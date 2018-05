Mientras el pleno de Presupuestos Generales del Estado se produce en el hemiciclo, en los pasillos, en los despachos, se siguen negociando los votos que los pueden hacer posibles, y estas negociaciones, esta vez, continuarán hasta el último momento.

Ayer UPN abandonaba el pleno para negociar, in extremis, el documento que había exigido al Gobierno, a cambio de sus dos votos a favor, imprescindibles para aprobar estos presupuestos. Hoy, en la tribuna, Iñigo Alli, su portavoz, ha hecho público el documento firmado por Mariano Rajoy, que el presidente de UPN, José Javier Esparza Abaurrea, que reside en Navarra, todavía no ha firmado, dando idea de lo justos que están siendo los plazos.

El documento conjunto del Partido Popular y de Unión del Pueblo Navarro, que Don Mariano ha firmado, de su puño y letra, subraya "la derrota de ETA", "nuestra obligación de rendir tributo a quienes han luchado contra el terror", "la deuda con las víctimas", la no "desaparición de la responsabilidad penal de los criminales" con la disolución de ETA y afirma, rotundo, que "no van a obtener nada por anunciar su disolución" y que "las condenas se seguirán cumpliendo de acuerdo con la legislación vigente". Además, termina ratificando el Pacto Antiterrorista, como "el único referente político institucional" que no podrá ser sustituido por otros Foros o Mesas de diálogo, en clara referencia a la mesa solicitada por Urkullu y por Barkos, los presidentes respectivos de Euskadi y de Navarra.

Sin embargo, llama la atención que en el texto no aparece ninguna referencia expresa al compromiso del Gobierno a no acercar a los presos de ETA, como UPN exigió, en comisión parlamentaria. Fuentes del partido navarro nos explican que dan por supuesto que, con este texto, Mariano Rajoy se compromete a que no haya una "especie de amnistía de acercamientos" y aclaran que UPN no está en contra del acercamiento de "los arrependitos", que hoy permite la legislación vigente.

El PNV, por su parte, va a estirar el misterio sobre sus 5 votos hasta el último minuto, según un comunicado que hizo público ayer. Hoy votará a favor , en la primera tanda de votaciones, para ganar tiempo, según fuentes parlamentarias. Sigue siendo una incógnita si cumplirá o no su promesa de no apoyar las presupuestos, mientras Catalunya siga intervenida. En los corrillos del Congreso, el PP se muestra "ni optimista ni pesimista, sino realista" sobre el apoyo del PNV a las cuentas del Gobierno, es decir, que no da pistas y calla.