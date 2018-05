La testigo clave de la sedición es seguidora de Ciudadanos y de páginas ultras españolas

Es la testigo clave de la causa de sedición contra el ex major Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana, ambos mandos de los Mossos d'Esquadra; los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart; el gobierno de Carles Puigdemont y otros políticos catalanes como Mireia Boya y Ana Grabriel de la CUP o Marta Rovira de ERC. Y también es una ferviente seguidora de páginas ultranacionalistas españolas, como Unidad Nacional Española, Leridanos contra la independencia, o del partido más duro con la aplicación del artículo 155, Ciudadanos.

María, un nombre ficticio para proteger su anonimato, es la secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que lleva la causa contra el proceso independentista, desde que el e xsenador de ERC y juez Santiago Vidal dijera que la Generalitat había tenido acceso a los datos de Hacienda de todos los catalanes. Fue ella quien redactó el informe por el que se inició la causa de sedición en la Audiencia Nacional, después de que el 20 de septiembre fuese el día en el que sintió la "mayor vergüenza y humillación al verse obligada a escapar cual delincuente".

Perfil de la secretaria judicial en Facebook

Su testimonio junto con el teniente coronel Daniel Banea -más conocido como Tácito en Twitter e instructor de la causa del juzgado 13, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo- sustentan todo el proceso contra los independentistas catalanes desde 2016, antes de los hechos de la consejería de Economía y de la consulta del 1 de octubre.

Ni PSOE ni independetistas, sólo la España Ciudadana

Las defensas ponen en tela de juicio su testimonio, ya que con una pequeña investigación de su perfil en las redes sociales se deja ver su "animadversión manifiesta contra los representantes políticos que no tienen su mismo concepto sobre España y la convivencia entre los españoles".

Por ejemplo, la secretaria judicial es seguidora de una agrupación concreta de Ciudadanos en la que participa activamente. Nada más publicar este perfil unas declaraciones de Albert Rivera con un comentario que decía: "El PSOE bloquea los presupuestos. NO suben las pensiones. NO incrementan los permisos de paternidad. No hay #EquiparaciónYa. Albert Rivera advierte: "Los españoles NO son tontos. Saben quién piensa en su país y quien sólo piensa en sus escaños", María fue la primera y única seguidora de Ciudadanos en montar con un like su conformidad con dicho mensaje.

Mensaje de Ciudadanos en el perfil de FB, criticando al PSOE:

Like al comentario contra el PSOE en la página de Ciudadanos.

Estas muestras de afinidades de la secretaria judicial son las más "centradas", porque entre las páginas a las que sigue en esta red social María tiene varios grupos que sólo se pueden encuadrar en la extrema derecha.

Páginas de extrema derecha y antiindepentistas

Dos paginas en concreto destacan por su extremismo o animadversión contra la ideología independentista: Unidad Nacional Española y Leridanos que no quieren la independencia.

Grupos a los que sigue la secretaria judicial en FB.

En el caso de Unidad Nacional Española destacan sus mensajes en el que la sangre y la patria se mezclan a cada imagen. Este es un ejemplo: "Con dos gotas de sangre y un rayo de sol, hizo Dios una bandera y se la dio a un español".

Grupo al que sigue en Facebook la secretaría judicial de Barcelona, testigo clave de la causa de sedición contra la cúpula de los Mossos, los líderes de la ANC y Omnium, los ex consellers y otros políticos catalanes.

La falta de objetividad que muestra el perfil de Facebook de la secretaria judicial, testigo clave en la causa que instruye Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y cuyo testimonio también ha sido requerido por el juez del Supremo, Pablo Llarena, para las imputaciones de rebelión se suma a la también demostrada por Público sobre el teniente coronel Daniel Baena -Tácito en Twitter-, y que anunciaba a los políticos a los que luego detendría de que iban a ser acusados de sedición o enviaba mensajes como este: "Ponga las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza"