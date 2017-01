Vara tiene clara su apuesta en el PSOE: “Susana Díaz suena a ganadora”

MADRID.- Todo se va aclarando y acelerando de cara al proceso de primarias del PSOE y se empiezan a fijar posiciones con nitidez. Así, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, confirmó este miércoles en los desayunos del Club Siglo XXI algo que ya se intuía en su apuesta por el futuro liderazgo del PSOE. “Susana Díaz es un cañón comunicando… y suena a ganadora”.



El presidente extremeño justificó, incluso, que Díaz no haya anunciado todavía su candidatura a las primarias. “Es la única que tiene una obligación con una comunidad institucional contraída con su territorio”, y aseguró desconocer cuáles son los tiempos que marcará la presidenta andaluza.

Pero todo ello, eso sí, lo endulzó con palabras de defensa y apoyo a la candidatura de Patxi López, “Y no se puede decir que haya traicionado a nadie. Estoy seguro que quiere lo mejor para el PSOE”. Aseguró que es uno de sus mejores dentro del partido y al que le une una gran amistad personal y política.



Más le costó hablar del presunto tercer candidato a las primarias socialistas, Pedro Sánchez, y confesó que no sabe si finalmente dará el paso: “Me produce dolor hablar de él”, dijo, y aseguró que pese a las discrepancias le mostró todo su respeto y le reconoció que se lo ha trabajado mucho en tiempos muy difíciles.

Vara insistió que el PSOE tiene más problemas que afrontar que va más allá de un nombre

No obstante, Vara insistió que el PSOE tiene más problemas que afrontar que va más allá de un nombre porque está en una situación que no ocultó es muy compleja: “Tiene un problema de liderazgo, un problema de modelo de partido y de modelo de país”.

También reclamó poner en primera línea dar respuestas a muchas de las demandas ciudadanas que necesitan saber las soluciones que les dan los socialistas, de qué buscan en ello la gente, y en un nuevo guiño a Díaz afirmó: “Hay que meterle a esto potencia y fuerza”.



Más animado que otras veces en cuanto a la situación interna, Vara indicó que con crisis o sin crisis interna, se está demostrando que el PSOE sigue siendo muy importante para este país y que no siguen mirando con interés. “Eso lo sabe todo el mundo, menos los de Podemos”.



Por ello ironizó que los Comités Federales se hayan convertido en eventos, y antes de cada cita en Extremadura sus compañeros le den una palmadita en el hombro y le animan: “Suerte en el Comité Federal”. Al PSOE se le sigue mirando.