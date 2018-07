Unidos Podemos pide que Sánchez rectifique: que publique la lista de "defraudadores" y apoye la investigación de la Casa Real  

La diputada de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha asumido el protagonismo del grupo confederal este martes en el pleno en el que ha comparecido Pedro Sánchez. Con un discurso muy crítico, ha avisado al presidente que varias declaraciones del Ejecutivo les tienen "muy preocupadas". Con esto, se ha referido a anuncios como el rechazo a publicar la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal por la ley de Montoro: "La ciudadanía tiene derecho a saber si el rey emérito es un defraudador", reclama la diputada. Ha negado que el Gobierno no pueda hacerlo: "Sí se puede, y se lo vamos a demostrar con iniciativas parlamentarias", asegura.



En este sentido, también ha recordado Alberto Garzón que el nuevo Gobierno ha llegado al poder por la corrupción instalada en el PP, por lo que "llama mucho la atención que no haya hecho referencia al caso de corrupción que afecta a la monarquía". Ha defendido la comisión de investigación impulsada por Izquierda Unida sobre las actividades del rey Juan Carlos I y que ya tiene los apoyos de todos los grupos que hicieron a Sánchez presidente: "Súmese a esta comisión, señor Sánchez". Y ha puntutalizado sobre los grupos que le apoyaron: "Somos diferentes entre nosotros, pero tenemos una alianza republicana".

Estas han sido las dos principales reclamaciones del grupo parlamentario. Sánchez ha insistido durante su comparecencia en que su Gobierno no puede publicar esta lista, mientras que ha indicado que no tomará una decisión sobre la comisión de investigación hasta que comparezca el director del CNI en el Congreso. Durante el turno de réplica y después de que el presidente confirmara estas posturas, Belarra ha insistido: "Pedimos que rectifique y publique la lista de defraudadores y apoye la comisión de investigación. Lo mejor para confiar y cumplir su palabra de hoy, es cumplir con su palabra de ayer"

Belarra afirma que son "socios confiables" y seguirán siendo si el Gobierno combate la precariedad

Belarra también ha advertido que son unos "socios confiables", pero que la negociación sobre los Presupuestos de 2019 y el techo de gasto marca una barrera y que si el Ejecutivo no defiende unas cuentas generales que combatan la precariedad, no contarán a su apoyo. Ha avisado que no apoyarán "meros retoques cosméticos", y le ha emplazado a construir mayorías parlamentarias y a estar a la altura de la esperanza despertada.

Además ha hecho referencia a las palabras de Sánchez sobre memoria democrática, ante las que ha reivindicado que se llevar a cabo reformas reales que "juzguen los crímenes franquistas" y medidas como" retirar las medallas a Billy el Niño o entregar a la justicia argentina a Martín Villa".

"No asuma el discurso de la extrema derecha"

La portavoz adjunta de Podemos, que ha sido la que ha contado con el mayor tiempo de intervención entre los portavoces del grupo confederal, también ha criticado que Sánchez no ha defendido un papel importante de España en el Consejo Europeo del 28 y del 29 de junio: "No ha ido a negociar, sino a claudicar".

Belarra ha criticado que haya aceptado el debate que está dirigiendo en la Unión Europea la extrema derecha centrando como problema central la inmigración. La diputada ha hecho énfasis sobre que el problema son las políticas de austeridad, lo que debería combatir en esta institución. Además, ha criticado que haya aceptado el aumento de CIES y la defensa sobre ellos: "Usted sistemáticamente está confundiendo los centros de acogida con los CIES. Le invito a que acepte la invitación de Pablo Iglesias para acudir a un centro de sorpresa y compruebe con él lo que son realmente".