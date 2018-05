El 15M reviu tímidament a la plaça Catalunya

Aquest dimarts fa set anys de l'esclat del 15M a Madrid. L'aniversari, que ha quedat eclipsat a nivell mediàtic per la investidura de Quim Torra, no ha passat desapercebut per a una trentena de persones que s'han reunit en assemblea a la Plaça de Catalunya, el punt on el 2011 van acampar centenars de concentrats amb anhels de transformació social. La modesta força de la convocatòria contrasta amb el ressò internacional que va aconseguir l'acampada de llavors.

Entre els assistents, antics participants a les carpes del 15M: comissió d'economia, de premsa, de cuina... Fa set anys les carpes cobrien la plaça. Aquest dimarts els activistes n'han tornat a muntar una, on anuncien la "Manifestació viral" a les xarxes sota el hashtag #15Mreviu i el vídeo que han fet córrer, i la manifestació d'aquest diumenge 20 de maig que organitza el moviment. També hi han assistit sindicalistes, ciutadans simpatitzants i estudiants joves que no van tenir l'oportunitat de viure el 15M des del carrer, així com veterans dels moviments socials, com els pares de Pedro Álvarez, assassinat l'any 1992 a l'Hospitalet del Llobregat presumptament a mans d'un agent de la Guàrdia Urbana, segons reivindica la família des d'aleshores.

A pocs metres s'aixeca la carpa en solidaritat dels presos polítics. "Hi tenim bona relació, ens deixem material", diu un dels assemblearis. Per contra, durant la ronda de noms es respira molta crítica al moment social. "Els que ara es diuen presos polítics s'han personat en les causes dels imputats pel dia que es va encerclar el Parlament", comenten uns. "Ara estem pitjor que el 2011", opina un altre assistent. "Un company de Sabadell no ha pogut assistir perquè el desnonaven", exemplifica un altre concentrat. Els més joves destaquen la repressió dels CDRs a Lleida.



En aquesta assemblea, és decideix l'activitat del proper diumenge: xerrades sobre casos repressius com el del jove madrileny Alfon, concerts, manifestacions... Ho decidiran els assistents aquest vespre. Els objectius de la convocatòria són difusos i basculen entre l'homenatge, la socialització de discurs, la supervivència i la voluntat de revifar. Sonen els noms de moltes plataformes que hi participaran aquest 20 de maig d'una manera o altra: la Marea Pensionista, la Marea Blanca, algunes assemblees municipals del 15M, d'altres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca... D'alguna manera, tots van heretar alguna cosa del maig de 2011.



Poc a poc s'apropen més persones i els concentrats pugen a la quarantena. Preparen sinergies amb moviments de persones migrades, jams de poesia i reflexions sobre els anys passats entre els aplaudiments silenciosos que van caracteritzar aquest moviment. La veu amplificada dels assamblearistes de vegades s'acobla a la cançó protesta que sona de la carpa veïna.