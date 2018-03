Sánchez promete hacer de la educación pública “la joya de la corona” si llega al Gobierno

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, celebro este martes una nueva asamblea abierta en La Línea de la Concepción (Cádiz) -una localidad que no visitaba un secretario general del PSOE desde los tiempos de Felipe González- donde hizo una defensa a ultranza de la educación pública y aseguró que será su acción prioritaria si algún día llega al Gobierno.

Sánchez, que recibió preguntas de todo tipo, dedicó una parte de su intervención a explicar por qué el PSOE se ha levantado de la subcomisión del Pacto Educativo, algo que ha sido criticado por algunos dirigentes de su partido.

El líder socialista indico que el PSOE, tras escuchar la propuesta del Gobierno de que no se recuperaría hasta 2028 una inversión en éste área igual a la había en 2009, tomó la decisión de que eso no se podía aceptar en modo alguno.

Sánchez indico que para atajar la desigualdad es clave la inversión en la educación pública, y se comprometió a aumentarla significativamente si el PSOE vuelve al Gobierno. Además, prometió que uno de sus principales objetivos será la reducción drástica del número de interinos. “El sistema educativo público va a ser la joya de la corona de un Gobierno socialista”, aseguró.

El líder del PSOE se enfrentó, además, a preguntas de todo tipo -no sólo sobre pensiones, aunque el objeto de la reunión era ese- y tuvo que escuchar que un asistente le planteara que el PSOE apoyase lo que denominó como la “cadena perpetua” -en referencia a la prisión permanente revisable- en aquellos crímenes especialmente execrables.

Sánchez se puso entonces muy serio, recordó que el Código Penal español era una de los más duros de Europa, y reiteró su rechazo a la prisión permanente revisable, “porque le tengo tanto respeto a las víctimas que nunca usaré su dolor en beneficio propio”. Sus palabras levantaron el aplauso de los asistentes.

En cuanto a las pensiones, aunque ya lo ha repetido en más ocasiones, reiteró su compromiso de que si gobierna subirá las pensiones en función del IPC y que derogará el factor sostenibilidad, y defendió que hay recursos para hacerlo.

También salió en defensa del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante las insinuaciones de algún asistente. “Se habla injustamente, porque es cierto que de forma puntual se congelaron las pensiones, pero no lo mas mínimas, y durante la etapa de gobiernos socialistas las pensiones más bajas se aumentaron un 50%, y no se tocó el fondo de reserva”, afirmó.

Por último, ya entrando en temas más locales, desveló que había hablado con Mariano Rajoy hace un mes sobre los problemas de seguridad en La Línea. Indicó que el PSOE será exigente con que se refuerce la presencia policial y, además, se mantenga de forma permanente, “y no se quedan sólo unos cuantos meses”, afirmó.