El cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, i els dos comissaris del cos que van participar en les operacions del referèndum de l'1 d'octubre han testificat davant del jutge del Suprem Pablo Llarena que van informar al coordinador de les forces de seguretat, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, del dispositiu que havien dissenyat per a la consulta, segons fonts jurídiques.



Els comandaments dels Mossos han aportat així una versió contrària a la realitzada pel màxim coordinador del dispositiu policial davant l'1-O, que va assegurar davant del jutge del Suprem que desconeixia amb antelació que la policia catalana col·locaria dos agents a cada col·legi, que el seu dispositiu era "insuficient", i fins el va titllar d'"estafa", ja que va ser "evident" que els agents van voler obstaculitzar la feina de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.

En canvi, Ferran López ha donat suport a la versió aportada pel seu predecessor, el cessat Josep Lluís Trapero, investigat per sedició a l'Audiència Nacional.



Així, Ferran López ha assegurat que van informar a Pérez de los Cobos del dispositiu desplegat el 28 de setembre del 2017, inclòs que hi hauria dos agents per col·legi, i que van ampliar l'operatiu quan així ho va sol·licitar el coronel. "Ni abans ni després", ha postil·lat l'actual cap dels mossos, segons indiquen les mateixes fonts.

Ferran López ha confirmat que és "obvi" que el dispositiu policial era "insuficient" perquè no hi havia capacitat per a impedir una votació massiva, com així va passar. Els Mossos desplegats eren 7.500 agents, dels quals només 1.000 tenien formació en ordre públic, i el dispositiu va ser reforçat amb 800 agents més.



Els comandaments dels Mossos han defensat l'actuació de la policia autonòmica l'1-O davant del jutge Pablo Llarena. La seguretat ciutadana corresponia a aquest cos, mentre que l'ordre públic, als altres cossos policials. El coordinador n'era Pérez de los Cobos.

"Aquí el debat estarà en el model d'actuació policial", sostenen en fonts pròximes a la defensa de l'exconseller cessat d'Interior Joaquim Forn. "Pérez de los Cobos volia fer ràtzies", sostenen en al·lusió a les entrades ràpides d'agents a les escoles assegurats per retirar les urnes. En canvi, els Mossos defensaven dissuadir els que eren en cada col·legi de seguir en aquesta actitud.



A més de Ferran López, han declarat davant del jutge dos comissaris: Joan Carles Molinero i Emili Quevedo.



Els comandaments van participar en el dispositiu al costat del seu anterior cap, Josep Lluís Trapero, en dues reunions amb els aleshores president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras i el conseller d'Interior, Joaquim Forn. Les reunions es van celebrar el 26 i el 28 de setembre, quan ja la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) Mercedes Armas havia dictat l'acte on ordenava impedir l'1-O i requeria una actuació coordinada de les forces de seguretat.

Quevedo ha afirmat que a la reunió del 28 de setembre els comandaments dels Mossos van advertir Puigdemont, Junqueras i Forn del risc d'altercats, conflictes i fins i tot violència de l'1-O, després que el referèndum havia estat suspès pel Tribunal Constitucional. Puigdemont va replicar que seguirien endavant amb el referèndum ja que volien complir amb el programa electoral.



Per la seva banda, Joan Carles Molinero ha ratificat a preguntes de l'acusació popular que exerceix Vox que el Ministeri de l'Interior va bloquejar la compra de mil armes llargues.



Aquesta adquisició va ser tramitada mesos abans davant la Guàrdia Civil -que porta la intervenció d'armes- i estaven destinades a la lluita antiterrorista, per fer front al nivell 4 d'alerta (sobre 5, que és el màxim), segons ha explicat aquest agent que és el número dos dels Mossos i responsable dels serveis d'informació antiterrorista i els grups contra el crim organitzat.



Aquest dimarts declararà el comissari Manel Castellví del Peral, el cap dels serveis d'informació dels Mossos i mà dreta de Molinero. També declararan un sergent i un tinent pel que fa a l'actuació dels Mossos en els fets del 20 i 21 de setembre ocorreguts a Barcelona, ​​especialment quan una manifestació de prop de 40.000 persones va envoltar la conselleria d'Economia mentre una comissió judicial hi practicava un registre per ordre del jutjat d'instrucció 13, que investiga l'organització del referèndum.