Susana Díaz esquiva el órdago de Podemos de una moción de censura contra Rajoy

La sesión de control al Gobierno andaluz, postergada excepcionalmente a esta tarde por la visita de los Reyes eméritos esta mañana en Sevilla, ha sido el escenario de un duro enfrentamiento entre la presidenta Susana Díaz y la líder regional de Podemos, Teresa Rodríguez.

El debate estaba siendo cómodo para la presidenta, porque los líderes de la oposición (IU, Podemos y Ciudadanos) se han centrado en criticar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, encontrando muchas coincidencias con el discurso del PSOE andaluz. A ratos, la sesión de control al Gobierno de Díaz parecía una enmienda a la totalidad a las cuentas de Mariano Rajoy, calificadas como “nefastas” por todos los grupos de la izquierda andaluza.

Pero el debate se ha torcido en el ecuador del turno de palabra de Rodríguez, en el que la líder morada ha leído palabra por palabra una transcripción de la polémica grabación al líder del PSOE en Málaga, hombre fuerte de Susana Díaz en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, en el que se le escucha calificar a Podemos de “enemigos” y asegurar que el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, le había llamado personalmente para confesarle que Pedro Sánchez había llegado a un acuerdo con los independentistas catalanes para autorizar el referéndum de autodeterminación si llegaba al Gobierno (Toxo lo desmintió posteriormente y acusó a Heredia de mentir).



“Le reto a impulsar una moción de censura contra Mariano Rajoy si usted tiene la oportunidad de liderar su partido”, ha dicho

La coordinadora regional de Podemos Andalucía se ha servido de este audio para acusar a Susana Díaz de cómplice de Mariano Rajoy, y acto seguido la ha retado a apoyar en el Congreso una moción de censura contra el presidente del Gobierno si llega a ganar las primarias socialista y se convierte en la nueva secretaria general del PSOE federal. “Le reto a impulsar una moción de censura contra Mariano Rajoy si usted tiene la oportunidad de liderar su partido”, ha dicho.



La presidenta andaluza y candidata a liderar el PSOE ha esquivado la propuesta de Rodríguez de mala gana, pero le ha respondido: “Si usted quiere hacer una enmienda en el Congreso, hágalo, mi partido hará lo que tenga que hacer, porque somos un proyecto autónomo. Cuando su hoja de servicios contemple alguno de los logros que ha conseguido el PSOE, entonces venga a dar lecciones aquí”, ha zanjado. La sevillana se ha mostrado molesta por el doble discurso de Rodríguez, una primera parte en el que la gaditana ha cargado contra el PP andaluz, llegándole a calificar de “partido antiandaluz”, y una segunda que ha culminado con el órdago de la moción de censura (un extremo que ni siquiera ha planteado nunca el propio Pablo Iglesias).



El reto de una moción de censura contra Rajoy por parte de Teresa Rodríguez viene días después de que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, haya ofrecido la misma proposición a PSOE y Ciudadanos para derribar al Gobierno de Cristina Cifuentes en Madrid, tras la detención del expresidente Ignacio González y el escándalo del Canal de Isabel II en la capital.



Díaz ha entendido la primera parte como una “coartada para atacar al PSOE y a mí”, y en ese sentido, ha reprochado a Rodríguez que le siga el juego a la derecha. “Pensé que había tenido un lapsus de patriotismo autonómico y andaluz en su primera intervención, pero su única obsesión es ser antisocialista. Allá usted, yo vengo al Parlamento andaluz como presidenta, no como líder del PSOE-A. Usted está más en la antigua obsesión de considerarnos a los socialistas unos traidores, mientras usted se considera la vanguardia del pueblo, pero eso ya fue derrotado hace años en este país”. La líder morada le ha replicado también con vehemencia: “Yo no soy antisocialista, mi adversaria es usted, no es el PSOE quien ha traicionado, la traidora es usted”.



Recurso al Constitucional

Podemos, igual que los aliados de Pedro Sánchez, acusan a Susana Díaz de ser la principal urdidora del derrocamiento del exsecretario general de su partido, para después facilitar el Gobierno a Rajoy promoviendo la abstención del grupo parlamentario socialista. La presidenta andaluza intenta desmarcarse de ese disfraz que le cuelga a diario la oposición con un discurso más contundente contra los Presupuestos Generales, asegurando, tajante, que el PSOE nunca los aprobará. Es más, Díaz ha dado este jueves un paso más, al anunciar que su Gobierno “se reserva el recurrir las cuentas del Estado ante el Tribunal Constitucional”, si finalmente éstas salen adelante. El proyecto de ley actual contiene un recorte drástico del 36,6% en inversiones estatales para Andalucía, siendo ésta la región que sufre un mayor ajuste de fondos. Además, Rajoy ha orillado un año más el Corredor Ferroviario que debe conectar el puerto de Algeciras (el de mayor volumen del país) con el resto de Europa, un proyecto “estratégico” para la economía andaluza. Tampoco implementa los fondos para la Dependencia (la Junta asume el 75% del coste total, aunque la ley obliga a Gobierno y comunidades a cofinanciarla al 50%) ni destina fondos para un plan de empleo extraordinario, otra de las demandas del Ejecutivo andaluz.



La estabilidad del Gobierno de Rajoy, y de la propia legislatura, depende de que en los próximos días logre aprobar los Presupuestos Generales para 2017. El PP está en minoría en el Congreso y necesita sumar los votos de Ciudadanos y PNV (que ya han anunciado su apoyo) y del único diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, aliado electoral de los socialistas. Susana Díaz, ya plenamente metida en la carrera de las primarias, se adelantó a la gestora del PSOE al advertir a Quevedo que no debería apoyar las cuentas de Rajoy si comparte proyecto con los socialistas.



La posición de su Ejecutivo contra los Presupuestos Generales es firme, y ahora la presidenta andaluza refuerza su discurso con el amago de acudir ante el Constitucional si se aprueban estas cuentas. No es la primera vez que desde Andalucía se anuncia un recurso judicial contra los Presupuestos del Gobierno por el “maltrato” a esta tierra (Griñán lo anunció en 2012 y 2013), pero nunca ha prosperado. La propia Consejería de Hacienda estima que la mejor vía para confrontar las cuentas del Estado, sobre todo en lo relativo al déficit inversor con Andalucía, es la del Contencioso Administrativo. La consejera del ramo, María Jesús Montero, admitió hace unos días que barajaban esa opción, y descartó el recurso ante el Constitucional porque no había funcionado en el pasado (fue dos veces desestimado).