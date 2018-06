'20-S', un documental que podria servir de prova en la causa dels 'Jordis'

Aquest dimarts els Cinemes Aribau han acollit l’estrena del documental 20-S, dirigit per Jaume Roures i produït per Mediapro. Una reconstrucció dels fets que van desembocar en l’entrada a presó dels líders socials d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Un retrat dels escorcolls a la Conselleria d’Economia i Hisenda i la seu de la Candidatura d’Unitat Popular des de la primera hora, amb l’arribada de la Guàrdia Civil a les institucions de la Generalitat, fins a la famosa fotografia dels Jordis pujats als cotxes dels cossos policials des d’on van desconvocar la concentració.



La declaració de l’exmajor dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, és l'eix vertebrador dels fets, que constata la voluntat de la policia catalana de possibilitar l’operatiu sense aldarulls. També hi apareixen els testimonis de polítics i líders socials que van acompanyar a Cuixart i Sánchez en el paper de mediadors: el protaveu d’Òmnium, Marcel Mauri, el tinent d’alcalde Jaume Asens, el periodista David Fernández, l’exdiputada de la CUP Mireia Boya, i un testimoni dels Mossos d’Esquadra sota anonimat, que explica la versió del cos policial. Tots donen detalls inèdits des de la seva vivència personal d’aquella jornada que se sumen al testimoni d’una càmera que segueix als Jordis i capta les converses, els debats i les decisions preses en cadascun dels moments de tensió que es van viure durant aquelles 24h.

La sala ha assistit a un treball de memòria que desmunta les interlocutòries del jutge Pablo Llarena, encarregat de la macrocausa de l’1 d’octubre, amb les quals justifica el processament per rebel·lió dels líders socials empresonats. Un recorregut pel caire festiu de les mobilitzacions, l’esforç de les entitats independentistes i partits polítics per evitar enfrontaments, els intents d’entrar a la seu de la CUP per part de la Policia Nacional sense ordre judicial, els operatius policials dels Mossos per permetre la sortida de la comitiva judicial i la policia espanyola i la gestió dels cotxes de la Guàrdia Civil, que després es va saber que contenien armament sense vigilància.



Amb material audiovisual gravat amb mòbils dels assistents, les càmeres dels helicòpters que sobrevolaven les seus i el material propi, 20-S –que s’emetrà aquest dijous al programa Sense Ficció de TV3- presenta imatges que podrien servir de proves per la defensa de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

Emocions durant l'estrena

A la presentació hi ha assistit personalitats de primera línia política del país, que sortien visiblement afectats de la projecció. Entre elles, la periodista i companya de Sánchez, Txell Bonet: "El que m’agrada del documental no és que provi la innocència dels empresonats, perquè això ja ho sabem. M’ha agradat molt recuperar l’atmosfera de la gent empoderada. Em sento orgullosa dels partits i la societat civil que van saber gestionar aquella situació de crisi". També hi era l’actual portaveu d’Òmnium, Marcel Mauri: "Es veu clarament que la gent va anar a expressar la seva indignació i que en un moment donat tothom se’n va anar cap a casa. I que després de tants mesos ells encara estiguin pagant per allò... És una vergonya que la gent segueixi a presó".



També hi havia assistència del sector anticapitalista. La regidora de la CUP a l’Ajuntament, Eulàlia Reguant, té clar quina era l’estratègia de la Policia Nacional a la seu del seu partit: "El setge a la nostra seu era un clar intent d’anar als més radicals per veure si es rebotaven, i es van trobar tot el contrari. Els radicals eren qui tenien més clar què és exercir la desobediència civil". Les evidències del documental sobre els esdeveniments reafirmen a l’exdiputada cupaire Mireia Boya sobre la posició de l’Estat: "El relat que fa la Guàrdia Civil és totalment imaginari i intencionat. És una invenció per poder justificar tenir presos polítics”. També hi ha assistit l’expresident de la Generalitat, Artur Mas: "És un contrast enorme amb la tesi que s’ha construït des de Madrid per part de les autoritats judicials. Els líders socials van ajudar a que es complís els marcs de la normalitat en democràcia i de la no violència.