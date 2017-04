Podemos y La Ser cruzan acusaciones por la salida de Errejón de los debates de 'Hora 25'

Nuevo choque entre Podemos y un medio de comunicación de Prisa. La Cadena Ser ha emitido un comunicado en el que ha denunciado que Podemos ha impedido a Íñigo Errejón seguir participando en la tertulia política de Hora 25. Según anunciaba la cadena así lo había confirmado el propio Errejón, que aseguraba querer continuar con su presencia en la tertulia radiofónica pero que la dirección de su partido había decidido lo contrario.

La réplica de Podemos no ha tardado en llegar. El partido que lidera Pablo Iglesias ha emitido un comunicado en el que señala que la información de La Ser "falta gravemente a la verdad" y se pregunta si Prisa quiere "tomarse la revancha" por la aparición de Cebrián en el "tramabús".

¿Prisa quiere tomarse la revancha porque Cebrián está en el Tramabus?👇 pic.twitter.com/fed5DlemxM — PODEMOS (@ahorapodemos) April 25, 2017

Asimismo, la formación morada también ha señalado que el relevo de Errejón en Hora 25 responde a "las rotaciones y la feminización de las portavocías" que forman parte de su "política de comunicación".

"Informamos hace una semana a la cadena SER de que en la edición de Hora 25 prevista para hoy nos representaría Irene Montero. La SER ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno. Esto no es sensato ni aceptable. No podemos aceptar que PRISA intente imponer o decidir los portavoces que representan a Podemos en su emisora. Sabemos que el señor Cebrián está muy acostumbrado a quitar y poner secretarios generales y a tomar decisiones en otros partidos, pero en Podemos no decide Cebrián", denuncia el comunicado de Podemos.

Por su parte, la Cadena Ser ha aclarado que es "la dirección de la Cadena SER y los directores de sus programas los que deciden a quién invitan a cada espacio". "En este caso, la tertulia política no contará con la presencia de Iñigo Errejón, que ha declinado acudir porque así se lo han ordenado desde su partido", sentencia la cadena de Prisa.