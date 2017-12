Encontronazo en Twitter entre Toni Albà y Ciudadanos. El actor ha publicado un tuit este martes donde llama "mala puta" a una tal "Inés", a quien numerosos usuarios han identificado con la candidata del partido naranja a la presidencia de la Generalitat.

"Cuando la Inés va en ruta, las pelotas fuera, chuta, de los fangales sale cochambrera, salpicadura, nada seca. Se disfraza dentro de la gruta, en demócrata se transmuta, sueña que votos escruta y llamada 'míos!' - la mala puta", escribía Albà en la red social en un intento de prosa.

Ante estas palabras, la cuenta oficial de Ciudadanos ha contestado al actor. Acusan a Toni Albà de haber lanzado un "insulto machista y asqueroso" hacia su candidata a las elecciones en Catalunya del próximo 21-D. Además, la formación de Rivera apunta desde la red social que quieren callarles pero no lo conseguirán.

La propia aludida ha reaccionado a estas palabras aparentemente dirigidas a ella: "Hoy he recibido otra muestra de machismo y de odio por mis ideas y por liderar una alternativa política para todos los catalanes. Para desgracia de algunos, mi convicción es más fuerte que los insultos y no, no nos callaréis, nos escucharéis en las urnas el 21-D", compartió Arrimadas en Twitter.

Por su parte, Albert Rivera ha mostrado su apoyo a la candidata también a través de la red social del pajarito y ha señalado a quienes les insultan que les contestarán "en las urnas".

Opiniones para todos los gustos han entrado en el debate en Twitter. Ante la polémica, Albà ha asegurado que la afirmación que vincula sus palabras con Arrimadas es "falsa e improcedente".