Urkullu jura su cargo como lehendakari y promete trabajar por una Euskadi "mejor y para todos"

GERNIKA (BIZKAIA).- Iñigo Urkullu ha jurado este sabado como lehendakari bajo el árbol de Gernika, donde se ha comprometido a trabajar al frente del Gobierno Vasco "por una Euskadi mejor y para todos".



El lehendakari ha escrito un breve texto en el libro de honor de la Casa de Juntas de Gernika, donde ha jurado su cargo, en su único mensaje político del día, ya que no ha habido discurso. Ha prestado el juramento tradicional, con ligeras modificaciones, utilizado en 1936 por el primer lehendakari, José Antonio Agirre, únicamente en euskera y sobre sendos ejemplares del Estatuto de Gernika y del Fuero Viejo de Bizkaia.









La frase usada por Urkullu dice en euskera: "Humilde ante Dios y la sociedad, en pie sobre tierra vasca, bajo el roble de Gernika, en recuerdo de los antepasados, ante vosotros, representantes del pueblo, juro desempeñar fielmente mi cargo".



Ha sido la misma fórmula que utilizó Urkullu hace cuatro años; respecto a la tradicional usada por Agirre, Garaikoetxea, Ardanza e Ibarretxe, se ha cambiado la expresión "ante Dios humillado" por "humilde ante Dios y la sociedad", incluyendo así una referencia a "la sociedad", que antes no estaba.



Al acto han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont.



Urkullu ha jurado su cargo sobre el ejemplar del Parlamento del Estatuto de Autonomía, con el que prometen su cargo los consejeros del Gobierno Vasco, y el Fuero Viejo de Bizkaia.



El Fuero Viejo, aprobado el 21 de julio de 1452 en Gernika, es el primer texto que recoge el conjunto de instituciones del Señorío de Vizcaya, las garantías individuales de los vizcaínos y la forma de participación en la vida pública. También era el texto sobre el que los reyes de España juraban y se comprometían a respetar los fueros vizcaínos.



Otra diferencia respecto a la tradición antigua es que no ha habido Biblia y crucifijo en la mesa del juramento, que ya no se usaron hace cuatro años.



Posteriormente ha tomado posesión en el interior de la Casa de Juntas. De acuerdo con el protocolo, Urkullu ha leído la fórmula de asunción del cargo, que estipula que cumplirá sus obligaciones como lehendakari "por voluntad del Parlamento vasco, con lealtad a la Corona, respeto a la Constitución, al Estatuto y demás leyes vigentes", como representante del Estado en el País Vasco.