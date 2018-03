¿Están siendo manipulados los pensionistas?

Este fin de semana decenas de miles de pensionistas han salido a las calles en las principales ciudades españolas para reclamar lo que es suyo y nuestro. Piden, como mínimo, la revalorización de las pensiones igual al IPC y que se suprima el factor de sostenibilidad que entra en vigor el año próximo y que nadie del gobierno se atreve a explicar realmente en qué va a consistir cuantitativamente o, lo que es lo mismo, cuánto van a bajar las pensiones de todos los que se jubilen a partir de 2019.

Mientras esto ocurre, en la derecha, el runrún que afirma que los pensionistas están siendo manipulados por los grupos de izquierdas ha salido del armario. Nosotros para averiguar qué hay de cierto en esto hemos organizado un encuentro.

Alberto Garzón, el líder de IU sale del Congreso de los Diputados y se encuentra con la pregunta.



Alberto, ¿manipuláis a los jubilados?

Claro que no, por supuesto que no, fue su respuesta inmediata.

Sé que me tienes que decir eso, pero…

Te lo tengo que decir porque es la realidad. Se están movilizando porque sus condiciones de vida son insuficientes para llegar a fin de mes. Lo que están haciendo es algo que haríamos tú y yo si estuviéramos en su misma situación y que creo que deberíamos hacer gente como tú y como yo porque nos va a tocar tarde o temprano. […] Siempre ha habido una demanda por parte de nuestros partidos, por parte de IU, por ejemplo, es histórica. Eso siempre ha existido, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que durante la crisis ha habido unos recortes que lo han empeorado muchísimo y eso funciona como un catalizador. Hay mucha gente que a lo mejor hace diez años no estaba preocupada por su pensión y ahora mismo dándose cuenta de que la luz sube un 10% y que su pensión sube dos euros, una cosa verdaderamente nimia, pues está empobreciéndose y esa gente puede ser de cualquier perfil. […]

Bueno, pues vamos a ver a una yayoflauta y a ver qué dice ella.



Vale. Vamos.

​

En El Manolo, una cafetería a la espalda del Congreso de los Diputados, nos espera Pilar Roldán, que tiene 73 años y lleva cinco y medio en los yayoflautas y manifestándose con ellos, por las mismas calles de Madrid, todos los lunes. Después de las presentaciones nos sentamos los tres a una mesa.

Doña Pilar, ¿usted se siente manipulada por esta gente? (Y señalo a Alberto)

Yo no, ni mucho menos. Yo no me siento manipulada por nadie. Estaría bueno que a mi edad me manipularan.

¿Y por qué cree usted que hay esa idea, un poco generalizada, en determinados círculos?



Pues porque la gente es muy mala, pero vamos que los yayos no estamos manipulados por nadie ni por nada.

¿Los yayoflautas pertenecen o están ligados a algún partido político?

No.

Alberto, ¿Qué fue antes: el movimiento de los pensionistas o los partidos de izquierda impulsando o empujando a los pensionistas?

Bueno, yo es que no creo que los partidos de izquierdas empujemos a los pensionistas. […] Lo que pasa es que a raíz de la crisis se han organizado muchos colectivos y uno de ellos es el colectivo de pensionistas y a raíz de las dos últimas reformas de las pensiones (la del partido socialista, que incrementó la edad de jubilación, y la del PP, que empobreció directamente a los pensionistas) mucha gente se ha movilizado. El otro día, en la última manifestación, hubo gente que me saludaba, que me decía yo soy de los tuyos y otros que me decían: yo no comparto contigo nada pero me alegro de que hayas venido aquí a apoyarnos. Por lo tanto, yo creo que son dos cosas paralelas e independientes.

¿Hasta dónde van a llegar las movilizaciones? Doña Pilar, ¿hasta dónde vais a llegar?

Pues yo creo que hasta que el gobierno se dé cuenta de que sí hay dinero para las pensiones. Porque lo que se gastan en armamento lo podrían emplear para esto, lo que se gastan en la Iglesia y – no sé si está feo decirlo pero lo voy a decir- y en la Familia Real. Porque ya lo de las autopistas y lo de los bancos todos lo dicen pero lo de los demás no lo dice nadie. Y yo ya como soy vieja pues mira… Pues lo digo porque es lo que siento. Y soy católica, pero yo pienso que quien quiera un cura que lo pague.



Doña Pilar, dice Mariano Rajoy que va a bajar el IRPF de las pensiones más bajas. ¿A usted eso cómo le suena?

Hombre, a mí no me suena a nada porque es que yo no pago IRPF. A mí eso no me soluciona nada.

¿Usted qué pensión tiene? ¿Se lo puedo preguntar?

408 Euros.

¿Y cómo se vive con 400 Euros?

Pues mira, porque, a Dios gracias, mi hija me ayuda.

¿Siguió un poco el pleno de pensiones?

Sí, Sí.

¿Y qué le pareció? ¿Qué sensaciones le dio? ¿Le convencieron de que van a hacer algo? Prometieron cosas…

No. Prometió que iba a subir las pensiones más bajas y la de viudedad, a quien le toca. Yo soy viuda dos veces y no cobro ninguna.

¿Y por qué?

Pues porque mi último marido tuve la desgracia de que murió antes de cumplir dos años de casada. Y entonces no tienes derecho a pensión. Y la anterior la perdí.

¿Y cuántos años llevaba casada con su marido anterior?

40 años. Es una ley que puso Zapatero.

¿A usted le llegó la carta?

Sí, sí, sí. Es la misma del año pasado. O sea que nos dio la risa tía Felisa. Porque es que se han gastado más en el papel que en lo que nos han subido las pensiones.

Se habla mucho de la revalorización de las pensiones con respecto al IPC pero, en realidad, estamos hablando de que suban las pensiones 6 Euros, de media. ¿Con eso arreglarían algo?

Yo creo que no pero bueno valen más pocos muchos que muchos pocos.

Y la negativa a eso ¿usted cómo se la toma? Que el gobierno diga que lo del IPC no va a ser…



Pues yo ya es que no me lo tomo porque es que yo ya no lucho por mí. Yo lucho por mi hija y por gente como vosotros, para que el día de mañana tengáis una pensión digna porque estáis trabajando y no ocho horas sino hasta doce horas y antes, por lo menos, se pagaban las horas extra, ahora no se pagan. O sea que los yayos ya no luchamos por nuestras pensiones; yo eso ya lo doy por perdido.

¿Usted sabe lo que es el Factor de Sostenibilidad de las pensiones?

Pues algo he oído pero no mucho.

¿Y cómo le suena que a partir de 2019 se va a hacer otro cálculo de las pensiones en función de la esperanza de vida?

Me suena todo a que están locos porque los viejos muramos pronto. El problema de las pensiones es que los viejos duramos demasiado.

¿Y qué hacemos, Pilar?

Pues no lo sé. Que le pregunten al padre de Rajoy si con 408 euros puede vivir.

Alberto, ¿qué dices tú a todo esto?

Pues que queda mucho por hacer y, desde luego, yo pienso que vamos a ver una primavera muy caliente sencillamente porque es que el sistema no se mantiene, si no hay cambios. Y si hay voluntad política y organización se pueden cambiar las cosas, pero es que si no se cambian las cosas vamos a un abismo.

Con el zumbido de ese abismo presente, seguimos conversando y Pilar nos cuenta que desde que los pensionistas se saltaron el cerco policial del Congreso, hace unas semanas, la policía les identifica en la concentración de los lunes, que llevan haciendo años y en la que nunca nadie les ha pedido autorización o el carnet. Cuando le interrogamos sobre si tiene miedo a la posible multa de hasta 600 Euros que le puede llegar, nos contesta que no: “Si nos la ponen la pagaremos entre todos, pero no vamos a parar” y su entereza se impone a todo lo demás.