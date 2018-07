Sánchez impugnará ante el Constitucional la moción independentista del Parlament

El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada este jueves por el Parlamento catalán para ratificarse en los objetivos de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, que ya fue suspendida por el propio TC.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, que ha precisado que el recurso se presentará tan pronto como el Gobierno reciba el preceptivo informe del Consejo de Estado, que ya ha sido solicitado.

Por su parte, el PSC ha presentado un recurso de amparo al mismo tribunal por la aceptación a trámite en la Mesa del Parlament de esta moción presentada la CUP.

En el documento, los socialistas catalanes piden al tribunal que declare la "nulidad" del acuerdo de la Mesa que rechazó la petición de reconsideración de los socialistas sobre la aceptación a trámite de la moción y permitió que la iniciativa llegara al pleno.

Piden la nulidad porque consideran vulnerados sus derechos al dar trámite a una normativa del Parlament "anulada y suspendida por el TC" que contenía la moción presentada por la CUP que, tras ser aceptada a trámite, se transaccionó con JxCat y ERC, y que se aprobó el jueves en el pleno.

El Govern definde la moción

La portavoz del Govern, Elsa Artadió ha defendido la moción en rueda de prensa este viernes tras la reunión que han mantenido el president del Govern, Quim Torra, y el líder de IU, Alberto Garzón, ha considerado que la moción no presenta problemas legales y que lo único que hace es reiterar que JxCat, ERC y la CUP quieren "conseguir la independencia". Una defensa que ha llegado antes de conocerse la decisión del Gobierno central

"La moción dice que nuestro objetivo político es la independencia. No debería sorprender a nadie"

"La moción lo que dice es que nuestro objetivo político es la independencia. No debería sorprender a nadie", ha zanjado Artadi, que ha recordado que los tres partidos se presentaron a las elecciones del 21 de diciembre con la independencia en el programa electoral.

Artadió confiaba en que su aprobación no tuviera ninguna consecuencia en la reunión que Torra tendrá el lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también en que el Ejecutivo central no la impugnara, ya que "sería una constatación de que no hay mucha diferencia entre el Gobierno actual y el anterior".

"Si esto perjudica a la reunión es la constatación de que no se entiende lo que está pasando", ha continuado la portavoz, que ha recordado que el Parlament aprobó otra moción en el mismo pleno favorable al diálogo con el Estado, una iniciativa del PSC pactada con JxCat, ERC y los comuns.

En este segunda moción la Cámara instó al Govern a negociar con el Estado, y Artadi ha asegurado que las dos mociones no son contradictorias: "Cuanta más gente haya buscando consensos, más fácil será encontrar vías política para una solución".

