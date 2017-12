El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó este viernes a Mariano Rajoy a buscar una solución para la situación de Catalunya, "porque es su responsabilidad proponer una salida", afirmó.

Sánchez, tras participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSC en Barcelona, culpó directamente al Gobierno de Mariano Rajoy de la nueva mayoría parlamentaria que tendrán los independentistas tras los comicios del jueves, "porque lo que ha ocurrido tiene mucho que ver con la actitud el Partido Popular en estos últimos años", y recordó que el PSOE le ha estado alertando todo este tiempo.

El líder socialista insistió en que Rajoy no puede seguir en una posición inmovilista, como si no hubiera pasado nada, "porque el problema es de la suficiente envergadura para que el presidente del Gobierno dé una respuesta", afirmó.

En cuanto a los resultados electorales cosechado por el PSC, Sánchez se felicitó por el avance en escaños, votos y porcentaje, pero reconoció que no ha sido "en la intensidad que hubiéramos querido", dijo.

Aseguró, no obstante, que tener el voto de 600.00 ciudadanos otorga a los socialistas una presencia significativa en Catalunya que, en su opinión, viene a demostrar que el PSOE "es el único partido que puede vertebrar a España". En este sentido, puso de relieve la casi desaparición política del PP en Catalunya.

Sánchez, como antes Miquel Iceta, indicó que el PSOE se va a centrar en su papel de oposición, que va a priorizar la agenda social y a perseverar en su apuesta por la reconciliación y el rencuentro.

El primer secretario de PSC abundó en esta posición, no si antes asegurar que su partido no apoyará la investidura de ningún presidente independentista, aunque eso no quitará para que a lo largo de la legislatura se busque acuerdos en determinados temas.

Sánchez, que felicito a Inés Arrimada por su triunfo, también tuvo un mensaje para los independentistas, a los que advirtió de que no caigan en la tentación de gobernar solo para el 47% de los catalanes, "porque si no se gobierna para todos los catalanes, habrán perdido todos los catalanes".

Además, el líder socialista recordó que, si bien tienen la mayoría en el Parlament, han perdido apoyo social en estas elecciones, "y con el 47% de los votos no se puede imponer una vía unilateral", añadió. Por ello, confió en que rectifiquen el rumbo.

Finalmente, Sánchez ofreció la hoja de ruta del PSOE para afrontar la situación, basada en el diálogo, la negociación y el acuerdo, a través de los cauces creados en el Congreso. El líder socialista sigue creyendo que es la mejor salida, "porque al independentismo sólo se le derrotará con un proyecto de regeneración nacional, con valores de izquierdas y constitucionales", afirmó.

Por ello, no culpó de los resultados electorales de Catalunya a la aplicación del 155, "no es consecuencia de eso", dijo, "sino de diez años de mirar hacia otro lado", concluyó.