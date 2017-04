Señal de partida se ha dado este sábado en Catalunya a la creación del nuevo espacio político de Els Comuns. Unas 2.000 personas inscritas, según la organización (Un País en Comú), participan en la Asamblea fundacional del nuevo partido de la izquierda catalana, en el pavellón olímpico de la Vall d'Hebron de Barcelona.

El líder de consenso del nuevo partido, Xavier Domènech, ha declarado que la presencia de Podemos en el nuevo partido será imborrable, y ha informado que el propio Pablo Iglesias ha enviado un mensaje audiovisual de apoyo a la asamblea fundacional.

En representación de Podemos, de manera presencial, también participa como invitado, Pablo Echenique, a pesar de la retirada de la dirección catalana de Podem del proceso de creación del nuevo espacio. Domènech ha afirmado que con la asamblea fundacional del nuevo partido se "escribe una página de la historia de Catalunya". "Hoy aparece una nueva fuerza política para conseguir un nuevo modelo de país y para ganar elecciones", ha dicho.



En el nuevo espacio cabe "gente independentista y federalista", ha insistido. "Somos fuertes en la diversidad". Y en este mismo sentido ha hablado de la defensa de "la construcción nacional a partir de alianzas fraternas".



Y en relación al referèndum, Domènech ha recordado que las fuerzas que dan apoyo a los "Comuns" siempre lo han defendido sin condicionarlo a una "hoja de ruta independentista". "Nosotros somos los que estamos trabajando con alianzas internacionales y estatales para conseguir el referèndum", ha asegurado.

Participantes en la Asamblea fundacional del nuevo partido catalán durante el canto de 'Grandola Vila Morena'. PÚBLICO

Gerardo Pisarello ha tomado la palabra antes del inicio de los debates y votaciones programáticas para situar el acontecimiento de hoy en su contexto histórico, recordar los inicios de Barcelona en Comú y garantizar que el nuevo espacio no reproducirá los vicios del pasado. "No queremos perder la inocencia. No queremos ser como ellos", "nunca fallaremos a nuestra gente", ha dicho entre aplausos de los asistentes.

"Levantamos la voz en contra de los oligopolios", ha dicho en referencia a las iniciativas tomadas por ayuntamientos del cambio frente a las grandes empresas concesionarias de los servicios de agua y electricidad.

Pisarello ha mostrado además su disconformidad con quienes declaran que España es una realidad política irreformable. "¿Cómo pueden decir que no ha cambiado nada a la gente que ha hecho posible los cambios en lugares como Madrid, Zaragoza, Cádiz, A Coruña...?".

Cuando Pisarello ponía fin a su discurso, con especial insistencia en la necesidad de contar con una organización -"la única herramienta que tienen los débiles para hacer frente a los poderosos"- han hecho entrada en el polideportivo Ada Colau i Xavier Domènech, mientras sonaba el himno de la revolución portuguesa, 'Grandola Vila Morena'.

El programa político que se presenta y se vota durante la jornada de este sábado, junto con las enmiendas correspondientes, es el resultado de la elaboración de un documento consensuado por el grupo impulsor, con la clasificación y discusión de 2.010 aportaciones.

En este documento se apuesta por un nuevo modelo económico contrario al del "crecimiento económico ilimitado".

Se defiende la implementanción inmediata de la renta garantizada de ciudadanía, para conseguir finalmente la Renta básica Universal.

Compartir soberanías

Entre los puntos más polémicos que se someten a votación se encuentran los referentes a la forma de Estado, las relaciones de Catalunya con España y el modelo fiscal para Catalunya y Europa.

Las posiciones independentistas y federalistas han sido descartado en votaciones por amplias mayorías durante la asamblea. Por ello, la posición del grupo impulsor, en la que se defiende la soberanía de Catalunya y, por lo tanto, su derecho a decidir sobre su futuro, queda integrada en la ponencia que se vota en su integridad. En este apartado ha quedado ratificada la posición del grupo impulsor en la que defiende la creación en Catalunya de una República que quiere "compartir soberanías" con otros pueblos, en un Estado plurinacional.



Elisenda Alamany, que ha defendido el texto de la ponencia junto a Xavier Domènech, David Cid i Toni Salado, para escenificar el esfuerzo de consenso entre independentistas, federalistas y confederalistas, ha explicado así su posición: "Queremos construir la realidad nacional desde Catalunya, pero articulada fraternalmente con el resto del Estado".

Se ha confirmado la presencia en la asamblea de destacadas personalidades de la izquierda catalana como Miquel Iceta (PSC), Dolors Sabater (alcaldesa de Badalona), Joan Ignasi Elena (coordinador del Pacte pel Referèndum), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) o Jordi Sánchez (ANC). También dirigentes de la izquierda a nivel estatal e internacional, como Alberto Garzón (IU), Luis Facenda (Bloco d'Esquerda de Portugal), Xulio Ferreiro (En Marea), Pedro Santisteve (alcalde de Saragossa). Participan representantes de la sociedad civil, como Joan Cavall de la Unió de Pagesos de Catalunya, Yayo Herrero d'Ecologistas en Acción, o los sindicalistas Joan Carles Gallego (CCOO) y Camil Ros (UGT).