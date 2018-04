Sánchez: “No descartamos una moción de censura contra Rajoy”

Recién presentada la moción de censura en la Asamblea de Madrid contra Cristina Cifuentes, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró que “no descarta” la presentación de una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, de no salir adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez hizo esta afirmación durante una entrevista conjunta en la sede de Ferraz realizada por los directores de los periódicos Cinco Días y El Economista, sin que fuese preguntado en concreto por esta cuestión. “Nosotros nos descartamos una moción de censura, aunque es evidente que las cuentas no salen, porque los números en el Congreso son muy distintos a los de la Asamblea de Madrid”, afirmó.

El líder socialista reiteró que “el Gobierno no gobierna” y que si Rajoy no logra sacar los Presupuestos tendrá que presentar una moción de censura. “De no pasar esa barrera y de no obtener la confianza de la Cámara, deberá convocar elecciones”, añadió.

Además, Sánchez recuperó su idea de que es posible un entendimiento con Unidos Podemos y Ciudadanos, y lamentó que ambas formaciones lo vean incompatible, tal y como ocurrió en su fallida investidura en 2016.

En este sentido, el secretario general del PSOE recordó que hay muchas posibilidades de ponerse de acuerdo entre las tres fuerzas en la lucha contra la corrupción, la desigualdad o la regeneración de nuestra vida política, “yo creo que sí es posible”; insistió. Por ello, lamentó que Albert Rivera siga afirmando que no quiere saber nada en lo que esté Unidos Podemos.

Sánchez reiteró su apoyo a la moción de censura planteada por los socialistas madrileños, “porque cada día queda más claro que Cifuentes no acabó ese máster, y no podemos permitir por responsabilidad, que acabe como presidenta de la Comunidad de Madrid”.

También se refirió Sánchez en la entrevista a la resolución de la Justicia alemana sobre Puigdemont, limitándose a decir que respeta las decisiones judiciales, aunque destacó que le parece importante que le extraditen y responda ante los jueces españoles.

En materia económica, Sánchez lanzó una propuesta al Gobierno, al asegurar que si se compromete a elevar al 5% la inversión en Educación a medio plazo, el PSOE volverá a sentarse en la comisión para el Pacto Educativo. De hecho, Sánchez aclaró que el PSOE quiere alcanzar ese porcentaje en una legislatura, no de un año para otro.

Finalmente, explicó que si los Presupuestos pasan finalmente el filtro de la enmienda a la totalidad, el PSOE si se sentará a negociar las partidas, y dejó en el aire qué decisión tomará si las Cuentas del Estado son devueltas y el Gobierno pretende aprobarlas vía decretos.