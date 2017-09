Papeletas

Òmnium Cutural y el ANC han repartido, durante esta última semana, papeletas oficiales impresas desde la iniciativa Impressors per la Democràcia, a quien también han clausurado la página web y que, ante los acontecimientos que tuvieron lugar la semana pasada, se poner a disposición del Gobierno de la Generalitat para "cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía".



El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publicaba hace poco un tuit donde se veía una impresora imprimiendo papeletas. Hasta que se clausuró la web, los ciudadanos podían imprimir las papeletas en casa, pero ahora hacerlo resulta más complicado.

Lar urnas y el censo

Las urnas se han presentado esta mañana, en el International Press and Broadcasting Center que ha facilitado el grupo Mediapro, durante la rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, el portavoz Jordi Turull y el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia , Raül Romeva. Se ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "quien quiera votar podrá votar", ha asegurado el portavoz Turull.



5.345.358 catalanes están llamados a votar y, en principio, se han habilitado unos 2.315 colegios electorales que estarán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.



Desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y desde Òmnium Cultural insisten en hacer del día de votación un acto festivo y animan a los ciudadanos a salir bien temprano a las calles, antes de que abran los colegios electorales para presionar ante posibles medidas represoras por parte de los cuerpos policiales.



Se han habilitado más de 7.000 coordinadores y más de 6.000 mesas. Sin embargo, todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Qué pasa si un ciudadano llega a una mesa electoral y no está formada? A pesar de tenerlo todo aparentemente ligado, quedan algunas dudas entre la ciudadanía respecto a la normativa electoral.

Las sedes electorales

La conselleria de Educación ha enviado este viernes un comunicado a los centros de educación públicos donde se informaba que la consejera de Educación asumía la responsabilidad de los centros educativos hasta el 2 de octubre.



La consejera Clara Ponsatí ha firmado una resolución en la que entrega la competencia que tienen atribuidas los responsables de los equipamientos educativos en su persona, desde hoy y hasta el lunes 2 de octubre a las 7 de la mañana, con el objetivo de "garantizar la necesaria eficacia, eficiencia y coordinación en la actuación administrativa".



Los centros educativos que funcionan como colegios electorales han recibido, esta última semana una notificación en papel, pero también en persona, por parte de los Mossos d'Esquadra, y se ha identificado a los responsables, en caso de que quieran abrir de cara a la jornada electoral.



En algunos centros, como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que funciona como colegio electoral, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la Institució de les Lletres Catalanes y el PEN Català han organizado una "Fiesta de Pijamas" para el sábado día 30 de octubre en la que se leerán textos durante toda la noche, con motivo del día Internacional de la Traducción.

La posible represión policial

Ante la posible represión policial, las instrucciones de los diferentes partidos políticos, de Òmnium Cultural y la ANC son claras y al unísono: mantener la calma y no caer en las provocaciones. Esta es, desde hace algunas semanas, la consigna oficial del referéndum. La idea es presentar una resistencia pacífica, sentarse en el suelo y esperar que los cuerpos policiales se vayan. En caso de que los cuerpos policiales quieran desalojar los locales, las instrucciones son mantener el cuerpo muerto y no presentar más resistencia que la pacífica.



Marc Ferrer, portavoz de Bomberos por la Independencia y miembro de la Junta de la ANC, aseguró que hay un dispositivo de 400 bomberos preparados y organizados en Catalunya para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto el día del referéndum.



"Nuestro objetivo es impedir que haya brotes de violencia durante la jornada del domingo. Colaboraremos para garantizar el derecho al voto y lo haremos como bomberos, pero también como ciudadanos y ciudadanas ". Lo harán identificados como bomberos, con el casco, o una camiseta, o un peto. "La gente suele agradecer nuestra presencia y somos respetados, con ello haremos lo que podamos para que la jornada transcurra de manera tranquila y pacífica".



Ferrer aconseja seguir las indicaciones del ANC: esperar en fila india ante los colegios electorales antes de que abran y no caer en las provocaciones ante la posible presencia de grupos fascistas. "Que la gente resista es nuestra consigna clara: ninguna patada, ningún empuje; que nos arrastren a cuerpo muerto ", asegura. Los bomberos que estén de guardia dependerán de las órdenes del mando.

Por otra parte, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha dado órdenes a todas las unidades de los Mossos de requisar todo el material electoral e impedir la apertura de los recintos de votación. Se enviarán dotaciones policiales en todos los centros previstos y se confiscarán urnas, papeletas y censos. A las personas responsables, se las identificará y se las desalojará de manera pacífica, ya que ha ordenado que se evite el uso de la porra policial y que se limite el uso de la fuerza durante la jornada electoral, apelando a los principios de congruencia y proporcionalidad.



De hecho, hoy viernes a las 14:00 algunos agentes uniformados ya se han empezado a presentar en locales públicos para impedir que puedan acoger la votación y no se descarta la intervención de otros cuerpos policiales como la guardia civil o la policía local o la presencia de policía antidisturbios española en caso de que no se puedan desalojar los colegios electorales. El Sindicato de Mossos no tiene previsto hacer declaraciones hasta que no pase todo, según han explicado a Públic.

Logística online

Pese a la insistencia del gobierno español y la guardia civil en cerrar las páginas web relacionadas con la votación, lo cierto es que con diferentes iniciativas, vía las redes sociales, Whatsapp o Telegram, los ciudadanos han ido sabiendo donde tenían que ir a votar el domingo. Una de estas iniciativas es una red de Whatsapp organizada por Llamada para la Democracia donde, a través de un número con prefijo internacional, te resuelven las dudas que se puedan tener respecto al 1 de octubre.



En las últimas horas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha ordenado a Google la eliminación de la aplicación que el Gobierno había habilitado para consultar los colegios electorales. La aplicación se llamaba Dónde Votar 1-Oct, se podía descargar desde los dispositivos Android y permitía consultar los centros de votación introduciendo la dirección postal.



También Òmnium Cultural ha habilitado un centro de llamadas en Barcelona durante los días previos al referéndum (28, 29 y 30 de septiembre) para que la participación sea masiva. En su web, piden voluntarios para llamar todas aquellas personas que todavía están indecisas o que tienen miedo de ir a votar.



Algunas mesas electorales, asimismo, se han organizado de manera medio clandestina a través de grupos de Telegram o de manera más pública a través de Twitter.



Todo parece indicar que está todo listo de cara al 1 de octubre, aunque todavía quedan algunas dudas por resolver y una sensación de incertidumbre entre sectores de la ciudadanía. Incluso desde las propias instituciones, hay preguntas que no se pueden (o quieren) responder. El propio vicepresidente Junqueras, ante la duda sobre posibles impedimentos o sustracción de urnas, explicó que "hay alternativas", porque "hay muchas formas de votar”.



Habrá que esperar al domingo para saber a ciencia cierta en qué consisten estas alternativas y si la votación se podrá llevar a cabo y de qué maneras. Hay que esperar, también, que el gobierno español haya programado una serie de medidas para tratar de impedir que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya no puedan votar. Pero esto, de momento forma parte de la incertidumbre de esta jornada electoral.



Las instrucciones del 1O dadas por diferentes entidades Salir de casa muy temprano, sobre las 7 de la mañana, con el fin de llegar al colegio electoral antes de que abra y pasar el día en la calle, haciendo de la jornada una festividad:

• Hacer colas ordenadas ante los colegios electorales.

• No caer en las provocaciones ante la posible aparición de grupos de extrema derecha. Respetar el principio de no violencia en todo momento.

• Presentar una resistencia pacífica ante las posibles actuaciones policiales.

• No llevar identificadores políticos. Se vota como ejercicio de democracia, tanto sea para decir sí a la independencia o miedo rechazarla.

• Seguir las instrucciones que a lo largo del día se vayan dando desde las diferentes entidades que gestionan la jornada electoral y utilizar los canales de ayuda proporcionados por las entintados organizadoras.

• Celebrar el día de manera colectiva, con paciencia, una sonrisa en la cara, de manera festiva y sobre todo, pacífica.