Tania Sánchez acusa a Iglesias de plantear un "chantaje" y le reclama claridad sobre el futuro de Errejón

MADRID.— La cuerda se tensa en Podemos a medida que se acerca la cita de Vistalegre II. La diputada de Podemos por Madrid Tania Sánchez ha acusado este martes al secretario general de la formación 'morada', Pablo Iglesias, de plantear un "chantaje" y le ha reclamado claridad sobre el futuro del secretario de Política, Iñigo Errejón.



En una entrevista en Los desayunos de TVE, Sánchez ha dicho que "no es justo" que Iglesias plantee "una especie de miedo" tras asegurar que dejaría la Secretaría General del partido si su propuesta sale derrotada de Vistalegre II.







"Podemos nació como una herramienta para empoderar a la gente y debatir, los resultados de su táctica tienen que ser fruto de un debate fraterno en el que se permita que la gente se posicione. La gente puede decir estoy de acuerdo con que Iglesias es el mejor secretario general y con que el modelo organizativo tiene que ser menos personalista", ha explicado la diputada de Podemos en TVE.

"¿Cuándo gane va a retirar a Iñigo? Convendría que la gente lo supiera"

Asimismo, Sánchez —considerada cercana al sector errejonista— ha pedido claridad al líder de su formación sobre el futuro del número dos de Podemos, Iñigo Errejón. "Quién está diciendo que 'o se vota todo lo que tengo la voluntad o me voy', ¿cuándo gane va a retirar a Iñigo? Convendría que la gente lo supiera", ha manifestado.



Sánchez ha recordado que Errejón fue el encargado de realizar la campaña para las elecciones de Podemos el 20-D del pasado año y ha dicho que "ninguna persona" en el partido se imagina "un Podemos sin Errejón". "Si el mensaje que se está dando por parte del liderazgo es que el inventor de la remontada se va a quedar fuera creo que lo tiene que explicar", ha reclamado.

Podemos se juega "algo crucial"

La dirigente 'morada' no tiene miedo a que se produzca una escisión tras la Asamblea Estatal de Vistalegre porque existe un "proyecto a compartir" y tienen que ser "capaces de convivir". "Hay veces que si no hay espacios de discusión la gente lo que hace no es irse, sino dejar de participar porque no hay espacios para la discrepancia", ha señalado.



De esta forma, Sánchez ha opinado que Podemos se juega "algo crucial" y que el final de Vistalegre —previsto para febrero de 2017— "marcará el futuro del país". "Nos jugamos ser capaces de articular un partido donde todos quepamos, ver si al día siguiente no se cesa a nadie", ha apostillado.

"Hay que cambiar las formas de hacer política: destilamos testosterona"

Preguntada sobre si su formación es igualitaria, ha dicho que "en el terreno de lo privado" sus compañeros son "profundamente igualitarios" pero que la imagen que transmiten "aleja a las mujeres". "Hay que cambiar las formas de hacer política: destilamos testosterona", ha expresado.



"Esto tiene que ver con cómo se forman las direcciones y cómo se dirigen las cosas. Si tú tienes un sistema mayoritario de todo o nada eso te lleva a una batalla de gallos. Con un sistema igualitario tienes una cultura política que obliga a ponerse de acuerdo. Pero si no tienes ese espacio, tenemos un problema, y por eso apostamos por un sistema puramente electoral", ha concluido.