El pasado 20 de noviembre la Audiencia Nacional decidió dar un gran cambio en el tribunal que juzgará la caja B del Partido Popular. Uno de los jueces clave en la estrategia que ha dado este giro en la composición de los nuevos magistrados es

Juan Pablo González, que podría ser recusado en base a las vinculaciones y a una afinidad estrecha con el PP.

Por un lado, el magistrado participó hasta en cuatro cursos de FAES, fundación vinculada a los conservadores. En uno de estos cursos estuvo acompañado de uno de los imputados del caso Gürtel, Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de Inmigración de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid que empezó como asesor del ministro de Justicia, José María Michavila. Clemente ha sido juzgado en el primer juicio de Gürtel y ahora espera sentencia. Para él se piden ocho años de prisión por adjudicar contratos a las empresas de Francisco Correa y haber cobrado 13.600 euros de comisión, según refleja la contabilidad de la trama, como ha contado esta martes El Plural.

Además, también se le conoce por ser amigo íntimo del exministro del PP Jaime Mayor Oreja y aupado por el PP a altos cargos del poder del Estado como desveló Público. De hecho, estos motivos de recusación son los mismos por lo que fue apartada Concepción Espejel que, al igual que González, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a instancia del PP. En el caso del nuevo magistrado, en los años 2001 a 2008.

González fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a instancia del PP de 2001 a 2008

Su caso no sólo se asemeja al de la jueza Espejel, ya que Enrique López también fue recusado por su falta de imparcialidad por sus vínculos con el PP al participar también en cursos de FAES. La Audiencia Nacional aceptó apartarle de los juicios de la trama Gürtel ya que la colaboración con esta fundación incumplía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que un juez no sólo debe ser imparcial, sino parecerlo. Además, se señalaba que Enrique López había llegado a cobrar más de 13.000 euros de FAES, aunque no se sabe si González cobró o no, o la cantidad que cobró por sus colaboraciones con la fundación.

Aunque en el año 2016 FAES se desvinculó de Génova cuando Rajoy decidió retirarle la financiación que recibía hasta entonces, en los años que González participó la relación era muy estrecha. De hecho, en la época en la que colaboró, la fundación contaba entre sus patronos con varias personas vinculadas a los papeles de Bárcenas, como Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Jaime Ignacio del Burgo, Jaime Mayor Oreja, Eugenio Nasarre, Rodrigo Rato y Federico Trillo-Figueroa.

Entre los cursos que participó, fue en en junio de 2003 en el ciclo La legitimación del Estado de Derecho en el País Vasco, en el que participó con Clemente Aguado. En este curso también se encontraba Carlos Lesmes, actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Juan Soler-Espiauba, actual senador y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.