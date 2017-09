Casi una semana después de las detenciones de altos cargos de la Generalitat, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, compareció públicamente para reiterar la posición de su partido ante la actual situación en Catalunya, que pasar por las dos ideas que distintos portavoces socialistas llevan repitiendo estos días: diálogo y acuerdo.

Sánchez, en un acto político en Badalona junto a Miquel Iceta, formuló su posicionamiento como una posición autónoma y diferenciada claramente de los gobiernos de España y de la Generalitat: “En esta crisis hay tres opciones: la de Puigdemont que es votar sin dialogar; la de Rajoy que es dialogar sin votar; y la del PSOE y del PSC que es dialogar y votar un acuerdo con todas las garantías democráticas”, afirmó.

Sánchez arremetió contra los dos presidentes al asegurar que “ni Catalunya es Puigdemont, ni Rajoy es España”, y añadió: “Catalunya es un país solidario, y España lleva en su corazón a Catalunya”.

El líder socialista sacó pecho por el acuerdo alcanzado en el Congreso para la creación de una comisión de estudio sobre el modelo territorial, y mostró su total confianza en que sea el inicio de la solución de conflicto, ya que reiteró varias veces que la solución no puede venir exclusivamente por la vía judicial.

Sánchez recordó que Rajoy había amenazado con verse obligado a hacer lo que no quería hacer, pero quiso tranquilizar a la ciudadanía: “El PSOE le va a obligar a dialogar y a buscar una solución pactada”, sentenció.

No obstante, precisó que el inmovilismo de Rajoy no justifica lo que calificó como “la deriva ilegal” de los independentistas, y reiteró que el PSOE no va a participar “en la farsa” del 1 de octubre. “Están disfrazando con urnas un acto que no es democrático”.

Reproche a Ciudadanos

Pero si estuvo especialmente crítico Sánchez fue con el Ciudadanos y, en especial, con su líder, Albert Rivera. Como ya adelantó Público hace unos días, las relaciones entre ambos partidos pasan están muy enfrentadas y Sánchez lo puso de manifiesto este sábado.

“Y en este conflicto luego está el fotógrafo. Un líder que quiere proponer una fotografía y convertirse en fotógrafo. Y no es el momento de fotos sino de estar haciendo política. Estamos viendo a Ciudadanos a la derecha del PP en Catalunya y en España”, afirmó el secretario general del PSOE.

El acto también sirvió para dar un nítido respaldo a los alcaldes y concejales del PSC, y Sánchez nombró personalmente a los ediles de Lleida que han sido acosados. “Soy muy consciente de los ataques personales, de las calumnias y de la incomprensión que están sufriendo”, dijo, y mostró su “orgullo, reconocimiento y respeto” a la posición que están teniendo.