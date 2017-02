Los once jóvenes de Alsasua –algunos de ellos menores de edad- acusados de “terrorismo” tras una pelea con dos guardias civiles fuera de servicio no están solos. Sus familiares, tampoco. Este jueves, 130 personalidades de la sociedad civil han mostrado su apoyo a los imputados –de los cuales tres continúan en prisión bajo el severo régimen FIES- y se han sumado a la principal reivindicación de sus madres y padres: la Audiencia Nacional debe abandonar este caso y permitir que sea juzgado en Pamplona, lo que rebajaría notoriamente las posibles condenas.

Ha sido una mañana bastante agitada para estas familias. Mientras se preparaban para dar a conocer el listado de adhesiones recibidas desde el mundo de la cultura, el periodismo y el deporte, la jueza Carmen Lamela –encargada de este procedimiento- daba por concluido el sumario contra los nueve acusados mayores de edad, a quienes insiste en atribuir un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. El próximo paso será conocer la fecha del juicio. Mientras tanto, Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda y Oihan Arnanz acumulan más de diez semanas en la cárcel de Soto del Real. Los restantes procesados fueron puestos en libertad condicional en diciembre pasado.

Basándose en un informe de la Guardia Civil, Lamela mantiene viva la teoría de que la pelea producida en la madrugada del pasado 15 de octubre fuera del Bar Koxka de Alsasua fue mucho más que una reyerta nocturna. En el sumario, la jueza asegura que los acusados conocían a los dos miembros de la Benemérita, por lo que enmarca la reyerta en una campaña de “hostigamiento” contra ese cuerpo. Sin embargo, el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, Javier Hernández, negó tajantemente que exista esa supuesta presión contra los miembros del instituto armado que se encuentran en Alsasua, una de las localidades más militarizadas de Europa.

En ese contexto, 130 personalidades de la Comunidad Foral Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca han dado a conocer un manifiesto en el que muestran su preocupación ante estos hechos, al tiempo que reafirman su “compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho”. Advierten además que las detenciones se produjeron “sin citación judicial, en lugares y horarios públicos” a pesar de que los acusados se habían “personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar”.

Tal como esta misma semana habían manifestado 200 abogados y profesores, los firmantes de esta declaración reclaman que el caso sea devuelto al juzgado de Pamplona, lo que implicaría que los nueve jóvenes dejen de ser acusados de delitos de terrorismo. “La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger”, subrayan. En ese sentido, señalan que los primeros informes policiales sobre este caso, “redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo”.

Del mismo modo, advierten que durante el transcurso de estas semanas se ha producido “un sobredimensionamiento mediático que ha “distorsionado” y “dañado” la imagen del municipio navarro de Alsasua, “haciendo flaco favor a la convivencia”. En efecto, varios medios de comunicación estatales difundieron datos personales de los acusados, e incluso publicaron sus fotografías en portada. “Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias”, remarcaron los adherentes.

Adhesiones plurales



En el listado aparecen nombres muy conocidos en distintos ámbitos, como el antropólogo forense Francisco Etxeberria o el filósofo Daniel Inneraty. También hay varios periodistas de la Radio Televisión Pública Vasca, además de los directores de los diarios Gara y Berria, Iñaki Soto y Martxelo Otamendi respectivamente. Junto a ellos figuran algunos ex cargos públicos del mundo de la política, como la ex senadora de Aldaketa Anika Luján; el ex responsable del PNV en Navarra y ex presidente del Parlamento de esa comunidad, José Urbiola; o la ex diputada de Amaiur en el Congreso de Madrid, Amalur Mendizabal.

Asimismo, entre las 130 personalidades que se han sumado a esta campaña aparecen varios rostros muy conocidos del mundo del cine, como Helena Taberna, Borja Cobeaga –director de las taquilleras “8 apellidos vascos” y “8 apellidos catalanes”- , Nacho Vigalondo o Pedro Olea, entre otros. Deportistas, bertsolaris y cantantes de los principales grupos de rock vascos completan el largo listado de adhesiones recibidas por las madres y padres de Alsasua. Según confirmaron a Público, su próximo objetivo será recabar apoyos en Madrid y Barcelona. El recorrido podría ser largo. Muy largo.