El grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y Compromís exigen la comparecencia urgente del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique ante el Pleno del Congreso de los Diputados su inacción ante la concentración ultra de este domingo en Zaragoza.

Como ha reconocido este martes el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, los concentrados, además de proferir consignas violentas y agredir a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, tampoco tenían el correspondiente permiso. Mientras tanto, y según Unidos Podemos, la delegación del Gobierno en la capital aragonesa afirmaba que no podía garantizar la seguridad por haber enviado a gran parte de sus agentes de Policía Nacional a Catalunya.

La portavoz parlamentaria, Irene Montero, ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara Baja que esperan contar con el apoyo a esta solicitud por parte de todas las fuerzas políticas "que se consideren democráticas", y ha expresado su "preocupación" por lo ocurrido.

Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, ha añadido que lo vivido en la capital aragonesa "explica clarísimamente la situación en la que estamos", en referencia a las actuaciones del Ejecutivo en Catalunya: mientras el Gobierno no garantizaba "la seguridad ni el derecho a reunión" en su asamblea, había destinados "más de 3.000 efectivos en el puerto de Barcelona, sin saber qué cometido tienen". Esta actuación del Ejecutivo, que "destina efectivos policiales a mansalva" en Catalunya, "parece más una lógica de guerra que una lógica de Gobierno del Estado". "Se genera un clima que nada bueno nos puede traer. Este Gobierno está cometiendo una irresponsabilidad", apostillaba.

La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha planteado que el PP quizás "tenía interés en opacar la asamblea de cargos públicos" que "representan a 6,5 millones de personas", y ha pedido al partido que gobierna que aclare si condena o no los hechos.

En la misma línea, el líder de IU, Alberto Garzón, ha tildado de "preocupante" que "puedan existir este tipo de comportamientos dentro una institución como la Policía Nacional, en referencia a la asistencia de agentes de este cuerpo a la concentración. Garzón ha incidido en que esto no se trata de un "comportamiento generalizado", y ha criticado que con la actuación "cobarde" de Mariano Rajoy, "de no abordar la situación desde la política, sino desde la confrontación", se está "convirtiendo en protagonistas a quienes no deberían serlo". "[Desde el Gobierno] Hacen del clima de España un clima cada vez más irrespirable".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha destacado que un ministro del Interior "incapaz de garantizar la seguridad física de representantes de todos los ciudadanos no se merece ser ministro". "Es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho", apostillaba.

Mientras se desarrollaba la asamblea por el diálogo convocada por el grupo confederal, con la intervención de más de cuatrocientos cargos públicos de una decena de formaciones políticas, cientos de ultras cercaron el edificio, el pabellón Club Siglo XXI. Coreaban consignas a favor de ejecutar a los "traidores", portaban algunas banderas franquistas —la mayoría eran españolas—, y entre ellos había cargos del PP de Zaragoza.

De hecho, según Eldiario.es, también estaban presentes varios policías nacionales que se habían dado cita para asistir a la concentración.