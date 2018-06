Los aspirantes a liderar el Partido Popular (PP) después de Mariano Rajoy han cumplido este martes con el requisito de presentar en la sede nacional de la madrileña calle de Génova los avales que apoyan su candidatura, con llamamientos a sus rivales a la integración, antes o después de las votaciones.

Así se han manifestado las inicialmente consideradas como principales aspirantes a suceder a Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra María Dolores de Cospedal. Sáenz de Santamaría, ha ofrecido al resto de aspirantes negociación e integración en su candidatura "antes, durante y después" del Congreso Extraordinario que se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.



En la formalización de su candidatura, la exvicepresidenta ha estado acompañada de la exministra de Empleo, Fátima Báñez; el exministro de Sanidad y presidente del PP Vasco Alfonso Alonso, el exjefe de Gabinete de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón y el senador vasco del Grupo Popular Iñaki Oyarzábal.

Sáenz de Santamaría ha rehusado comentar a los periodistas cuántos avales ha presentado, pero ha asegurado que ha cumplido de sobra con lo previsto en los estatutos del PP, que exigen un mínimo de 100 avales.

En parecidos términos a la exvicepresidenta se ha expresado la secretaria general del PP y extitular de Defensa, María Dolores de Cospedal, que ha defendido la integración a lo largo de todo este proceso congresual. "He presentado mi candidatura para sumar. Estoy convencida de que después del congreso lo que tenemos que hacer es sumar para ganar. De eso me voy a ocupar", ha resaltado.

La exministra ha presentado su candidatura con más de 3.200 avales y acompañada de militantes y afiliados de la formación de diferentes lugares de España. "Quiero representar que ésta es la candidatura de los militantes, de los afiliados, de todo el partido, de toda España, de los hombres y mujeres que están todos los días en los pueblos, en las juntas locales..", ha manifestado.

Los candidatos a presidir el Partido Popular, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, durante la presentación de avales, en la sede del partido en Madrid.EFE/JJ Guillén

El aspirante que ha presentado en la sede nacional del partido más apoyos ha sido Pablo Casado, que ha llevado 5.000 avales que, según ha dicho, proceden de toda España y de tanto de las bases como de los mandos intermedios de la formación.

Acompañado por el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, Casado se ha presentado como la "única candidatura que garantiza que el PP no se rompa" y ha agradecido los amplios apoyos que según ha dicho, está recibiendo. "No he ido pidiendo avales, no he forzado a que compañeros se tengan que retratar con su nombre ni que se hagan una foto", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Medio millar de avales para Margallo

El ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo ha sido el primero de los aspirantes a liderar el PP en formalizar su candidatura con la presentación de 500 avales en la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Génova. "Me han llamado de todo menos tonto, si creyese eso no estaría aquí. Mi afán de notoriedad a estas alturas de la película es ninguno", ha dicho sobre su candidatura.

Margallo, que ha negado que se presente para hacer oposición a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ("usted cree que yo tengo edad de hacer candidaturas contra nadie", ha dicho cuando se le ha preguntado por ello), ha asegurado que el proceso electoral en el partido conservador es "elegir entre continuismo y reforma", como se hizo "en 1977 entre Arias Navarro y Adolfo Suárez", ha dicho.

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, y el diputadodel PP, José Ramón García Hernández, durante la presentación de avales. EFE/JJ Guillén

El exministro de Exteriores ha asegurado que su programa electoral "reformista" está en los tres libros que ha escrito y ha abogado por poner encima de la mesa varios pactos, como una reforma constitucional, otro sobre limpieza y regeneración democrática, y un pacto por Europa. Margallo ha adelantado que si no logra el voto de los afiliados en las primarias del 5 de julio, revisará el programa de los dos candidatos que continúen adelante y apoyará en el Congreso extraordinario del partido al que más se acerque al suyo.

Sobre los apoyos de los exministros Íñigo de la Serna y Fátima Báñez a la candidatura de Sáenz de Santamaría, Margallo ha comentado que le parecen "logicos, cuando ha estado seis años de vicepresidenta nombrando cargos". "Hay también varios exministros que son amigos mios, un grupo bastante numeroso y bastante reformista; pero se lo voy a decir yo, que lo digan ellos si me apoya", ha rematado.

Otros tres aspirantes se han presentado en la sede de Génova con sus avales. El secretario de Relaciones Internacionales José Ramón García Hernández; el expresidente de Nuevas Generaciones del PP de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo; y el concejal del PP en La Font de la Figuera (Valencia), Elio Cabanes.

Son, así, siete las candidaturas presentadas. De ellos deberán salir el próximo 5 de julio los dos más votados que se disputarán la presidencia del PP que debe elegir el congreso del 20 y 21 de julio. Los aspirantes disponen ahora de casi dos semanas para recorrer España y presentar su proyecto a los militantes.