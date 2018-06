El TSJC reconoce en una nota pública que los registros "en ningún caso son diligencias vinculadas a la empresa Mediapro"

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha reconocido en una nota pública que, en el marco de las actuaciones ordenadas este martes por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, se ha efectuado un registro en "la sede de la Generalitat donde se controlan los certificados de envío de correos, que se encuentra alojada en el edificio de Mediapro (pero en ningún caso son diligencias vinculadas con la empresa Mediapro)".

Según ha podido saber Público, han acudido 5 personas (un secretario judicial, dos agentes de la Policía científica y dos policías) buscando información acerca de la Administració Oberta de Catalunya. En la planta 3, donde se encuentra la empresa Mediacloud, la AOC tiene alquilado un espacio con luz y aire acondicionado garantizados.

En declaraciones a Rac1, el empresario y socio de Mediapro Tatxo Benet ha asegurado que el registro en una división de la productora, concretamente en Mediacloud, se ha realizado durante una hora.

Según este directivo, la Policía buscaba "datos de la Administració Oberta de Catalunya" que estaban alojados en un servidor alquilado a la empresa, aunque ha afirmado que no han encontrado nada de su interés, por lo que el registro no se ha alargado y no se han llevado nada.

Tatxo Benet ha subrayado que el registro no tiene nada que ver con el trabajo de Mediapro, y ha explicado que es como registrar un piso alquilado ante la sospecha de que el inquilino ha cometido algún delito: "El propietario del piso no es responsable. Es el símil que podríamos poner".

En un comunicado, Mediapro ha insistido en que no se han registrado instalaciones de la productora sino un servidor de Mediacloud, sin hallar "información relevante para la investigación y sin llevarse ningún tipo de material". "No se ha detectado ninguna conectividad entre Mediacloud y la Administració Oberta de Catalunya (AOC)", ha asegurado Mediapro, que ha subrayado que esta empresa "no aloja ninguna base de datos de la AOC".