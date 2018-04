Tania Sánchez será la número dos en la lista que encabezará Iñigo Errejón para liderar la Comunidad de Madrid. El actual secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político va anunciando poco a poco los detalles de la "candidatura unitaria": Errejón liderará, Sánchez le seguirá y Ramón Espinar será el número tres.



Este jueves, Iglesias, Errejón y Espinar escenificaron con una rueda de prensa conjunta la tregua en Podemos después de la crisis interna que había levantado el documento filtrado de Carolina Bescansa en el que le proponía a Errejón un plan para derrocar a Iglesias como líder del partido. Bescansa era la primera opción de Errejón como número dos hasta que se conoció este documento.

La noticia la ha dado a conocer a menos de doce horas de que se cierre el plazo para la inscripción de las listas a las primarias de la Comunidad de Madrid. Por Twitter, Errejón ha hecho alusión a este nombramiento afirmando que es un "honor" contar con Sánchez en su lista, "una de las mujeres que mejor conoce la política madrileña".

Tengo el honor de contar con @Ainhat como número 2 de mi candidatura a la Comunidad de Madrid. Una de las mujeres que mejor conoce la política madrileña. Gracias por asumir este reto y aportar una experiencia imprescindible a este equipo — Íñigo Errejón (@ierrejon) 20 de abril de 2018

Sin embargo, la "candidatura unitaria" anunciada no contará con todos los sectores de Podemos ya que Anticapitalistas ha declinado formar parte de las primarias regionales. Durante la rueda de prensa de este jueves, tanto Espinar como Errejón afirmaron que esperaban contar con la tercera pata de Podemos y, sobre todo, con Lorena Ruíz-Huerta en la lista. Sin embargo, parece que esto no llegará a producirse ya que la actual portavoz de la Asamblea de Madrid ha señalado que no quiere formar parte de unas primarias que son un "pacto de sillones" que se equipara a la vieja política.

A lo largo del día continuarán conociéndose el resto de nombres que conformará la lista ya que este viernes por la noche debe registrarse. De los 25 primeros nombres, 14 serán para el equipo de Errejón y 11 para los de Espinar. Una representación menor a la primera que exigía el candidato a la presidencia regional. El documento de Bescansa que fue "un despropósito" y "delirante" propició, como ha explicado Errejón, que se llegara a este acuerdo.