después de que un asistente tomara la palabra y le advirtiera en tono rotundo: “Pedro, no te vas de Galicia hasta que no nos digas algo de Cifuentes”.

El resto de la asamblea transcurrió por los temas habituales en este tipo de reuniones, referidos en su mayor parte al problema de las pensiones, volviendo a calificar de insuficientes las medidas adelantas por el Gobierno para afrontar la situación: “La filosofía del PP es reducir la tarta, es decir, cuánto más años tienes menos cobras; y eso convertirá en pobre a jubilados de hoy y de mañana”, afirmó.

Pero tampoco faltaron preguntas para que Sánchez se comprometiera en otros temas. Así, se le pidió al líder del PSOE si va a mantener su compromiso de no aprobar los Presupuestos pese a que el Gobierno los condicione a algunas subidas de las pensiones, lo que fue calificado por las personas que intervinieron como “chantaje”.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participó en A Coruña en una asamblea abierta con militantes y otros ciudadanos sobre pensiones dignas. EFE/Cabalar

Sánchez reiteró el voto negativo de su grupo parlamentario a los Presupuestos porque, según advirtió, las Cuentas que ultima el Gobierno “van a debilitar” aún más el Estado de Bienestar. Y recibió un aplauso cerrado de los asistentes.

Sánchez dijo que la bajada fiscal anunciada no va a afectar a la clase trabajadora y que supondrá menos recursos para todos los servicios públicos; y relató los índices de inversión previstos en temas como educación o sanidad, con los que mostró su total desacuerdo por considerarlos insuficientes.

También, a preguntas de los asistentes, se comprometió a eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas y aseguró que recuperará las cotizaciones para las cuidadoras no profesionales que recogía la Ley de Dependencia.

Sánchez en lo que incidió más en esta reunión fue en la necesidad de desalojar a la derecha del poder y aseguró que España está “ante un ciclo político conservador que se está agotando”, por lo que pidió a su partido “estar preparado y ponerse a trabajar desde ya”, dijo.

El líder socialista se volvió a preguntar por qué las personas de más edad han estado votando mayoritariamente al Partido Popular y mostró su confianza en que esta tendencia se revierta en las próximas elecciones, “seréis los mayores quienes lideréis el cambio político en España”, concluyó.