Un nuevo vídeo de campaña contraataca al publicado hace unos días sobre la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría para liderar el PP, y retrata la trayectoria del candidato a presidir el PP, Pablo Casado, desde el año 2005 en que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones de Madrid. Además, destaca cómo le arroparon en sus inicios Esperanza Aguirre y José María Aznar, y critica decisiones y actuaciones de algunos de sus actuales apoyos de campaña, como María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá o Javier Maroto.

La cinta, de poco más de dos minutos y de nuevo con la sintonía de la conocida serie de televisión Cuéntame que relata la vida de una familia española en los últimos años del franquismo y en la Transición, arranca recordando que Casado se inició en la política en 2005 al convertirse en presidente de NNGG de Madrid, después fue diputado autonómico en la Asamblea Madrileña (2007 y 2009), jefe de gabinete de Aznar (2009-2011), diputado nacional por Ávila (2011) y finalmente vicesecretario de Comunicación desde junio de 2015.

En la cinta aparecen varias imágenes de Casado acompañado de José María Aznar y Esperanza Aguirre. "Esperanza y Nacho lo hicieron estupendamente y Cristina es una brillante política y una magnífica amiga", asegura el propio exvicesecretario de Comunicación, en alusión a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, su mano derecha entonces, Ignacio González, y la también expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, todos ellos fuera de la política en este momento y vinculados a distintas tramas de corrupción y al caso del máster de la Rey Juan Carlos.

Cuéntame cómo vais a regenerarnos pic.twitter.com/YyPt2cQc0M — Javi Esteban 🐸 (@javiestebanVII) 17 de julio de 2018

También se recuerda que José Manuel García-Margallo, que aspiró a liderar el PP pero tras ser eliminado en primera vuelta apoya ahora a Casado, comenzó en política en 1977, mientras que María Dolores de Cospedal, actual secretaria general del PP, lo hizo en 1982 como militante del PRD.

En el vídeo, publicado en las redes, se reprocha además a la exministra de Defensa que firmase un memorándum de cooperación entre el PP y el Partido Comunista Chino. En ese momento, añade unas palabras del propio Casado asegurando que "el comunismo no ha hecho nada bueno por las personas". Por su parte, a Catalá -"cargo público desde 1996"- se le afea que dijera que está "muy orgulloso de la Ley de Memoria Histórica".

Además, se critica que el PP recurriese el matrimonio homosexual que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, y luego Mariano Rajoy y la cúpula del PP asistieran y "festejaran" la boda gay de Javier Maroto, "cargo público del PP desde 1999". La cinta termina con una frase de Antonio Alcántara, protagonista de la serie Cuéntame: "Me cago en la leche, como esto siga así, yo no aguanto".

Casado ha asegurado que se toma "con humor" el vídeo. Según ha dicho, él no va a darle "la importancia" que le dio Sáenz de Santamaría y no lo llevará ante el comité organizador del cónclave del PP. "No vamos a darle la importancia que se le dio la semana pasada al vídeo porque creo que estas cosas pasan en campaña. Son muy lamentables, a veces viene de afiliados con mala intención y otras de afiliados con buena intención que se equivocan", ha manifestado Casado.

"Quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí. Yo también estuve en la boda de Maroto, que es estupendo, como su marido. Pueden ampliar ese vídeo y meterme a mí también", ha dicho la exvicepresidenta.

Este nuevo vídeo ha aparecido cuatro días después de otro con la misma sintonía de Cuéntame en el que se cuestionaba que Soraya Sáenz de Santamaría pudiera representar la renovación del PP, dado que entre sus apoyos figuraban personas como Javier Arenas, Cristóbal Montoro o Celia Villalobos, que iniciaron su trayectoria en los años 80. La comisión organizadora descalificó ese vídeo pero no aceptó investigar su origen como pidió la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno.