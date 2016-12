Los socialistas responden a Rufián: "Debería lavarse la boca con jabón"

MADRID.- Las reacciones al duro discurso de Gabriel Rufián no se han hecho esperar. En las últimas horas, los socialistas, indignados, han incendiado Twitter para responder a las duras acusaciones lanzadas ayer desde la tribuna del Congreso por el portavoz de ERC.



"¿No les da vergüenza darle el poder a uno de los partidos más reaccionarios de Europa? [...] ¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes persiguen urnas y esconden jaguars? [..] ¿No les da vergüenza vender la memoria de un partido centenario?", les dedicó Rufián a los abstencionistas del PSOE que permitieron que Mariano Rajoy vaya a seguir en la Moncloa.







"Rufián hace honor a su apellido", le dedicó el número dos de Susana Díaz en la Junta de Andalucía.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha respondido en una entrevista en la Ser que Rufián "hace honor a su apellido" y ha avisado de que el Gobierno autonómico "no va a dejar pasar gratuitamente los insultos a Andalucía y a su presidenta", Susana Díaz. Jiménez Barrios acusó a ERC de haber pactado en Catalunyta "con un partido tan corrupto como CiU" y aseguró que entre los socialistas se ha generado una "indignación importante", tal y como demostraron muchos de ellos en Twitter.

Hoy Carme Chacón también le respondió desde la citada red social con una foto en la que se ve al líder republicano Oriol Junqueras estrechando la mano de Artur Mas para recordarle que "#ERCGobierna ConLaDerechaEnCATalunya", un hashtag que, hasta este momento no tiene demasiado éxito en la red.



Más dura fue Laura Seara que le espetó que debería "desinfectarse" antes de hablar de abuelos socialistas que, en palabras de Rufián sentirían "asco y rabia" si vieran lo que ocurrió ayer en la investidura del renovado presidente.



Patxi López, Verónica Pérez o Antonio Hernando también respondieron a Rufián. Y hasta los defensores del no que ayer se mantuvieron fieles a Pedro Sánchez desde su escaño, como Odon Elorza, criticaron el tono del portavoz de ERC. Este último le llamó "ruin".



Rufián, que ha colgado su discurso entero para protestar por que Ana Pastor no le dejara terminarlo, ha respondido a todos ellos con una simple frase: "A ver si algunos están hablando de lo que ayer dijimos nosotros para no hablar de lo que votaron ellos", concluyó.

​

@gabrielrufian debe desinfectarse antes d hablar d nuestros abuelos. Eso sí, él comparte lista con uno de los partidos + corruptos d Europa. — Laura Seara (@LauraSeara) 29 de octubre de 2016

Nos podremos equivocar, pero cualquier militante socialista tiene infinita más dignidad que Rufián. Sólo sabe insultar y destruir. — patxilopez (@patxilopez) 29 de octubre de 2016

Por la memoria de miles de socialistas no vamos a tolerar los insultos de @gabrielrufian y @ehbildu aplaudidos por @ahorapodemos — Antonio Hernando (@AHernandoVera) 29 de octubre de 2016

Este Pleno me dolerá d x vida. Pensé en la gente defraudada,en los diputados q han sufrido al votar, en lo ruin de Rufián,en el daño al PSOE — Odón Elorza (@odonelorza2011) 29 de octubre de 2016

Como bien dice @AHernandoVera: los socialistas hemos derramado nuestra sangre, sudor y lágrimas para que @gabrielrufian esté ahí sentado. — PSOE (@PSOE) 29 de octubre de 2016

Respuesta a Rufián: «No vamos a permitir lecciones de nadie» https://t.co/6TnasCAeyV vía @diariosur — Miguel Ángel Heredia (@maherediadiaz) 30 de octubre de 2016

Rufián debería lavarse la boca con jabón para hablar de Andalucía...desde el odio y el rencor no se construye nada positivo — Verónica Pérez (@nicadichiara) 29 de octubre de 2016

Pudieron evitar el gobierno de Rajoy. Hoy andan contentos y unidos en el insulto... a los socialistas. pic.twitter.com/5uWX9f7d6f — Juan Segovia (@JuanSego82) 29 de octubre de 2016

A ver si algunos están hablando de lo que ayer dijimos nosotros para no hablar de lo que votaron ellos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 30 de octubre de 2016