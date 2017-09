Algunos odian a los homosexuales. Otros temen a los inmigrantes. Tampoco faltan los que añoran a Franco y aman a Le Pen. Algunos tuvieron carnet del PP. Otros lo conservan en su bolsillo. Este sábado, una llamativa amalgama de ultraconservadores, homófobos y católicos radicales se concentrarán frente a los ayuntamientos de varias ciudades bajo el lema "España somos todos", se quiera o no. El paraguas lo pondrá la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), creada al calor de las subvenciones generosamente entregadas por la Comunidad de Madrid.

"Lo siento. Aún no puedo decirle lo que me está preguntando. Quizás hoy o mañana…". Quien así se expresa es una de las encargadas del día a día en DENAES. El promotor de este grupo fue, es y será Santiago Abascal, el exparlamentario del PP vasco que abandonó la derecha para irse un poco más a la derecha: hoy es el líder de Vox, la formación que difunde mensajes sobre el riesgo de “islamización” que, a su juicio, sufre España. Tampoco siente mucho aprecio por Carles Puigdemont, a quien desea ver encarcelado a la máxima brevedad posible. De hecho, VOX reivindica con orgullo que el operativo del pasado miércoles 20 en Barcelona, que se saldó con 14 cargos de la Generalitat detenidos, fue posible gracias a una denuncia que presentaron sus abogados.

Cinco minutos después suena el teléfono. En la pantalla aparece el número de una de las portavoces de esta asociación. "Perdón, ¿de qué medio me dijo que era?". Su extrañeza e interés tiene razón de ser: en DENAES no están muy habituados a recibir consultas de la prensa.

De hecho, durante los últimos años prácticamente no hubo noticias sobre el funcionamiento de esta organización, que llegó a recibir alrededor de 156 mil euros entre 2011 y 2014. El dinero venía en formato de subvención y tenía el logotipo de la Comunidad de Madrid. En ese período, el gobierno autonómico estuvo a cargo de Esperanza Aguirre primero y de Ignacio González después. Este último se encuentra actualmente en prisión por su vinculación con una trama corrupta.

"Calles y plazas"

Con dinero o sin dinero, el renacimiento mediático de DENAES se producirá este sábado. La culpa (o el favor) será del referéndum catalán. "Ante la situación que los sediciosos golpistas están provocando en Cataluña –creando la discordia entre compatriotas e incluso entre familias-, y en defensa de los catalanes, y del resto de españoles que ven amenazada su nación, sus derechos y su propia convivencia, se hace tristemente necesario responder en las calles y las plazas de toda la nación", señala el documento elaborado por esta asociación ultra.

Las manifestaciones no serán en toda la nación, sólo en 7 ciudades de España

En realidad, la alusión a las "calles y plazas de toda la nación" no se cumplirá de manera literal. Mientras que en la fundación de Santi Abascal dicen desconocer aún cuántas ciudades se sumarán a esta convocatoria, un simple rastreo por Internet –incluyendo la cuenta de Twitter de DENAES- permite comprobar que habrá protestas en plazas de Madrid, Sevilla, Cádiz, Santander, Bilbao o Palma de Mallorca. También en la mismísima Barcelona, concretamente en la Plaza Sant Jaume. No obstante, el listado definitivo de localidades aún está por confirmar.

Manifestantes sostienen banderas españolas durante una reunión en apoyo a los guardias civiles españoles fuera de sus cuarteles en Barcelona el pasado ​​21 de septiembre / REUTERS

Ultras de la Iglesia… y del PP

Esta convocatoria cuenta con el apoyo de una treintena de asociaciones de extrema derecha. Entre ellas figura Hazte Oír, que este sábado aparcará su bus del odio para hacer acto de presencia en algunas de las movilizaciones convocadas. Allí no podrán alardear de su desprecio hacia las personas transexuales o de sus campañas para tratar de convencer a José María Aznar para que funde un nuevo partido político. Por el contrario, esta vez deberán limitarse a agitar banderas españolas, único símbolo aprobado por los organizadores de las protestas. Lo mismo tendrá que hacer otro grupo ultracatólico no tan conocido, aunque no por ello menos radical: la asociación Enraizados, que promueve la "Tradición Cristiana (así, con mayúsculas) de España como fuente de su unidad y solidaridad".

Banderas españolas son el único símbolo aprobado por los organizadores de las protestas

Junto a los integristas católicos estarán los ultraconservadores de la Fundación Valores y Sociedad, creada y dirigida por el ex ministro de Interior y dirigente del PP Jaime Mayor Oreja. En esa entidad también suele participar otra ex representante del PP: la donostiarra María San Gil. "En un momento tan difícil y crítico como el que vivimos en España, queremos poner de manifiesto nuestra adhesión a esta convocatoria y al mismo tiempo convocar a todos los que puedan acercarse ese día a sus ayuntamientos", destaca Valores y Sociedad en un comunicado difundido desde su página web para anunciar su apoyo a las concentraciones de DENAES.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, junto al exministro del Interior y exeurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja en una imagen de archivo / EFE

En cualquier caso, Mayor Oreja y San Gil no son los únicos rostros del PP vinculados a esta movilización anti-referéndum. El llamamiento también cuenta con la adhesión de la Fundación Villacisneros, una entidad de carácter privado que defiende "los principios del humanismo cristiano". En su consejo asesor figuran nada más y nada menos que Esperanza Aguirre y el exdiputado del PP Ignacio Astarloa, quien llegó a convertirse en el número dos del ministerio del Interior durante el gobierno de Aznar.

De la Benemérita a la asociación de vecinos



Entre la treintena de firmantes también se encuentra el Foro Guardias Civiles, una entidad que funciona a través de internet y que no cuenta con ningún tipo de reconocimiento oficial. Además de firmar el manifiesto, los integrantes de ese grupo han utilizado sus canales en las redes sociales –donde se mueven con destreza- para animar a participar en las concentraciones contra lo que denominan un "golpe separatista". En Twitter tienen 133 mil seguidores.

Entre los firmantes de las concentraciones, se encuentra el Foro Guardias Civiles

En el listado de adhesiones también aparecen distintas entidades ultraconservadoras de carácter local, como el Foro Sevilla Nuestra, entre cuyas preocupaciones actuales se encuentra “la inmigración descontrolada”, o la Asociación de Vecinos “Asistente Arjona” de esa misma ciudad andaluza. Se trata de un colectivo vecinal algo atípico: a finales de octubre pasado organizó junto a otros grupos ultras un acto de homenaje al franquista José Utrera Molina.

"Es la hora de que se escuche a la España silenciosa. La España que soporta, con su trabajo y esfuerzo, los desmanes, corrupciones y torpezas de la política. La que tantas veces es ignorada desde las administraciones porque no es amiga de tumultos ni de alborotos", dice el manifiesto suscrito por las distintas organizaciones ultras para el acto de este sábado. Cuando el reloj marque las 12.00, se sabrá si todas juntas logran hacer tumulto. O al menos, un poco de alboroto.