Unidos Podemos pide que Martín Villa sea excluido de los actos conmemorativos de las elecciones de 1977

Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación durante la Transición, "no merece ningún homenaje". Así de claro lo ha transmitido Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para pedir que la Cámara excluya a Martín Villa de los actos de homenaje en recuerdo de las elecciones generales de 1977, las primeras tras la dictadura de Franco, que se celebrarán mañana en el Congreso.

El grupo confederal Unidos Podemos considera que Martín Villa no merece recibir condecoración alguna por ser el "el responsable del ejercicio de la violencia de Estado justamente sobre quienes reclamaban una Constitución democrática". En este sentido, el grupo confederal recuerda que Martín Villa concedió "la Medalla al Mérito Policial al torturador Antonio González Pacho, conocido popularmente como Billy el Niño.

Asimismo, Unidos Podemos recuerda que Martín Villa era ministro cuando acaeció la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueron los responsables de la muerte de cinco personas. Cabe recordar que precisamente por estos hechos la Justicia de Argentina ha emitido una orden internacional de busca y captura contra Martín Villa, en el marco de un proceso general por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

"En este sentido, Rodolfo Martín Villa no solamente no debe ser homenajeado como“constituyente” sino que, al contrario, el Estado español debería atender la petición de que Martín Villa, o bien sea extraditado, o bien rinda declaración ante la justicia internacional en territorio español. No hay democracia sin justicia", señala el escrito remitido por Podemos a la presidencia del Congreso de los Diputados.