"Orden, limpieza y consenso". La actual dirección del PP maniobra estos días para que estas palabras sean atribuibles al congreso que designará al sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido, esforzándose por evitar la imagen de una disputa descarnada entre familias. Y, aunque hoy todo apunta a que recorrerán la senda del candidato "de consenso", nadie se atreve a descartar que pueda desencadenarse una nueva guerra sucesoria en los próximos días.

De hecho, en Génova "esperan" y desean que triunfe esta vía, previsiblemente con el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, como relevo -no se ha postulado, pero es quien genera un mayor consenso en los territorios-, y se comprometen a trabajar en esta dirección, sin avanzar quién trabaja en qué, o cómo se articularía esta candidatura.

Varias direcciones autonómicas del PP aseguran que, por el momento, no han recibido un solo mensaje de Génova para tantear la vía del candidato "de consenso"

Sí afirman que tocará conversar con las direcciones territoriales, pero desde varias cúpulas autonómicas del PP aseguran a Público que, por el momento, no han recibido un solo mensaje de Génova. También recuerdan que es la primera vez que se elige al líder del partido por votación -doble votación de militantes y compromisarios, no primarias- en lugar de dejar su designación en manos del presidente saliente: "Es la primera vez que pasa, estamos todos expectantes". Y, con la premisa de que no conocen la hoja de ruta de la actual dirección, sí cuentan con tener la ocasión de poderle trasladar sus impresiones, en esencia bastante parecidas.

Por ejemplo, todos coinciden con Génova en que lo más sensato es apostar por el candidato de consenso -"Es lo deseable y lo que todo el mundo quiere" -, y la mayoría optan por mantenerse neutrales. No obstante, en un par de territorios reconocen sin titubear que el de Feijóo es hoy el nombre más repetido entre la militancia, el mejor valorado para heredar el sillón de Rajoy.

"Feijóo es un excelente presidente; tiene una experiencia de gobierno importante, y una mayoría absoluta revalidada en momentos difíciles", resumen. "Por otro lado, Soraya Sáenz de Santamaría [exvicepresidenta del Gobierno] fue mano derecha de Rajoy y es corresponsable de los éxitos económicos de los últimos años. Además, a diferencia de Feijóo, es diputada, y tendría esa ventaja para liderar la oposición contra Sánchez", apuntan.

"Santamaría y María Dolores de Cospedal tienen buen cartel fuera de Madrid", apostillan desde otro territorio, antes de recordar el enorme poder territorial de Cospedal, exministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular.

La mala relación entre ambas es de sobra conocida, y la posibilidad de que traten de hacerse con la Presidencia del partido no es descartada por nadie, aunque la mayoría de territorios consultados ven esta una lucha claramente desigual. "Cospedal es muy querida por los afiliados y tiene peso, habrá que tenerlo en cuenta", apuntan.

En cualquier caso, Santamaría y Cospedal han sido dos pesos pesados en el Gobierno y en el partido, respectivamente, durante la era Rajoy, y hoy quien fuera su inmediato superior quiere mantenerse completamente fuera de foco, apartado de la sucesión. Rajoy se desmarca así de Aznar -quien lo aupó al poder-, y espera intervenir lo mínimo en la designación de su sucesor o sucesora.

Con todo, Feijóo sigue sonando como claro favorito, aunque esta misma semana perdió muchos puntos al lanzar un exabrupto machista contra la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. "Parece que está muy necesitada", dijo el presidente de la Xunta sobre Pontón, en el pleno de este miércoles en el Parlamento regional. Después pidió perdón y retiró sus palabras, pero decenas de diputadas autonómicas han firmado un manifiesto exigiéndole una verdadera disculpa.



