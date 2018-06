La ministra de Trabajo, Migración y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha alabado la decisión del dimitir adoptada por el extitular de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, porque "ha tenido una reacción rápida, ha tomado nota y eso le honra" y ha destacado que "el listón está muy alto porque ha habido políticos que se han especializado en corrupción en lugar de especializarse en defender los intereses generales".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Valerio ha reconocido que lo de Huerta "era algo imprevisto", pero "las cosas son así en la vida y hay que ser coherente". "Hay unas líneas que se establecieron en mi partido y que ha defendido Pedro Sánchez y ahora, como presidente del Gobierno, hay que seguir esa línea de coherencia porque si se pierde la coherencia, se pierde la credibilidad", ha señalado.

"Se da la idea de que todo el que viene a la política viene a ver qué pilla y no qué ofrece a su país y eso hace que el listón lo tengamos que poner alto"

En esta línea, ha incidido en que este es "un momento en que las personas que se dedican a la política tienen que tener una dosis extra de honradez" y "no sólo serlo, sino parecerlo". "Los políticos hemos perdido mucha credibilidad y confianza. Se da la idea de que todo el que viene a la política viene a ver qué pilla y no qué ofrece a su país y eso hace que el listón lo tengamos que poner alto porque es la única manera de volver a ganar confianza de la ciudadania", ha añadido.

Sobre la situación que denunciaba Huerta acerca de un supuesto cambio en el criterio de Hacienda que le habría perjudicado y que sería el origen de sus problemas con el fisco, Valerio ha comentado que no sabe si hubo "un criterio interpretativo de la norma o si en un momento determinado se ve unas determinadas prácticas que consisten en pagar los impuestos en vez de IRPF vía impuesto de sociedades con una sedrie de prácticas de elusión fiscal, que en un momento dado la Hacienda Pública considera que no es lo correcto".

"Me consta que ha habido muchas personas afectadas, en este caso Huerta, pero muchas más de la cultura y el periodismo", ha comentado la ministra, para incidir en que en todo caso, "hay que cumplir la ley y ya está". "No hay mucho más. No se si hay que cambiarla o no (...) pero hay que cumplir con las leyes, sea quien sea, los de arriba y los de abajo, porque eso es ejemplarizante", ha zanjado.