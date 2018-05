El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, se ha preguntado si en otro país del entorno democrático de España "sería posible mantener un Gobierno así" tras conocerse la sentencia sobre el caso Gürtel, que en su opinión tiene "un impacto en la credibilidad muy fuerte".

En una entrevista con Onda Cero, Rey, que no es afiliado al PP pero forma parte del Gobierno autonómico de este partido, ha apelado a su condición de catedrático de Derecho Constitucional para afirmar que se trata de un "caso extraordinario", en referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional.

"Como constitucionalista me pregunto, si esto ocurriera en cualquier país de nuestro entorno democrático con usos y tradiciones democráticas, si sería posible mantener un Gobierno así. Quiero recordar cómo en Alemania un ministro de Educación dimitió porque había copiado una parte de la tesis", ha reflexionado antes de afirmar que "los estándares de control y exigencia de responsabilidad son más altos".

Tras estas palabras, el consejero ha comparecido hoy ante los medios de comunicación por otra convocatoria de prensa, donde ha resaltado que hizo estas declaraciones "a título particular" como catedrático de Derecho Constitucional y ha reconocido que no pensaba que sus declaraciones fueran a tener tanta repercusión. "No creía que fuera a ser motivo de noticia nacional", ha detallado.

Rey ha explicado que no ha hablado con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sobre el revuelo generado por sus palabras, en las que mostraba su "bochorno, vergüenza, indignación y tristeza" por los hechos delictivos que han motivado la sentencia.

En la entrevista, el consejero ha planteado una serie de reflexiones sobre el momento actual, marcado por la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura presentada por el PSOE, sobre la que ha afirmado que no es una iniciativa "que aparentemente vaya a triunfar" y que ha considerado que "no es la mejor forma para abordar la situación actual". Rey observa en los partidos de ámbito nacional "cálculo" y "regateo", lo que ha considerado como "letal para el interés general" en los ámbitos económicos y de educación, entre otros, por lo que ha llamado a "no dinamitar los puentes".

No obstante, ha reconocido que el panorama actual, a ojos de la sociedad, "es demoledor para el sistema democrático" porque "si la gente no tiene confianza en las instituciones y se pregunta para qué una democracia", este contexto será "pasto" para que alguna formación "populista o salvapatrias" se abra paso con "tres ideas machaconamente repetidas" y con "un equipaje intelectual pobre tirando a nulo".

Por esta razón, Rey ha expresado que "posiblemente" la vía de unas elecciones anticipadas "en algún momento se tiene que dar" y en las que ha considerado que podría haber "mayorías estables de coalición" entre el PP y Ciudadanos en unos lugares y de Ciudadanos con el PSOE en otros, por lo que ha puesto en duda que el partido de Albert Rivera pudiera aguantar con esa "doble vida". "Soy un verso sueltísimo, pero muy leal al PP", ha apostillado Rey, agradecido por el trato "respetuoso y exquisito" que le ha brindado el partido en Castilla y León.