"Si la gente sigue votando a partidos con fuertes casos de corrupción es porque no existen alternativas confiables". La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, pedía este viernes a su formación "sinceridad" para relacionarse con las bases del PSOE, así como dejar claro que el partido morado no quiere "irrumpir en la identidad" de esas bases, sino "crear un nuevo espacio" identitario. "No podemos pedirle a la gente que abandone su identidad", insistía Rodríguez, incidiendo en que en caso contrario sería "difícil" que los votantes del PSOE se sientan interpelados por su formación.

La coordinadora de Podemos Andalucía ha explicado que la situación política actual a nivel estatal es de "consolidación de las bases sociales de los partidos" y de "creciente polarización". En este marco, como reacción al "cambio" que supuso la irrupción de Podemos, se ha construido "un muro en torno a las bases sociales de los partidos". "Ahora somos vistos [Podemos] como los enemigos de ... podéis poner lo que queráis", apuntaba.

En este marco de polarización, Rodríguez pide a su partido "rigor" para explicar su alternativa al modelo de Susana Díaz en lo político, lo medioambiental y lo social. Así, y frente a una presidenta de la Junta de Andalucía y excandidata a liderar el PSOE lastrada por su interés "casi heroico por salvar el partido" -"Eso es lo que le ha llevado a perder las primarias"-, apela a la "flexibilidad de estructura" de su formación, en la que además quieren evitar que "nadie entienda que el ejercicio de la política va a ser su forma de vida".

A su juicio, una parada imprescindible en este camino para llegar a gobernar sería "recuperar" medidas programáticas anteriormente esgrimidas por la formación, como la prohibición de los desahucios o la lucha contra la deuda ilegítima, mientras se esfuerzan por convertir su voluntad de cambio en "algo deseable".

La coordinadora de Podemos Andalucía ha realizado estas declaraciones este viernes, en su ponencia en la primera jornada de la Universidad de Verano de Podemos, en Cádiz. La formación morada reunirá aquí hasta el domingo a algunos de sus principales dirigentes, entre ellos el líder del partido, Pablo Iglesias, o la portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Irene Montero. Ante las 400 personas que puede albergar el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, Rodríguez y sus compañeros de mesa han centrado sus charlas en la relación entre Podemos y el PSOE, un asunto que también ha copado el grueso de las preguntas del público.

Por su parte, el diputado en el Parlamento andaluz y dirigente autonómico de Podemos, Jesús Rodríguez, defendía que su partido debe marcar distancias con el PSOE y no entrar nunca en gobiernos conjuntos, a nivel municipal o autonómico. También afirmaba que desde su formación debe dejar muy claro que harán lo posible para evitar que gobierne en PP. "El PSOE no puede decir lo mismo, somos la muralla, el cierre a que el PP gobierne en ninguna parte de nuestra tierra", zanjaba.