El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha tomado medidas para evitar que le pase lo que a su antecesor, que lo graben en su propio despacho, y, además de los clásicos barridos, ha incluido una más sencilla: pedir a los visitantes "por favor" que dejen sus móviles fuera.



El ministro explica que en su despacho hay unos "cajetines fuera con llave", y él invita a quienes le visitan a utilizarlos, dado que Zoido tampoco tiene el teléfono en el despacho.



"Y si no lo quieren hacer, pues que no lo hagan", añade el responsable de Interior, quien dice que no se va a "obsesionar" con estos temas. "Yo no voy a grabar a nadie y espero que nadie me grabe a mí y si me graba a mí, pues creo que tampoco me va a encontrar nada importante", subraya.



Afirma que es "muy grave" que a su antecesor, Jorge Fernández Díaz, se lo hicieran, pese a lo que -asegura- "no se averiguó" lo que ocurrió y a él aún no se lo ha explicado nadie.



Sin embargo, desde que este periódico publicó hace un año la exclusiva de las grabaciones secretas del Ministerio de Interior, Público ha venido informando de los manejos del Ministerio para conspirar contra el proceso soberanista, entre otros casos.