"No puedo tener un delegado de Hacienda que no apoya su plan". En mitad del terremoto político, desde su epicentro, Manuela Carmena explicaba este lunes su decisión de destituir al hasta ahora concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, tras la crisis abierta por la intervención sin precedentes del ministro Cristóbal Montoro al Consistorio.

Curiosamente, Montoro anunció el fin de la intervención este mismo lunes, después de la aprobación del Plan Económico Financiero (PEF) en Pleno, y de cobrarse la cabeza -política- del concejal.

Y, aunque la alcaldesa de Madrid se ha referido a su decisión como "necesaria" -aunque "precipitada"-, lo cierto es que la tensión volvió a subir en el partido instrumental que gobierna conforme se acercaba la votación de este lunes.

Finalmente, el PEF que exigía el titular de Hacienda ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular y de la mayoría de concejales de Ahora Madrid, con 34 votos a favor y 16 en contra. Y con la estampida de seis concejales de la formación que gobierna.

Todo, apenas nueve meses después de la última destitución en el seno del Gobierno municipal, la de Celia Mayer, exdelegada de Cultura que hoy se encarga de la recién creada Concejalía de Igualdad. Grosso modo, estas son algunas de las claves que explican la actual situación, así como el tsunami político registrado este lunes.

Una crisis soterrada y prolongada durante meses

Sánchez Mato, que ha sido relevado por Jorge García Castaño -ex IU y más cercano a la alcaldesa- es considerado el máximo responsable de la gestión que ha permitido al Consistorio recortar más de 2.000 millones de euros de su espectacular deuda, generada tras 24 años de gobiernos del PP, y de declarar un superávit cercano a los 1.000 millones. No obstante, y como evidenciaba la puesta en escena durante la rueda de prensa de este lunes, se espera que García Castaño sea menos díscolo que su predecesor con la alcaldesa, que en más de una ocasión ha desautorizado públicamente al extitular de Economía y Hacienda -la última vez, a finales de noviembre, tras reunirse con el Ministerio de Montoro-.

Sánchez Mato, partidario de una mayor contundencia en asuntos que van de la Memoria Histórica al rechazo al TTIP, ha mantenido varios pulsos con la alcaldesa, pero su rechazo a acatar las exigencias de Montoro ha supuesto la gota que ha colmado el vaso para la alcaldesa.

En su comparecencia de este lunes, Carmena ha incidido en que explorarán otras vías para mantener el nivel de gasto social -"Vamos a usar más las Inversiones Financieramente Sostenibles y buscar la manera de rentabilizar al máximo los proyectos"-, y ha insistido en que no comparte la interpretación de la Regla de Gasto de la que se ha servido Montoro para atar las manos del Consistorio, aunque, a su entender, es necesario "aceptarla" para "volver a la normalidad".

Poco después, el nuevo titular de Hacienda repetía esta idea, la recuperación de la "normalidad", visibilizando así su sintonía con la alcaldesa. "Con este PEF y con el ejercicio presupuestario de 2018 se va a recuperar la normalidad y se va a acabar la tutela", afirmaba Castaño, asegurando que entonces la deuda de Madrid "será historia".

Seis concejales de Ahora Madrid se ausentan del Pleno

Además de Carlos Sánchez Mato, los otros dos concejales de IU, Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez, también han abandonado el Pleno durante la votación, junto a tres ediles de Ganemos: Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán.

Fuentes del Gobierno municipal han trasladado a Público que, a diferencia de lo ocurrido con Sánchez Mato, no van a tomar medidas contra Valiente -tercer teniente de alcalde-, como sostenía la alcaldesa esta misma mañana.

Este domingo, la envergadura e importancia del PEF llevó a la Coordinadora de Madrid Ciudad de Izquierda Unida a pedir que se pospusiera el Pleno para consultar a las bases de Ahora Madrid sobre el sentido del voto, sin éxito.

Sánchez Mato, diana predilecta del PP

Ha sido el artífice de la política económica de un Ayuntamiento que debía 7.000 millones -acumulados tras años de proyectos faraónicos, como los que impulsó Alberto Ruiz-Gallardón-; el azote de las políticas del PP -como concejal y como coordinador de Attac Madrid-, e incluso fue quien redactó el PEF que hoy no ha querido votar, según Carmena: "El plan es el presentado por Carlos cuando todavía era delegado".

Sánchez Mato se ha convertido también en una de las dianas de la oposición que encabeza el PP. El grupo municipal que dirigió Esperanza Aguirre ha pedido su dimisión en innumerables ocasiones: por apoyar a los miembros del Parlament ante el Tribunal Supremo, por su negativa a aceptar las cuentas de Montoro e incluso por el caso del Open de Tenis -en el que fue el entonces concejal quien investigó las irregularidades del PP-.

Fue el PP quien dio la vuelta a la tortilla y se querelló contra Sánchez Mato y Celia Mayer por la causa que hoy está en manos de la Audiencia Provincial, y en la que ambos constan como investigados. PSOE y Ciudadanos recogieron el guante, se sumaron a la petición de dimisión de ambos ediles y votaron a favor de su reprobación, en junio.

La advertencia de Mayer, Barbero y Zapata

La destitución de Sánchez Mato también ha crispado al sector vinculado a M129, escisión de Ganemos. Los concejales Celia Mayer, Javier Barbero y Guillermo Zapata, que este lunes no han roto la disciplina de voto, han emitido un comunicado en el que tildan de "error" este cese y amenazan con dimitir.

Instan a Carmena a "reconsiderar la situación real del Gobierno y emprender de forma inmediata cambios profundos en la política municipal de Ahora Madrid", ya que entienden que las "decisiones recientes" ponen "en riesgo la confluencia".

No obstante, la alcaldesa ha restado importancia a esta advertencia, y en su rueda de prensa de este lunes ha afirmado que lo que quieren en realidad estos ediles "es tener más participación". "Me han dicho que no se quieren ir", apostillaba.

Pablo Iglesias y parte de IU cierran filas con Carmena

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha respaldado la actuación de Carmena, como después han hecho otros dirigentes de su formación y el diputado Íñigo Errejón, precandidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por parte del partido morado. En una entrevista en la Cadena Ser, Iglesias ha calificado de "razonable" que "los equipos se reconfiguren" y ha dejado caer que no tocaba "hacer oposición" a la Regla de Gasto desde el Consistorio: "Tenemos que hacer oposición nosotros", decía, en referencia a la Proposición de Ley para reformar la Regla de Gasto, presentada por su grupo en el Congreso de los Diputados. Su iniciativa está en fase de tramitación, después de que el Gobierno del PP intentase ejercer su derecho a veto cuatro minutos fuera de plazo.

En la misma línea, la responsable de Estrategias para el Conflicto de IU, Sira Rego, ha afirmado que esta "situación" es "exclusivamente responsabilidad del señor Montoro", pronunciándose de forma similar a como lo haría minutos después Sol Sánchez, coportavoz de IU en Madrid: "Carlos Sánchez Mato es víctima directa de la extorsión de Montoro". "Esto ocurre porque se han hecho las cosas diferentes, con un magnífico resultado", insistía, dejando caer sobre el ministro toda la responsabilidad de esta destitución.

Por otro lado, y entrando en la crítica, un miembro de la mesa de coordinación de Ahora Madrid asegura a Público que Sánchez Mato "tendría que haber dimitido" por llevar al Ayuntamiento "por tres veces al precipicio"; con los Presupuestos de 2016, 2017 y con el PEF. Hace extensible esta crítica a Valiente: "Si tuvieran ética, hubieran dimitido y entregado el acta", apostilla.

Dirigentes de IU y Anticapitalistas lo defienden

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se ha limitado a ensalzar el trabajo de Sánchez Mato -"En todo este tiempo has hecho lo mejor para las clases populares de Madrid y frente a la oligarquía local y estatal"-, mientras que la responsable de la delegación del partido en la Eurocámara, Marina Albiol, afirmaba que "ha sido cesado por no aceptar los recortes de Montoro".

Muchas gracias @carlossmato por tu trabajo y dedicación. No tengo ninguna duda de que en todo este tiempo has hecho lo mejor para las clases populares de Madrid y frente a la oligarquía local y estatal. Un fuerte abrazo para ti y tu equipo. ✊️ — Alberto Garzón (@agarzon) 18 de diciembre de 2017

Todo el apoyo a @carlossmato, ejemplo de dignidad y coherencia. Cesado por no aceptar los recortes de Montoro y exigir democracia y espacios de decisión colectiva. Un orgullo compartir luchas contigo, compañero. https://t.co/xB8E66ddOo — Marina Albiol Guzmán (@MarinaAlbiol) 18 de diciembre de 2017

Del mismo modo, el líder de la delegación del partido morado en el Europarlamento y miembro de la dirección estatal, Miguel Urbán, y la portavoz de la dirección en la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, también han resaltado el trabajo de Sánchez Mato. A través de la red social Twitter, Serra ha afirmado además que su cese es "un error y una triste noticia".

Mi apoyo y reconocimiento a una persona valiente, honesta y capaz como @carlossmato comprometida no solo con el cambio en Madrid y la lucha contra la austeridad sino también con la tarea fundamental de la transformación social. — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) 18 de diciembre de 2017

La destitución de Sánchez Mato me parece un error y una triste noticia.Por sus éxitos en estos dos años, derivados de su capacidad técnica y política. Pero sobre todo porque el motivo es su lucha contra los recortes de Montoro,por un presupuesto para l@s madrileñ@s — Isabel Serra (@isaserras) 18 de diciembre de 2017

"Error" es, también, el término que ha utilizado el concejal Pablo Carmona, de Ganemos. "La destitución de Carlos nos parece un error, al igual que consideramos un error la aprobación del PEF", ha asegurado a Público.

Carmena abre la puerta a asignarle otro distrito

Con respecto al hasta hoy concejal de Hacienda, Carmena ha rechazado que Sánchez Mato se haya planteado entregar su acta. Ha reconocido su "trabajo y dedicación" y ha abierto la puerta a asignarle un nuevo distrito. "Va a seguir trabajando como delegado en el distrito de Vicálvaro, y quizás en alguno más, porque ahora habrá que hacer una reorganización", afirmaba la alcaldesa en rueda de prensa, sin aportar más detalles.