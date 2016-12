Sigue en directo el debate de investidura de Rajoy

MADRID.- El debate de investidura de Mariano Rajoy se ha reanudado este jueves a las 9 de la mañana con la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios de mayor a menor, antes de la primera votación que se estima que se celebraría hacia las siete de la tarde.









Cada portavoz cuenta con un tiempo inicial de 30 minutos, una réplica de diez minutos y una posible dúplica de otros cinco minutos. Rajoy puede contestar a los portavoces en bloque o hacerlo de uno en uno también sin límite de tiempo, lo que marcará la duración de esta segunda jornada del pleno.



El orden de intervención será el siguiente: PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, el Grupo Mixto y cerrará el Partido Popular.



Podéis seguir el debate en directo en Público de la mano de nuestros corresponsales políticos y verlo a través de este enlace:



ACTUALIZA EL DIRECTO

​



19.55. Los diputados abandonan el hemiciclo.

El Congreso ahora pic.twitter.com/kxGjWQi2hu — Manuel Sanchez (@ManuSanchezG) October 27, 2016

19.49. Sin sorpresas. Rajoy no consigue los apoyos suficientes para ser investido presidente. Votos a favor 170, votos en contra 180, abstenciones 0.



19.30. Pedro Sánchez vota NO.

19.21. Ana Pastor anuncia el inicio de la votación. Será pública, por llamamiento.



19.16. Los diputados de Unidos Podemos vuelven al Hemiciclo para votar NO a Rajoy. Va a comenzar la votación. Critican la actuación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, así como la del portavoz del PP, Rafael Hernando. "Ha sido vergonzoso y va contra el reglamento", aseguran, sobre el momento en que Pastor ha rechazado conceder la palabra a Pablo Iglesias por las alusiones de Hernando. Informa desde el Congreso Alejandro López de Miguel. En concreto, denuncian que Pastor ha violentado el artículo 71.1.











La Presidenta se salta el reglamento de la cámara y no nos permite desmentir alusiones falsas al honor. Nos salimos del pleno. Muy grave . — Íñigo Errejón (@ierrejon) 27 de octubre de 2016

El portavoz del PP nos insulta gravemente, pedimos derecho a réplica y la presidenta nos lo niega y le da la palabra ¡al portavoz del PP! — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de octubre de 2016

Sr Iglesias, usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y regímenes extranjeros como Venezuela a Irán. #InvestiduraRajoy pic.twitter.com/p75ltdo7dC — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 27 de octubre de 2016

19:08. Podemos abandona el Pleno después de que Hernando acusara a Iglesias de recibir dinero de "dictaduras como la de Venezuela". Iglesias había pedido a la presidenta de la Cámara que reprendiera a Hernando por esta la acusación. Hernando respondió con esta frase: "Cuatro millones de dólares" .

El líder de Podemos, Pablo Iglesias (i), y el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo Errejón (d), abandonan el hemiciclo en protesta por unas palabras del portavoz del PP, Rafael Hernando, que ha acusado a Pablo Iglesias de "usar el nombre de España para ponerse al servicio de dictadores", durante la sesión de la tarde de la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, hoy en el Congreso. EFE/Ballesteros





19.05: Hernando la emprende ahora contra el populismo. "El método es sencillo, se busca un culpable y se extiende el dolor a través de pancartas". "Estos movimientos crecen en momentos de crisis y jamás hablan de responsabilidades. La lucha de clases no es la batalla del futuro. Es la del pasado".

18.59. Hernando empieza sus ataques a Pablo Iglesias: "Usted no está hecho de meo pasta que los corruptos que se sientan en los tribunales. Ellos quizás usaron las siglas de unos partidos para enriquecerse pero usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de regímenes extranjeros como Venezuela e Irán". "No le gusta que hablemos de Venezuela porque el patrón paga".



18.57. Hernando responde a Iglesias, que esta mañana aseguraba que había "delincuentes en potencia" en el Congreso. "Hoy nos ha tildado de delincuentes en potencia. Yo no le voy a sacar a usted la lista de personas condenadas por delitos en su partido, sería larga. Aquí, cuando alguien de mi partido ha cometido un delito, se le echa. No como ustedes, que lo cometen, le condenan y siguen en sus puestos institucionales".



18.54. Hernando: "Desde 2013, gracias a las reformas, se han recuperado dos millones de empleos que destruyó la crisis."



18.50. Hernando centra su discurso en enumerar los datos positivos fruto de las políticas del PP, agradece a los diputados que van a apoyar a Rajoy y recuerda que los españoles han obligado a los partidos a dialogar y a alcanzar acuerdo. "Mantenemos el espíritu colaborativo para recuperar el tiempo perdido tras diez meses de parálisis".

18:37. Turno para el Grupo parlamentario del PP. Tiene la palabra Rafael Hernado, el portavoz. 30 minutos de discurso.



18.29: Rajoy a Homs: "Es razonable que quien tiene más votos se presente a la investidura. Es como si yo pusiera en tela de juicio que Carles Puigdemont sea presidente de la Genaralitat. Ese debate no conduce a nada".



18.22. Rajoy atiende a las últimas réplicas del Grupo Mixto. Última intervención del presidente en funciones.





18.16. Beitialarrangoitia recuerda a Rajoy que en Irlanda, el IRA no se ha disuelto, pero sí se ha desarmado. "Su actitud es de bloqueo y son muchos los que les piden que reflexione". Sobre Altsasua, afirma que los informes desmienten la versión de las agresiones.

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, durante su intervención en la sesión de la tarde de la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, hoy en el Congreso. EFE/Ballesteros



18.13. Valdoví responde a Rajoy: "Tendrá toda la legitimidad si es investido presidente, pero me permitirá que yo haga todo lo que pueda para que no lo vuelva a ser".

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, durante su intervención en la sesión de la tarde de la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, hoy en el Congreso. EFE/Chema Moya



18.08. Homs responde a Rajoy: "Si alguien ha predicado con ejemplo que no cumple ni leyes ni sentencias son ustedes". Y añade: "Me ha dicho que en si puede usted hablar en el diálogo. Faltaría más, pero le pregunto: ¿Qué propuesta tienen para Catalunya? Nosotros lo queremos todo, pero usted es el de la nada. No propone nada para Catalunya, sólo se queja de nuestras protestas".



18.05. Rajoy a Oramas: "Soy consciente de os firmado en la agenda canaria. Lo cumpliremos".



18.03. Rajoy agradece a Ana Orama (Coalición Canaria) su apoyo.



17.58. Rajoy a Alli (UPN) sobre Altsasua: "Tenga la seguridad de que los autores de las esas agresiones no van a quedar impunes".

El diputado de UPN Iñigo Alli, durante su intervención en la sesión de la tarde de la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, hoy en el Congreso. EFE/Ballesteros

17.53. Rajoy a Beitialarrangoitia (EH Bildu): "Hay que cerrar heridas, pero el que tiene más responsabilidad es aquel que las ha provocado".



17.50: Rajoy responde a Baldoví: "Usted no es Valencia. Hable de su partido, pero en Valencia su fuerza política tiene respaldos igual de considerables que otros. Me parece bien que reivindique mejoras para su territorio, pero mi obligación es velar por el interés de todos"



17.46. Rajoy: "La hucha de la Seguridad Social está para eso, para usarla en años de dificultad"



17.42. Rajoy A Homs: "Ni quiero romper ni destruir puentes. He intentado dialogar. Claro que estoy dispuesto al diálogo, pero en ese diálogo ¿yo puedo hablar?"

17:36 Turno de respuesta de Rajoy al Grupo Mixto.



17.32. Quevedo: "Todos los antecedentes nos obligan a votar 'no' en este proceso de investidura. Se ha maltratado a Canarias".



17.31: Turno de Pedro Quevedo, de Nueva Canarias



17.30: Oramas: "Canarias no puede permitirse ni un ajuste más de los que pide Bruselas. Los canarios hemos cumplido con el déficit. Vamos a votar 'sí', pero no es un cheque en blanco. Es por la necesidad de que se forme gobierno y debe cumplir la agenda canaria".

La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, durante su intervención en la sesión de la tarde de la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, hoy en el Congreso. EFE/Ballesteros

17.26. Oramas critica los recortes del PP la pasada legislatura. Pide un nuevo sistema de pensiones públicas, un pacto por la educación, por un sistema de financiación autonómica "justo". "Hay que sanar las heridas que dejó la crisis".



17.25. Turno para Ana Oramas, de Coalición Canaria.



17:25: Martínez: "Los asturianos necesitamos más que nadie ese buen gobierno. Señor Rajoy, cuente usted con nuestro voto para sumar a favor de una España mejor."



17.20. Turno de Foro Asturias. Martínez Invita a Hernando (PSOE) "a enriquecer su memoria selectiva con un periplo por Asturias para conocer la corrupción estratosférica de su partido" y recomienda a Javier Fernández de guía.



17.19: Alli, sobre las agresiones de en Altsasua: "El odio de Altsasua, no se encara con más odio, sino con más libertad, justicia, dignidad y valores democráticos".



17.16: Alli afirma que votará SÍ a Rajoy y centra casi todo su discurso en enumerar las grandes ausencias del debate y en cargar contra Pablo Iglesias. Asegura que la política "se hace en las instituciones y nos en las protestas en la calle ni en los pasillos de la universidad".



17.13: Alli: "Ha ganado la política del espectáculo. Hemos cambios las conversaciones por los tuis y los despachos por los platós de televisión"



17.11. Turno de Íñigo Alli, por Unión del Pueblo Navarro



17.09. Beitialarrangoitia: "Catalanes como vascos estamos abocados a hacer nuestro propio camino. Con procesos constituyentes propios".



17:08: Beitialarrangoitia: "Los dos pilares del régimen postfranquista, PP y PSOE, han acordado preservar sin cambios el régimen del 78."



17:06: Turno de la portavoz de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia



17.05: Baldoví a Rajoy: "No piensa derogar sus leyes estrellas. Por eso no le votaremos y trabajaremos dentro y fuera de esta Cámara para que el BOE y los PGE dejen de ser una amenaza para las personas y pasen a ser un aliado de la gente corriente".



17.01: Baldoví afirma que Rajoy podía protagonizar la película 'El gallego impasible", porque va a ser presidente otra vez "sin mover un dedo".

16.59: Baldoví al PSOE: "Esta decisión ignominiosa (abstenerse) les acompañará para siempre. Las hemerotecas recordarán el día infame que perdieron su alma socialista".

16.58. Baldoví habla del 'tripartito' que hará presidente a Rajoy. Afea todas las veces que Ciudadanos afirmó que no pactaría con el PP.



16.56. Baldoví pide disculpas a la ciudadanía por "no haber sido capaces de mandar a Rajoy a la posición", 300 días después.



16.54: Turno de Joan Baldoví, por Compromís.



16.52. Homs: "El referéndum es democracia. La democracia no es un contrato de adhesión. Es la mejor forma de resolver diferencias", dice a Rajoy. "Usted no propone nada a Catalunya. Puede llevar a España por la senda del diálogo o de la confrontación". y recuerda que el PP, en Catalyunya es "residual".



16.50: Homs: "Cuando usted llegó a La Moncloa el consenso en Catalunya era sobre el pacto fiscal, ahora el consenso es por la independencia, que solo está sometido a la decisión democrática de los ciudadanos de Cataluña, que decidan lo que decidan acataremos lo que digan democráticamente"



16.48. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha recuperado una conversación con la cuenta de Twitter del PSOE de diciembre de 2015 en la que los socialistas reiteraban que su posición era el ‘no’ a Rajoy. “Seguimos donde estábamos, en el NO a Rajoy. Otra cosa es que no lo supieras o no quisieras darte por enterado”. El líder de Podemos en Aragón ha respondido hoy al mensaje con un “hola”.

​

16:45. Homs ataca al PSOE: "No cuelguen el muerto a los demás. Tenían la llave y la han usado para mantener al PP y a Rajoy. Digan lo que digan, su voto legitima al PP y a sus políticas".



16.43. Homs a Rajoy: "Que en estas condiciones usted llegue a ser presidente otra vez es un mal síntoma del sistema democrático español". Recuerda la persecución a los "adversarios políticos".

El portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), Francesc Homs, durante su intervención en la sesión de la tarde de la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, hoy en la Cámara baja. EFE/Ballesteros

16.41. Turno del Grupo Mixto. Palaba para Francesc Homs, del PDECAT

Mantengo mi disposición a seguir dialogando con el Gobierno vasco para crecer, crear empleo, infraestructuras y bienestar #InvestiduraRajoy — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2016

16.35. Esteban: "Voluntad de acuerdo, sí. Pero lea todo el discurso. El de hoy y el de hace dos meses. Esto no es un cambio de cromos. Se acabó esa época. Es necesario un cambio de actitud ante lo que se acuerde en las instituciones vascas".



16.34. "Tenemos la obligación de gobernar e intentaremos llegar a acuerdos con todas las formaciones. Aunque tenemos nuestros límites. Espero que lo entiendan", concluye Rajoy.



16.28. Turno de réplica de Rajoy. "La oferta de empelo público del País Vasco es incompatible con los presupuestos del Estado. Y los tribunales nos han dado la razón".



16. 27. Esteban critica la postura de Rajoy frente al nacionalismo: "Tiene usted razón en que no hay que demonizar a nadie. A menos que sea independentista".



16.24. Esteban a Rajoy: "Yo también quiero que ETA se disuelva, pero ¿está usted haciendo algo para ello? Ponga puente de plata".



16.17. Rajoy termina. Esteban vuelve a la tribuna: "En lo de las rimas consonantes aún le llevo un poquito de ventaja", responde con sorna a Rajoy.



16.13: "Si quieres más grano, Aitor, te dejaré mi tractor", responde Rajoy a Esteban. Risas en el Hemiciclo.



16.11. Rajoy a Esteban, sobre ETA: "Sobre el fin de la violencia solo pido una cosa. Que ETA se disuelva".



16.10. "El objetivo de estabilidad presupuestaria para este año era del 2,8. Hemos conseguido que se convierta en el 4,6. Nos ha permitido bajar impuestos y hacer un gasto público razonable", dice Rajoy.



16.07. Rajoy a Esteban : "Ya me gustaría a mí haber terminado la Y vasca. Pero a finales de 2011 faltaba más del 75% de la inversión por ejecutar. En 2016, Fomento me dice que la Y Vasca estará en 2019 aunque usted lo ponga en tela de juicio. Trabaje conmigo para que así sea."



16.05. Rajoy a Esteban: "Nada ha cambiado desde el 30 de agosto. Usted sólo habla de las cosas malas que hago yo. Pero hemos hecho cosas positivas en el País Vasco"



16.01. Rajoy responde al PNV



16.00. "Si quiere colaboración, la relación con la autonomía vasca deberá ser diferente", asegura Esteban a Rajoy. Termina su primera intervención



15.57. Esteban recuerda a Rajoy que no podrá resolver los problemas sin los nacionalistas catalanes y vascos.



15.55. Esteban a Rajoy: "Las buenas palabras no sirven de nada si no van a acompañadas de gestos". "Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano", apunta haciendo suyo un refrán castellano.



15.51. Esteban critica que Rajoy no entrara en el consenso para elaborar una declaración por el fin de la violencia de ETA. "Aplaude al presidente colombiano y en cinco año no ha dado ningún paso ni respondido a las instituciones vascas".



15.48. Esteban: "¿Qué ha hecho usted para generar confianza en nosotros? No ha hecho nada"



15.45. Esteban sobre las reválidas. "Usted no ha ofrecido nada que no estuviera ya en la ley", dice a Rajoy.

15.35. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, reanuda la sesión de investidura. Aquí, la



14.33. "La ley tenemos todos que cumplirla, incluido usted", le dice Rajoy a Tardà. "Estoy a favor de los mandatos democráticos pero éstos tienen que estar dentro de la ley. No se puede contraponer ley y democracia".



14.25. Rajoy, a Tardà: "Su intervención no ha sido para construir, se ha instalado en el enfrentamiento. Yo no quiero divisiones, ni descarrilamientos. Lo que quiero es vivir en una España unida como siempre".



14.21. Tardà: "Si vienen a buscarnos a nuestras casas, habrán perdido por goleada. ¿Prefieren la hipocresía política? Nosotros hablamos con un mandato democrático. Por eso no vamos a participar en las negociaciones relacionadas con el sistema de financiación"



14.15. Rajoy finaliza su respuesta a Tardà, que hace uso de su turno de réplica.



14.08. "¿Qué pensarían los ciudadanos españoles si, como presidente, sólo acatara las leyes que me gustasen? La ley no es un corsé para oprimir derechos. Es exactamente lo contrario. La democracia consiste en que todos estamos sujetos a la ley".



14.06. Rajoy: "No ha sido el Gobierno de España el que ha judicializado un problema político. Han sido algunos de los dirigentes de su grupo los que han decidido situar la política fuera de la ley, de la Constitución. Son ustedes los que se han situado al margen de la ley".



14.00. Rajoy: "El señor Tardà ha hecho una intervención conciliadora, como siempre, amable y generosa y que, sin duda, es lo que hay que hacer para preparar un debate franco y abierto", ironiza el presidente en funciones. "Dice que usted no me tiene miedo. Hoy podría verse en televisión y estudiar lo que dice y cómo lo dice. Luego pregúntese: "¿No seré yo quien doy miedo?".

Cataluña es plural, diversa, pujante y dinámica. Sr. Tardá, no la presenten como una sociedad monolítica, se perjudican #InvestiduraRajoy — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de octubre de 2016

13.53: Acaba el turno de Tardà. Toma la palabra Mariano Rajoy.



13.41: Tardà: "La política española siempre ha sido incapaz de resolver las conflictos nacionales". "No vamos a permitir que contaminen nuestra sociedad. Sé que algunos de ustedes desearían que en Catalunya hubiera violencia, pero no lo van a conseguir".



13.36. Tardà: "El pueblo catalán no va a aceptar la castración química de su Parlamento. Si inhabilitan a Carme Forcadell, la ratificaremos de inmediato en su cargo"



13.33. Tardà, al PP: "Los suyos de Dabos sitúan a España por detrás de Tanzania en cuanto a la independencia de sus tribunales".



13.30. Tardà, a Rajoy: "¿Usted cree que los catalanes somos tontos? Ustedes en Catalunya sólo tienen una alcaldía, lo que cual significa que tontos no somos. Lo único que tiene usted es la fuerza. Pero ni con eso va a triunfar. El camino autoritario que usted ha elegido tiene muy poco recorrido. Ustedes son demócratas instrumentales, nacional-constitucionalistas, y por esa razón han decidido hacer uso de la violencia judicial. Ya son 401 las demandas contra cargos electos catalanes en relación con el proceso democrático iniciado en Catalunya".

Imagen del patio del Congreso, con menos afluencia que por la mañana.

13.27: Tardà a Rajoy: "Ustedes participan de otra cultura política, más semejante a la Turquía en su relación con los kurdos, porque su solución no es otra que el autoritarismo, la fuerza y la violencia judicial".



13.24. Toma la palabra el portavoz de ERC, Joan Tardà: "Señor Rajoy: Referéndum o referéndum. Sólo cabe una solución democrática al conflicto entre Catalunya y España". Tardà se dirige al Partido Popular: "Como vienen de donde vienen, no están en la Champions de la democracia".



13.21. Toma la palabra Mariano Rajoy: "El fracaso escolar ha bajado, así que la Lomce, algunas cosas buenas tiene"



13.18. Toma la palabra Albert Rivera, que se dirige a Rajoy: "No pretendemos hacer ni parches ni contrareformas. Lo que queremos es modernizar este país sin dogmatismos. No cuente con nosotros parar mantener aquello que no funciona".



13.09: Responde Rajoy: "Sería un error liquidar toda la legislatura anterior y tampoco sería bueno gastar más de lo que tenemos".



13.00. Turno de Albert Rivera, que se dirige a Rajoy: "Usted deja pasar el tiempo más que afrontar los problemas, pero Ciudadanos obligará al Gobierno a que cumpla los objetivos pactados".



12.55. Hasta el 3 de mayo, Rajoy no podrá disolver el Parlamento. A partir de ahí, la oposición puede presentar en cualquier momento una moción de censura en cada periodo de sesiones, informa Manuel Sánchez.



12.47. Acaba el turno de Mariano Rajoy.



12.44. Rajoy: "Podemos llegar a un pacto nacional por la educación si nos fijamos sólo en objetivos de calidad, eficacia y libertad". Rajoy insiste en su anuncio sobre la suspensión de las reválidas, un brindis al sol porque ya está previsto en la ley que no tengan validez académica hasta el curso próximo.

Rajoy dice que “no hay que creer en pájaros de colores”. Creo que el uso de las metáforas no es su fuerte. — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de octubre de 2016

12.38. Aún no se ha votado al presidente y en el Congreso ya sólo se habla del Gobierno. Las primeras quinielas apuntan a que seguirá la vicepresidenta, Cospedal a Interior, Rafael Catalá pasa a Fomento y hay dudas sobre la continuidad de Fátima Báñez, informa Manuel Sánchez.

​

12.37. Rajoy: "España no puede estar más tiempo sin Gobierno. Hay decisiones que no pueden esperar, hay retos que debemos abordar"



12.36. Acaba el turno de Rivera. Toma la palabra Mariano Rajoy.



12.32. Rivera: "Queremos tender la mano a Latinoamérica. Nos importa lo que allí suceda porque tenemos grandes vínculos".

Rivera ayuda a Rajoy y pide al PSOE que no mire "por el retrovisor" y se olvide de derogar #investidurarajoy https://t.co/fTxqscKp7m — Paula Díaz (@_PaulaDiaz_) 27 de octubre de 2016

12.26. Rivera se arranca en catalán: "Treballarem junts per canviar la Constitució perquè molts catalans estan orgullosos de ser espanyols (Trabajaremos juntos para cambiar la Constitución porque muchos catalanes están orgullosos de ser españoles)



12.23: Rivera recuerda que dos de los padres de la Constitución eran catalanes (Miquel Roca y Jordi Solé Tura): "¿Dónde está el catalanismo político que se sentó con Suárez y Tarradellas para mejorar la vida de los españoles y los catalanes? ¿En el monte? ¿Trabajando por un referéndum de independencia ilegal? ¿Estarán en las mesas de trabajo para mejorar la Constitución o estarán en la calle?".



12.16: Rivera, a Podemos: "Dejen de rodear las instituciones y participen de ellas, que por algo están dentro".



12.14: Albert Rivera farfulla 'capullo' y 'vaya gilipollas' a Pablo Iglesias en el debate de investidura.



12.11: Rivera, a Rajoy: "El principal responsable de cuánto dure esta legislatura es usted. Si usted cumple las exigencias de C's, esto va a ir bien".

https://twitter.com/publico_directo/status/791585157224488960

12.08: "Ciudadanos ha sido el partido del 'sí' dando apoyo a los candidatos a los que el rey ha propuesto para una investidura. ¿Es el gobierno que queríamos? No. ¿Es el presidente que queríamos? No. Pero teníamos que trabajar y hacer que el país pueda avanzar".



12.01: Turno para Ciudadanos. Albert Rivera sube al estrado y comienza rememorando a Adolfo Suárez: "Hemos tenido que cambiar las cañerías sin cortar el agua".



11.59: Retorna Rajoy al estrado para dedicarle a Iglesias sus últimas palabras: "En 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas, pero en el Parlamento argumentar siempre es mejor."

Hablemos de democracia: Los españoles han preferido, de manera mayoritaria, al PP. Parece que Podemos no lo asume #InvestiduraRajoy — Partido Popular (@PPopular) 27 de octubre de 2016

11.57: "La democracia consiste en poder ser diferentes. Nosotros somos diferentes al PP", concluye Iglesias.



11.56: "Querría que mejoraran también en la batalla contra la corrupción, señor Rajoy. La batalla contra la corrupción se libra con la política económica y fiscal. La corrupción se combate haciendo que la lacra de las puertas giratorias pase al pasado".



11.55: Pablo Iglesias retorna a la tribuna para dar su dúplica a Rajoy.



11.54: Rajoy: "Supongo que hay gente que lo pasa mal". Inmediatamente rectifica y dice: "Supongo no, me consta".

La desvergüenza de Rajoy: primero insinúa que Podemos convoca el Rodea el Congreso, después dice que no lo ha dicho #debatedeinvestidura — AlejandroLdeMiguel (@Alopezdemiguel) 27 de octubre de 2016

11.51: "Entiendo que no le guste mi gobierno, no voy a decir nada del suyo, pero le diré que me gustaría no conocerlo nunca", continúa Rajoy.



11.50: Y continúa con su crítica a Podemos: "Hay algo que es muy peligroso para ustedes. El problema que tienen ustedes es que ahora ya les van conociendo, y por eso la diferencia entre el 20-D y lo que pasó el 26- J".



11.48: "La batalla contra la corrupción no se gana faltando al respeto,sino reconociendo errores y tomando medidas"



11.47: Turno de Rajoy para responder nuevamente a Iglesias y comienza reconociendo su metedura de pata con el 'Luis sé fuerte' empieza así: "En Twitter voy mejorando y con los SMS me manejé peor, pero ahora voy mejorando. Señorías, he aprendido. Es bueno en la vida aprender de los errores y rectificar. Le recomiendo que se fije en mí"



11.43: Iglesias dice que el PP son la cuarta fuerza más votada por los menores de 25 años y utiliza este dato para atizarle: "Ustedes, señorías del PP, representan ya el pasado. Otros representamos el futuro. Sean prudentes".



11.40: "Ustedes no tienen miedo a las manifestaciones. A lo que tiene miedo el PP es a los jueces o a la Policía registrando su sede".



11.39: "Yo les recomendaría a sus señorías del PP que cuando aquí se hable de delincuentes, se callen".

​

Iglesias, a Rajoy: "No sé si se maneja bien con Twitter, pero con los SMS se maneja de maravilla" https://t.co/UJu0dDaaoG — Público en directo (@publico_directo) 27 de octubre de 2016



11.36: Vuelve Iglesias al estrado para replicar a Rajoy. "Le creo cuando dice que no se maneja bien con twitter. Eso sí, con los SMS se maneja de maravilla", le espeta Iglesias al presidente en funciones.



11.34: "Me siento muy orgulloso de la modificación del artículo 135 de la Constitución. Me gusta el artículo 135. En todos los países de la UE hay un artículo 135."



11.30: Rajoy responde a Garzón y le encomienda a comparar los resultados de las elecciones: "Prefiero tener mis resultados electorales a los suyos".



11.28: "Desconozco por qué dice usted que esta investidura se construye sobre una farsa", dice Rajoy sobre las críticas de Domènech.





"Pablo Iglesias habla de Google pero en realidad quiere un debate de Twitter sin profundizar en nada" @marianorajoy #InvestiduraRajoy — Partido Popular (@PPopular) 27 de octubre de 2016



11.22: Rajoy dice que el no habla "de Cuba ni de Venezuela" y posteriormente dice que para Venezuela sólo quiere "democracia, libertad y estado de derecho".

​

Rajoy a Iglesias: "Antes se manifestaban porque no les representábamos. ¿Significa que usted tampoco les representa ahora?" — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 27 de octubre de 2016



11.19: Rajoy habla sobre las manifestaciones que hay convocadas contra su gobierno y se dirige a Iglesias: "Alguien puede pensar que no está usted haciendo bien su trabajo porque la gente se ve obligada a salir a las calles".



11.18: "A ustedes todo lo que ha ocurrido en España desde 1977 le parece muy malo".

​

ATENCIÓN: este finde no nos vamos de puente, porque el domingo ha decidido dar la cara en SALVADOS ni más ni menos que PEDRO SÁNCHEZ. — Jordi Évole (@jordievole) 26 de octubre de 2016

11.15: Rajoy a Iglesias: "Si somos lo que somos y hemos hecho las cosas que hemos hecho, ¿por qué tenemos más apoyos que ustedes? ¿Se ha parado a pensarlo o es que nosotros tenemos suerte? ¿No tienen nada que plantearse?"



11.13: Rajoy se dirige a Iglesias: "Tiene usted un alto concepto de su fuerza política y de sí mismo" y le espeta, en relación a que él es el candidato a la investidura, que "los españoles han tomado la decisión que han estimado oportuna".



-#debatedeinvestidura es Trending Topic número uno en España-



11.10: Vuelve Rajoy al estrado para responder al grupo Unidos Podemos.



11.06: Fernández recuerda que "la mayoría del electorado votó por la regeneración" y que se ha pasado "del bipartidismo al partido único". No contarán con el apoyo de En Marea y de las fuerzas del cambio".





Os dejo mi intervención en el #debatedeinvestidura. Este país no necesita ni merece un mal gobierno.pic.twitter.com/BMgzjw8qsp — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de octubre de 2016



11.04: Baja Alberto Garzón del estrado y sube la portavoz de En Marea, Alexandra Fernández.

​

"Desde el 20D Susana Díaz y Felipe González han trabajado para que el espacio de Unidos Podemos no influyera" @agarzon #TriPPleInvestidura — Izquierda Unida (@iunida) 27 de octubre de 2016



11.02: "Imaginen que en vez de Rajoy se sentaran aquí Trump o Al Capone. ¿También apoyarían ese gobierno?", dice Garzón para criticar la decisión del PSOE de permitir gobernar al PP.



11.01: "Están hoy los diputados del PP extremadamente sensibles. Debe ser que no están acostumbrados a oír tantas verdades" dice Garzón después del comentario anterior que ha generado abucheos entre la bancada del PP.



11.00: "Es una paradoja que Rajoy suba a la tribuna con un espíritu triunfalista cuando el PP ha perdido muchos votantes y diputados", comienza Garzón.



10.59: Sube Alberto Garzón a la tribuna



10.55: "Lo que no va a ser fácil de olvidar va a ser lo que hagan el sábado. No nos reprochen la falta de una alternativa que acabaron matando ustedes".



10.52: Domènech recuerda al PSOE la "traición" a sus votantes: "Como sigan así, la Historia les expulsará de esta cámara".



10.50: Sube al estrado Xavier Domènech.



Las cámaras graban a Albert Rivera diciendo "vaya gilipollas" durante la intervención de Pablo Iglesias.

​

10.49: "Merecer el odio de las oligarquías será la más grande de nuestras honras", dice Iglesias antes de dejar el estrado.



10.48: Ana Pastor pide silencio después de que Iglesias haya dicho que "han movilizado a 500 policías. Hay más delincuentes potenciales en esta cámara que allá afuera



10.45: Iglesias recuerda las críticas recibidas y las compara con las del histórico dirigente del PCE: "A Carrillo le perdonaron todo, hasta reunirse con Stalin, a nosotros no".

Iglesias a Hernando: "Se abrazaron al marxismo de Groucho Marx: Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros" #investidurarajoy — AlejandroLdeMiguel (@Alopezdemiguel) 27 de octubre de 2016

10.43: "No pasamos por el aro, no somos una izquierda de su orden y queremos cambiar las cosas sin ningún miedo"



10.42: "Le ha faltado decir que fue muy duro descabalgar a Pedro Sánchez pero el tiempo nos dio la razón", le recuerda Iglesias al PSOE en relación a las palabras de Hernando que relataban las duras decisiones que el partido tuvo que tomar.



10.40: "Ustedes renunciaron al marxismo pero se abrazaron a otro marxismo, al de Groucho Marx. 'Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros'".



10.38: El líder de Unidos Podemos critica también a los medios de comunicación que les atizan: "La brunnete mediática existe, pero ya no asusta, da risa. Cuando los editoriales de periódicos rivalizan por ver quien nos critica más, hacen el ridículo".



10.37: Iglesias critica que la "triple alianza" no ha comprendido lo que significa "un estado plurinacional", ni el 15-M, el cual asegura que "significó una nueva transición para España".



10.34: "El sistema del 78 estaba diseñado para dificultar la llegada de la izquierda".



10.31: "Es muy difícil decir ser oposición después de entregar el gobierno al Partido Popular", critica Iglesias para posteriormente defender que "histórico es que Unidos Podemos no vaya a pasar por el aro y vaya a ser oposición de verdad"

​



10.29: "Esta investidura es un trámite vergonzoso para el PSOE. Pero es una investidura muy importante. Marca un antes y un después en la historia de nuestro país". Y recuerda las palabras de Hernando: "El tiempo pondrá a cada uno en su lugar".



10.28: Iglesias comienza recordando el 80 aniversario de la llegada de las Brigadas Internacionales a España en la Guerra Civil.



10.28: Turno de Unidos Podemos. Sube Pablo Iglesias. Recordamos las claves de su discurso.



10.20: Rajoy vuelve a hacer hincapié en su gestión: "No soy triunfalista. Los datos reflejan que la economía ha mejorado". Pablo Iglesias ríe en su bancada.

​

10.18: Turno de Rajoy para responder a la réplica de Hernando.



10.17: "Vamos a hacer oposición y usted tiene que aceptarlo".



10.13: La presidenta del Congreso, Ana Pastor, llama al silencio tras el alboroto generado después de que Hernando haya preguntado "qué pasaría si tuviera que abstenerse el PP ante el PSOE".

​

🔴 Sin duda, una de las fotos de la jornada. Pedro Sánchez aplaude a Antonio Hernando https://t.co/UJu0dDaaoG #investidurarajoy pic.twitter.com/XlE96iRioz — Público en directo (@publico_directo) 27 de octubre de 2016



10.10: Hernando vuelve al estrado para dar su réplica a Rajoy.



10.04: "El pacto con la educación no tiene que ver con derogar la LOMCE". Y recuerda lo que ya se sabía respecto a las reválidas: No van a tener efecto hasta que haya un pacto de estado educativo, por lo que no serán decisivas para obtener el título en 2017, pero sí para acceder a la universidad.



10.02: Rajoy habla ahora de educación después de la huelga y las multitudinarias manifestaciones que hubo ayer en España que pedían el fin de las reválidas y la derogación de la LOMCE. "



9.59: "Tan malo es no tener gobierno como tener un gobierno que no pueda gobernar".



9.53: Rajoy lanza guiños al PSOE: "Tengo bastante más que ver con ustedes los socialistas que con los partidos independentistas". Además, cita algunas medidas aprobadas en común con el PSOE como el Pacto de Toledo o la reforma del artículo 135 de la Constitución.

9.50: El presidente en funciones saca pecho de su gestión económica: "En España, desde el comienzo de la última legislatura, se ha reconducido la situación económica. Somos el país de la UE donde hay mayor crecimiento económico".



9.48: Rajoy dice que no quiere terceras elecciones aunque le pudieran beneficiar.

9.47: "No hay una alternativa viable en esta cámara que no sea mi investidura o terceras elecciones".



9.44: Arranca el presidente en funciones: "Necesitamos un gobierno, como existe un gobierno en todos los países del mundo. España necesita un gobierno que pueda gobernar". Y recuerda: "Yo estoy aquí porque soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones". "No hay ninguna alternativa más", asegura.



9.43: Sube Rajoy al estrado para responder a Hernando.





Aplausómetro PSOE: Sánchez, Veracruz, Lopez, Simancas, Sumelzo, de brazos caídos durante discurso Hernando. Ganan los aplausos #investidura — Cris S. Barbarroja (@CrisSBarbarroja) 27 de octubre de 2016

Pedro Sánchez y Patxi López no aplauden la intervención de Hernando. — Manuel Sanchez (@ManuSanchezG) 27 de octubre de 2016



9.38: Recuerda cuando el PSOE "abandonó el marxismo" y fue calificado por la "izquierda pura" les llamó "traidores", pero asegura que "el tiempo les dio la razón". Junto a este hecho, Hernando enumera otros momentos relevantes del PSOE, en los que, según él, "el tiempo les dio la razón", como la entrada de España en la OTAN, para explicar que con esta abstención pasará igual.



9.34: Hernando incide en que propondrán una reforma constitucional para "acotar el período de investidura".



- Ya conocemos cuales van a ser las claves del discurso de Pablo Iglesias en el debate: del fin del turnismo al nuevo mapa político en España y Catalunya -



9.27: El diputado socialista le recuerda a Rajoy el intentar anular el juicio de la Gürtel.



9.22: Hernando reincide en los motivos para votar hoy 'no' y abstenerse en la sesión del sábado: "Nos sobran las razones para no confiar en usted, pero no hay razón para mantener el bloqueo político". Posteriormente añade: "Seguimos siendo socialistas".



9.20: Rajoy vuelve a ser el blanco de Hernando: "Usted señor Rajoy, no ofrece diálogo. Es que sin diálogo, usted no puede gobernar"



9.17: Hernando continúa criticando la posibilidad de un gobierno alternativo: “Hoy ya no valen los brindis al sol en favor de una mayoría distinta".

​

Los tres primeros aplausos de la bancada del PSOE han sido a los ataques de Hernando a Unidos Podemos. Como escuderos del PP lo hacen bien. — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de octubre de 2016

Sánchez no aplaude en ningún momento cuando Hernando habla de él y alaba su valentía al presentarse a la investidura. Mira al móvil. — Daniel Basteiro (@basteiro) 27 de octubre de 2016

9.15: La bancada del PSOE aplaude las palabras de Hernando contra Podemos. Pedro Sánchez permanece inmóvil.



9.14: "El único Gobierno posible era el formado con Ciudadanos y Podemos. Las otras alternativas no lo eran", añade.



9.12: Hernando recuerda a Podemos que no permitiesen crear un "Gobierno de progreso" por "intereses partidarios". "Van de héroes de la izquierda que no permiten que haya un presidente de izquierdas".



9.08: "Señor Rajoy. Usted no nos gusta como presidente del Gobierno porque no nos gustan sus políticas. Pero sí nos gusta este país"

Hernando dice que el PSOE no podía permitir que se siguieran perpetuando las políticas del PP estando en funciones. Por eso se abstienen — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 27 de octubre de 2016

9.07: Arranca el debate de investidura con la intervención de Antonio Hernando del PSOE: "Nosotros somos los responsables del desbloqueo político". Y añade: "Los socialistas estamos aquí para cumplir con un deber".



9.00: La diputada del PP, Celia Villalobos, asegura antes de que comience el debate que ve normal que el PSOE sea crítico con Rajoy porque "no es el PP ni lo va a ser nunca" pero que este sí es un "buen partido socialista".



9.00: Comienzan a los diputados a ocupar sus escaños para dar comienzo al debate de investidura que arrancará con la intervención del diputado del PSOE, Antonio Hernando.

8.58: Rajoy aparece finalmente.



8.56: Suenan los timbres que llaman al Pleno y Rajoy sigue sin llegar.



8.54: Siguen llegando los diputados al Congreso, mientras que el coche de Rajoy aún no ha aparecido.



8.45: El patio del Congreso está a reventar a la espera de Mariano Rajoy y los demás diputados. Pedro Sánchez y Javier Fernández ya han llegado, por separado.