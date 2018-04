Sánchez reivindica el papel de Zapatero, Rubalcaba y López en el fin de ETA

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reivindicó este viernes el papel jugado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba; y el exlehendakari Patxi López en el fin del terrorismo de ETA, a la vez que recordó que el fin de la violencia ya se produjo en octubre de 2011.

Sánchez indicó que la victoria contra ETA es tarea de muchos y que participaron varias generaciones, “pero quiero poner apellidos a tres personas que culminaron este proceso: Zapatero, Rubalcaba y Paxti, por su implicación directa en el fin de la violencia”, afirmó.

El líder socialista también informó que habló con los tres dirigentes socialistas durante la mañana, y que encontró a un Zapatero “emocionado” con el último comunicado etarra, y “muy contentos” a Rubalcaba y a Patxi, y no paró de recordar que los tres estuvieron en primera línea en la recta final del fin de la violencia.

En cuanto al contenido del comunicado, Sánchez indicó que supone “el reconocimiento de una realidad, que ETA fue derrotada por la democracia española”, dijo. Añadió que “han tardado” en reconocerlo, “pero al final la realidad se ha impuesto”, apuntó.

El líder socialista, no obstante, apuntó que “es una victoria amarga, por los que han caído y porque hemos dejado detrás a mucha gente”. En este sentido, Sánchez trasladó “el apoyo, el abrigo, el amparo y el respeto del PSOE” a todos los que se vieron afectados por la violencia terrorista.

Sánchez también apuntó que no todo se ha acabado y apuntó que aún queda mucho por hacer todavía. “Tenemos que trabajar en que no se reescriba la historia en el País Vasco, en que el relato de la democracia sea el conocido y asimilado por muchos jóvenes. Y ese relato no es otro que hubo una defensa de una democracia atacada por el totalitarismo de ETA”.

El dirigente socialista pidió seguir manteniendo la unidad de los demócratas para este objetivo, y dijo que también debe mantenerse en la lucha contra el terrorismo yihadista.

El secretario general del PSOE no quiso entrar en hacer lecturas sobre el contenido del comunicado ni marcar la ruta que se debe seguir ahora. Se limitó a decir que “el Gobierno lo que tiene que hacer es seguir cumpliendo la ley”, y recordó que está perfectamente fijado el itinerario que deben de seguir los presos etarras aún encarcelados.