Verstrynge asegura en su juicio que no agredió a un policía: "Ellos fueron los que vinieron a por mi"

MADRID.- El politólogo Jorge Verstrynge ha negado la agresión a un policía durante la concentración en la Puerta del Sol de Madrid a favor de la República, coincidiendo con la proclamación del Rey Felipe VI, en 2014. "Yo es que no me muevo, son ellos los que vienen a por mí porque se estaba armando jaleo detrás, no lo sé, o porque era yo", ha defendido en el juicio celebrado el Juzgado de lo Penal número 13 y que se ha prolongado más de cinco horas.

El Ministerio Fiscal mantiene la pena de tres años y medio de prisión para el expolítico, acusado de atentado a la autoridad y lesiones a un agente de la UIP. Para la fiscal, los vídeos reproducidos al comienzo de la vista oral sirven para probar que Verstrynge sí lesionó al policía, a pesar de que "estaba rodeado de gente y no se veía bien lo que hacía, sólo que estaba con la mano levantada".

El profesor titular de la UCM, para quien la Fiscalía pide una multa de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, ha señalado que, cuando decidió abandonar la marcha, los agentes de la UIP que formaban el cordón policial le dijeron que no podía salir. "Yo no les dije que 'pasaba por mis cojones' como se recoge en el escrito de acusación", ha expresado.

Ha negado que le propinara un empujón a un policía, motivo por el que presuntamente el agente cayó al suelo y le provocó un esguince en la muñeca. Incluso, ha relatado que los hechos fueron al revés: "Vinieron dos policías y me sacaron de ahí".

"Mala actuación policial"

Su abogado, Endika Zulueta, como ya declaró a Público, ha incidido en la "mala" actuación policial: "Si la concentración había sido desautorizada por la Delegación de Gobierno, no tenían que haber permitido el acceso de los manifestantes o, en todo caso, dejarlos salir". Además, ha incidido en las "contradicciones" en las que han incurrido los ochos policías que han prestado declaración en calidad de testigo.

"No se puede hacer caso a una orden que desobedezca los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre circulación", ha comentado el letrado sobre la decisión de mantener a las decenas de manifestantes cercados por un cordón policial.

Zulueta ha comparado los motivos de este juicio con la matanza de los abogados de Atocha, hecho ocurrido 40 años atrás: "La lucha que empezaron aún no ha terminado", ha recordado.

Los otros dos acusados, inocentes

Junto al profesor de Ciencias Políticas, los otros dos acusados, Iván Torrico y Manuel Prada, se han declarado inocentes al inicio de la vista oral. Torrico ha negado que diera una patada a un agente en el pecho y que intentara evitar el arresto de Verstrynge. Asimismo, ha calificado de "ridícula" la actuación de la Policía. Prada, por su parte, ha manifestado que intentó impedir que agrediesen a Iván, motivo por el que recibió "tres puñetazos en la cara".

El Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas las penas de dos años de prisión para Torrico y de 8 meses de cárcel para Prada por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Un total de once testigos solicitados por las defensas han aseverado no ver agresión por parte de ninguno de los acusados. "Nos empujaban cada vez más, nos estaban provocando", ha espetado uno de ellos.

Mercedes Revuelta y René Verstrynge, mujer e hijo del principal acusado, han señalado que se encontraban "estrujados" y aunque la concentración era "muy pacífica" los problemas surgieron cuando intentaron abandonarla.

Jorge Verstrynge saluda a Juan Carlos Monedero a su llegada hoy al Juzgado de lo Penal 13 de Madrid. EFE/Javier Lizón

Al otro lado, ocho agentes han insistido en la violencia ejercida por los manifestantes implicados en los incidentes. El policía presuntamente agredido por el profesor ha relatado que se cayó al suelo por perder el equilibrio, ya que Verstrynge intentó cruzar el cerco humano "empleando la fuerza".

El que fuera secretario general de Alianza Popular ha sido aplaudido a la entrada del Juzgado por decenas de personas, entre ellas, representantes políticos como Juan Carlos Monedero, Sol Sánchez y Diego Cañamero. "A veces nos fijamos mucho en Trump, en la extrema derecha y nos escandalizamos, pero no nos damos cuenta de que en España estamos perdiendo de manera radical derechos, que estamos caminando en esa dirección", ha sentenciado el fundador de Podemos.