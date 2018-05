Els agents de la policia estatal van fer un ús excessiu de la força durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre, i ni la Fiscalia General de l'Estat ni el ministeri de l'Interior estan fent res per ajudar a esclarir els fets. Al contrari: per part de la Fiscalia, fins i tot hi ha actuacions que tendeixen a "obstruir" les investigacions. Aquestes són les principals conclusions d'un informe que ha presentat aquest dijous Amnistia Internacional (AI), que demana un "canvi d'actitud".

L'informe, 1-O a Catalunya: Obstacles per a la investigació de l'ús excessiu de la força, assenyala que, enfront dels "avenços judicials" perquè es puguin retre comptes de la violència policial durant la jornada del referèndum, protagonitzats per diversos jutjats, la Fiscalia General de l'Estat està mantenint un paper consistent en "desinterès, obstrucció i manca de col·laboració" amb les investigacions.



L'estudi analitza tres casos "especialment greus" durant l'1-O: el de Roger Español, que va perdre un ull per l'impacte d'un projectil de goma –un tipus de munició prohibit a Catalunya–; el d'Alejandra Rayas, que va ser colpejada violentament a la cara pels agents, amb resultat de diversos traumatismes i fisura al pòmul i al nas –les imatges de la seva cara deformada van circular extensament l'1-O i els dies posteriors–, i el d'Aiguaviva (Gironès), on el consistori, juntament amb els de Girona i Sant Julià de Ramis, ha presentat una querella col·lectiva contra l'actuació policial.

Segons les conclusions de l'informe, la Fiscalia "està incumplint" en tots tres casos "el seu paper d'impulsar les investigacions". Amnistia recorda que, fins i tot en "absència de denúncia formal", les autoritats judicials i fiscals "tenen obligació legal d'investigar si tenen coneixement dels fets per altres fonts". I constata que la Fiscalia no només no està impulsant aquestes investigacions, "sinó més aviat un altre tipus d'accions tendents a la desqualificació de les denúncies o l'obstrucció de diligències".



En concret, explica com la Fiscalia va "informar en contra" de la denúncia que va presentar la Generalitat al Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona, així com es va oposar que aquest mateix jutjat oferís als lesionats per les actuacions policials que s'hi personessin. Encara més: va advertir que "les persones a les quals es fes aquest oferiment per personar-se en els procediments podrien, al seu torn, ser autores d'un delicte de cooperació en un delicte de desobediència o de resistència greu".



Pel que fa al cas d'Aiguaviva, AI també denuncia que, durant la declaració dels denunciants d'abusos policials, les preguntes del ministeri fiscal "en comptes d'anar encaminades que quedessin documentats aquests abusos, es van centrar en la desqualificació dels declarants, tractant d'establir la possible participació d'aquestes persones en actes de resistència o obstrucció a l'actuació policial". Per tot plegat, AI reclama a la Fiscalia un "canvi d'actitud", i que passi a col·laborar de forma "proactiva" amb les investigacions

L'informe d'AI també carrega contra el Ministeri de l'Interior. L'ONG recorda que fa anys que denuncia "l'absència d'investigacions adients de violacions dels drets humans comeses per membres de les forces de seguretat". I l'1-O no en seria una excepció.



Segons el treball, i amb les dades d'AI, "no sembla que s'hagin obert investigacions internes" per part del ministeri, ni que "s'hagi suspès del servei actiu" cap agent investigat per la justícia. "Un sistema eficaç de rendició de comptes ha d'incloure tant les investigacions penals que es puguin desenvolupar com investigacions internes i disciplinàries", recorda AI. Que també destaca com les declaracions del propi ministre Juan Ignacio Zoido, tant als mitjans com en seu parlamentària, "han estat sempre exculpatòries" i "sense la menor autocrítica".



A la vegada, AI exigeix al ministeri "la retirada i suspensió de l'ús de les pilotes de goma que s'empren actualment a Espanya", per la seva "imprecisió".