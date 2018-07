La jornada electoral en el PP transcurre con "absoluta normalidad", según declaró a los medios el coordinador general del partido conservador, Fernando Martínez-Maíllo, en Zamora. Maíllo adelantó que la participación es de casi el 30% en el conjunto de España a la una de la tarde, tres horas y media después de abrirse las urnas. El Comité Organizador del Congreso (COC) ha elevado al 35% ese porcentaje de participación.

Maíllo ha reivindicado el "auténtico ejercicio de democracia" que está demostrando el PP, al tiempo que ha pedido a los afiliados censados que sean "responsables" en su votación porque están eligiendo "al próximo presidente del Gobierno".

"Se trata de un proceso inédito" ha remachado Maíllo, quien se ha mostrado "orgulloso" de todo el trabajo realizado.

Los 66.000 afiliados llamados a votar en las 1.096 repartidas por toda España acuden a las urnas entre llamamientos a la unidad lanzados no sólo por los candidatos, sino por todos los dirigentes nacionales y territoriales que han pasado por las urnas.

El cambio de discurso, después de semanas en las que los candidatos han hecho públicas sus diferencias, es notable: todos, después de votar, han lanzado sus particulares guiños a la unidad. En eso han coincidido desde María Dolores de Cospedal hasta José Manuel García-Margallo, pasando por Soraya Sáenz de Santamaría o Elio Cabanes. Tampoco se han quedado atrás los dirigentes del partido, independientemente de que hayan revelado o no el sentido de su voto. Todos han pronunciado la que parece ser la palabra mágica: unidad.

Tanta apelación a estar unidos tiene una razón de ser: la posibilidad de que después de la jornada de hoy se forme una candidatura de integración de cara al Congreso del 21 de julio, en el que los compromisarios tendrán que elegir entre los dos candidatos que queden aún con posibilidades.

Aquí las opiniones ya no son tan unánimes: mientras Pablo Casado —al que por cierto, ha votado Esperanza Aguirre— ha considerado este jueves que lo más democrático es ir a una segunda vuelta para elegir al sucesor de Mariano Rajoy más que una candidatura de integración, otra de las principales candidatas, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no lo ha descartado aunque se ha guardado un as en la manga: prefiere esperar a los resultados. María Dolores de Cospedal también se ha mostrado cauta y ha preferido lanzar un mensaje más neutro, llamando a que el PP salga "más fortalecido y más unido" del proceso.

José Manuel García-Margallo sí que ha hablado abiertamente de integración: "Hoy es un gran día y a partir de ahora empieza una nueva etapa en la que todos debemos integrarnos para unir al partido", ha dicho en Xàbia, su lugar de votación.

Todo, por tanto, está en el aire. Al final del día, el PP habrá aclarado buena parte de su futuro y entonces se verá si se sigue conjugando con el mismo entusiasmo el verbo unir.