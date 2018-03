Joel Delgado Cáceres, senador del PP que se embolsó 13.438 euros de forma irregular del Cabildo de Lanzarote -"Un pequeño error", según sus palabras-, se ha visto obligado este miércoles a devolver esta cantidad de dinero público, cobrado cuando ya era parlamentario, algo prohibido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En una escueta nota que adjunta al comprobante de la transferencia y a la factura del cobro en el registro del Cabildo, Delgado presume de actuar "de buena fe", y "para liberar cualquier tipo de sospecha", a pesar de que ha tomado esta decisión algo más de una semana después de que Público comenzase a desvelar su caso.

De hecho, ha actuado horas después de que este diario desvelase que desde la Cámara Alta desmienten su explicación de los acontecimientos: el senador del PP aseguró hace días que no había devuelto el dinero porque estaba a la espera de que la letrada de la cámara respondiese a un correo electrónico remitido nueve meses antes, en el que el parlamentario pedía indicaciones para "subsanar" este "error".

"Los servicios de la cámara han informado puntualmente al senador sobre sus obligaciones", respondieron desde el Senado a este medio. Desde el PP explican que ha realizado esta transferencia "siguiendo las directrices" que le dieron desde la cámara, y para que sea el Cabildo quien decida si a Delgado le corresponde quedarse o no con parte de la cantidad que se embolsó por la realización de un show humorístico en octubre de 2016.

Con todo, Delgado no envió este correo electrónico hasta nueve meses después del espectáculo por el que cobró esta cantidad, a pesar de los tres requerimientos de la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta. En dos escritos distintos a la Comisión, Delgado omite cualquier referencia a los 13.438 euros.

El comunicado con imprecisiones en el que carga contra los medios

Delgado ya se había visto envuelto en otras polémicas, como cuando intentó enchufar a su madre como traductora de inglés en el Ayuntamiento de Arrecife, en el que él era concejal, pese a que carecía de la titulación y sólo sabía "un poquito de inglés", según sus palabras.

En esta ocasión, el senador ha remitido un comunicado desde el correo oficial del PP de Lanzarote, en el que carga contra los medios y se describe como víctima de "una campaña de difamación". "Se ha utilizado este asunto para orquestar una campaña de difamación y desprestigio contra mi persona por la animadversión que me manifiesta el condenado consejero de Podemos y sus medios afines", sostiene.

El senador conservador también pide perdón, afirma que no tenía intención de "ocultar ningún aspecto de mi actividad como autónomo que trabaja en el sector privado" -pese a que aludió a este cobro con nueve meses de retraso- , e incurre en otras tantas imprecisiones: "Debo insistir en que mis actividades están plenamente declaradas desde el 7/8/2016 y que el trabajo que se realizó al Cabildo de forma puntual nunca se ha puesto en entredicho", afirma, aunque esta actividad no consta en la web del Senado.

"En julio de 2017 envío un correo 'notificando oficialmente esa cuestión de posible incompatibilidad' y a partir de de ahí entramos en numerosas consultas hasta llegar al día de hoy, en el que aún no se ha producido la resolución de la Comisión de Incompatibilidades", recoge el comunicado, en el que elimina la crítica la ausencia de respuesta por parte del Senado, que sí incluía la semana pasada.



Comunicado de prensa remitido por Delgado (íntegro)

En aras a una mayor transparencia y a demostrar que siempre he actuado de buena fe, les comunico que hoy he procedido a reintegrar al Cabildo de Lanzarote la cantidad de 13.438,38 euros facturados por la realización del evento celebrado el 30 de septiembre de 2016 en Costa Teguise.

Lo hago pese a no tener resolución alguna de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, de no existir documento oficial que me oblige a su devolución y por la cantidad íntegra del coste del trabajo, a pesar de que personalmente sólo he cobrado 1.787 euros, correspondiendo el resto del montante a gastos, como detallo a continuación: 10.593 euros en concepto de actuación de los artistas a través de su representante llamado Multitrack, catering de Ampate por valor de 102 euros, gastos del hotel Diamar por valor de 70 euros y traslados aéreos por valor de 408 euros.

Esta misma mañana he registrado un escrito en el Senado de España comunicando dicha acción y quedaré a la espera de la resolución que debe hacer la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara para conocer si finalmente se me otorga la razón o qué parte es la que realmente debería devolver.

En mi ánimo está, como ha estado desde que me percaté del error, el que esta situación pueda aclararse cuanto antes y poder demostrar que se ha utilizado este asunto para orquestar una campaña de difamación y desprestigio contra mi persona por la animadversión que me manifiesta el condenado consejero de Podemos y sus medios afines.

Del mismo modo, pido disculpas a los ciudadanos de Lanzarote por los daños que esto le pudiera ocasionar a quien legítimamente se puede haber sentido ofendido ya que nunca ha sido mi intención ocultar ningun aspecto de mi actividadad como autónomo que trabaja en el sector privado, pues de hecho es conocida por todos.

Debo insistir en que mis actividades están plenamente declaradas desde el 7/8/2016 y que el trabajo que se realizó al Cabildo de forma puntual nunca se ha puesto en entredicho.

De forma malintencionada se ha dicho que intenté ocultarme detrás de una sociedad que no existe, y no es verdad porque en la factura aparece hasta en dos ocasiones mi nombre y mi DNI, en condición de autónomo, tal y como figura en la documentación adjunta a este comunicado.

Como he manifestado desde el inicio, no ha existido por mi parte ningún interés en ocultarme ya que al poner mi nombre en dos ocasiones en una factura que iban a ver todos consituye la verdad irrefutable de que estaba en mi convencimiento de actuar conforme a la ley y sin ánimo de ocultar nada.

Recordar que el día 11 de octubre, la Comisión del Senado me pregunta si tengo alguna actividad, contrato o dependo económicamente de alguna Administración Pública, y respondo que no puesto que lo cierto es que el único contrato contraído con una administración pública había sido ese y había sido realizado dos semanas antes .

El 8 de de febrero de 2017, el Senado me comunica a mí y a otros 58 senadores la compatibilidad. En mayo, al preparar la declaración de la renta con mi contable observamos el posible error en el que pude incurrir de incompatibilidad.

Desde ese momento, y después de consultarlo vía telefónica y de forma presencial con los servicios jurídicos del Senado que me han ido informando, iniciamos el trámite para subsanar el error.

En julio de 2017 envío un correo "notificando oficialmente esa cuestión de posible incompatibilidad" y a partir de de ahí entramos en numerosas consultas hasta llegar al día de hoy, en el que aún no se ha producido la resolución de la Comisión de Incompatibilidades.

Joel Delgado Cáceres

Senador por Lanzarote y La Graciosa