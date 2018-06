'20-s', líder absolut d'audiència

El documental 20-S va registrar aquest dijous la millor dada d'audiència en el prime time a Catalunya, amb una quota de pantalla del 34,8%, (dada amb convidats). Amb aquestes xifres, '20-S' va ser l'opció més vista a televisió la nit de dijous i la segona emissió d'entreteniment més vista del curs a Catalunya, per darrera d'una altra producció de Mediapro, 1-O.



El documental, produït per Mediapro, dirigit per Jaume Roures i amb guió de Lluís Arcarazo es va estrenar la nit de dijous a TV3 en una emissió especial del programa Sense Ficció, i va ser seguit per 1.071.000 espectadors, sent líder absolut en tots els targets per edat i sexe.



A les xarxes socials, 20-S també va aconseguir una repercussió destacada. La conversa a Twitter va generar 121.400 missatges en tot el dia i va tenir 9,7 milions d’impressions. El hashtag #20STV3 va obtenir més de 50.200 tuits i va ser trending topic mundial durant dues hores i mitja.

Aquesta és la tercera ocasió en el darrer any (des del juliol passat), que un documental produït per MEDIAPRO porta Sense ficció a les seves quotes màximes d’audiència. L’emissió el 9 de gener d'1-O, amb 1.323.000 espectadors i un 36,9% de quota de pantalla, va convertir el programa en la segona emissió no esportiva més vista del curs a Catalunya fins al moment, superada únicament pel ple del Parlament del 10 d’octubre, i va fer que el programa registrés el seu màxim històric d'audiència. Aquest rècord l'ostentava fins aleshores una altra producció de Mediapro, Las cloacas de Interior, reportatge emès el juliol de l'any passat.



El documental es va poder seguir en directe a tot l'Estat a través del web de TV3 i hi estarà disponible deu dies a la carta.

20-S és la reconstrucció minuciosa, a través dels relats dels propis protagonistes dels fets, del que va passar a la Conselleria d’Economia i Hisenda, a la seu de la CUP i als carrers de Barcelona el 20 de setembre del 2017.



A partir de les imatges de fins a 35 fonts diferents, el documental repassa els fets que van succeir aquella jornada històrica a Barcelona: el paper que hi van tenir Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, aleshores presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i ara en presó preventiva justament per aquells fets, durant la concentració popular espontània que es va produir davant de la Conselleria d'Economia i Hisenda; l’assetjament per part de la Policia Nacional a la seu de la CUP, els intents d'entrar-hi sense ordre judicial i la resistència pacífica que ho va impedir, i el paper dels Mossos d'Esquadra per evitar un problema d'ordre públic als carrers de la ciutat en una jornada de mobilitzacions massives.



20-S és, en definitiva, una reconstrucció cronològica d'aquella jornada que contradiu la versió oficial, buscant la veritat del que va passar, i que, entre d'altres qüestions, desmunta i qüestiona algun dels punts fonamentals de l'acusació del jutge del Suprem Pablo Llarena.