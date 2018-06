El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, dijo este miércoles que planteará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de un referéndum pactado como una "solución muy aceptable" a la crisis catalana en el encuentro que mantendrán el próximo 9 de julio.

"Vamos a hablar sobre el derecho a la autodeterminación. Es que ese es el tema. Si no queremos afrontar el tema no tienen demasiado sentido estas reuniones", dijo Torra en una rueda de prensa en Washington, a donde ha viajado para asistir a la inauguración de un festival en el que Catalunya participa como cultura invitada.

Torra subrayó que su Gobierno trabajará esta legislatura para "implementar la República catalana", pero también dijo que la celebración de un referéndum pactado con el Estado sería "una solución muy aceptable".

Este mismo martes, poco después de aterrizar en Washington, Torra dijo que Catalunya tenía que "hacer efectivo el mandato" emanado del referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre.

"Ante la posibilidad de encontrar una solución por la cual hemos apostado, que es hacer las cosas como en el Quebec (Canadá) o Escocia (Reino Unido), para nosotros es evidente que esta (la convocatoria de un referéndum pactado) sería una solución muy aceptable", reconoció este miércoles.

"Es la primera cosa concreta que le plantearemos al señor Pedro Sánchez, porque ese es el tema", añadió.

Con respecto a la reunión que tendrán Torra y Sánchez el 9 de julio en la Moncloa, el president catalán se mostró expectante por los resultados que puedan salir: "Vamos a ver ante que Partido Socialista nos encontramos".

"A lo mejor resulta que ese PSOE de 1974 que defendía el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España vuelve a aparecer, esa sería una fantástica noticia para nosotros", afirmó el president catalán.

Torra, sin embargo, advirtió de que su Gobierno "no renuncia a nada" y que Catalunya "no renunciará jamás al momento fundacional de la República catalana", en referencia al referéndum no reconocido del pasado 1 de octubre, si no encuentra voluntad de diálogo por parte de Sánchez.